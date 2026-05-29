Повече от половината европейски възрастни живеят с наднормено тегло или затлъстяване и тази статистика вече не е просто здравен проблем, а икономическа и социална катастрофа с изчислена цена на €464 млрд. годишно.
Според последните данни на Световната здравна организация, затлъстяването е станало водещата причина за инвалидност в Европейския регион. Какво стои зад тази криза и какви са решенията?
Мащабът на проблема: Кой е най-засегнат?
Според данни на СЗО и Европейската асоциация за изучаване на затлъстяването (EASO), около 53% от европейските възрастни са с наднормено тегло, а всяко трето дете е в рискова зона. Последиците от затлъстяването включват нарастващ риск от:
- сърдечно-съдови заболявания
- диабет тип 2
- онкологични заболявания
- ранна смъртност, затлъстяването допринася за около 13% от преждевременните смъртни случаи в региона
Кои страни са най-засегнати?
Според данни на EUFIC (Европейски съвет за информация по храните), индексът на телесна маса е критично висок в Централна, Източна и Южна Европа. Малта, Хърватия, Унгария и Румъния регистрират най-високи нива на затлъстяване. Франция и Нидерландия са сред малкото страни с относително по-ниски показатели.
Обезогенната среда: Проблемът не е само в личния избор
Експертите все по-категорично посочват, че обезогенната среда, хранителните системи, маркетингът на нездравословни храни и липсата на достъп до здравословно хранене е основният двигател на кризата.
Кремлин Уикрамасинге, регионален съветник в Превантивния отдел на СЗО за Европа, заяви пред Европейския медицински журнал в кулоарите на 79-ата Световна здравна асамблея:
„Ако искате да се справите със затлъстяването, трябва да започнете от детското затлъстяване. Това е единственият начин да обърнем тенденцията."
Сред тревожните сигнал са бебешките храни, които съдържат все по-високи нива на захар, а само малък брой европейски страни осигуряват безплатно хранене в училище, критична бариера пред превенцията.
Медицински иновации и политически отговор
Нови лекарства срещу затлъстяването
Европейската агенция по лекарствата (EMA) разшири достъпа до съвременни терапии, включително орална форма на Wegovy, едно от най-обсъжданите хапчета за отслабване от последните години. Франция вече реимбурсира антиобезни медикаменти чрез националната си здравна система.
Политики за превенция
СЗО и EASO настояват за системни мерки:
- ограничения на рекламата на нездравословни храни за деца
- насърчаване на физическата активност от ранна възраст
- подобряване на достъпа до здравословно хранене в училище
- инвестиции в превенция на хроничните заболявания на ниво политики
Въпреки това, нито една европейска страна не е на път да постигне целта на СЗО за спиране на ръста на затлъстяването.
Икономическата тежест: €464 млрд. сега, двойно повече до 2060 г.
Разходите за здравеопазване, свързани с наднорменото тегло и усложненията от затлъстяването, вече достигат €464 млрд. годишно. При липса на спешни мерки, тази сума се очаква да надвиши €900 млрд. до 2060 г., цена, която нито една икономика не може да си позволи.
Уикрамасинге призовава правителствата да осъзнаят, че инвестицията в ранна детска превенция е всъщност инвестиция в бъдеща работоспособност и намаляване на здравно-обусловения отсъствия от работа.
СЗО статистиката за 2026 г. е категорично показва, че затлъстяването вече не е личен проблем, то е системна криза, която инвалидизира, убива и изразходва стотици милиарди евро. Борбата със затлъстяването при децата чрез промяна на средата, образование и политики е не просто здравна необходимост, а икономически императив.
Източници
- Европейски медицински журнал – „79-а Световна здравна асамблея: Затлъстяването е водещата причина за инвалидност в Европа", 2025. emjreviews.com
Европейски съвет за информация по храните (EUFIC) – „Статистика за затлъстяването в Европа: цифри, тенденции и нива по страни". eufic.org
Европейска асоциация за изучаване на затлъстяването (EASO) – Официален уебсайт с ресурси, насоки и политики в областта на затлъстяването. easo.org