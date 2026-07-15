Бактериите в корема могат да са индикатор за здраветона червата много преди да се появят симптоми. Точно такава възможност очертава ново, мащабно международно проучване за чревният микробиом, съвкупността от трилиони бактерии, обитаващи храносмилателната ни система, които оставят разпознаваем и повтарящ се „отпечатък" при хора с рак на дебелото черво (колоректален карцином).

Откритието, публикувано в престижното научно списание Cell Host & Microbe, отваря нови хоризонти пред ранната онкологична диагностика и превенцията чрез храненето.

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Какво точно откриха учените

Според мета-анализа, изследователски екип изследва близо 13 500 проби, фекални (изпражнения) и туморна тъкан от над 27 проучвания, обхващащи 15 държави. Целта е да се провери дали т.нар. микробиологичен отпечатък при карцином е достатъчно устойчив, за да се използва в бъдеще като допълнителен диагностичен инструмент.

Резултатите показват, че определени бактерии в дебелото черво, най-вече родовете Fusobacterium, Parvimonas, Peptostreptococcus и Porphyromonas са системно завишени при пациенти с рак на дебелото черво, независимо от:

възрастта на пациента (при ранен или късен стадий на заболяването);

страната и региона на произход;

метода на секвениране, използван в лабораторията.

Особено внимание учените обръщат на връзката между Fusobacterium и тумори, този бактериален род е открит както в самата туморна тъкан, така и във фекалните проби, което подсказва, че бактериите не просто съжителстват с тумора, а вероятно участват активно в неговото развитие.

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Генетичен анализ на изследването е установява и повишено производство на бактериални токсини и рак-свързани молекули при определени подвидове на Fusobacterium, които улесняват прикрепването им към клетките на червата.

Загубата на „добрите" бактерии

Успоредно с увеличението на потенциално вредните микроорганизми, изследването отчита спад на полезните бактерии, произвеждащи късоверижни мастни киселини (SCFA), вещества, които поддържат здравето на чревната лигавица. Този дисбаланс е познат в науката като дисбиоза и вече се свързва не само с рак, но и с други хронични заболявания на храносмилателната система.

Ролята на диетичните фибри

Един от най-обнадеждаващите изводи засяга храненето. Данните сочат ясна връзка между диетични фибри и превенцията, хора с по-висок прием на растителна храна имат по-нисък „рисков резултат" по микробиомната скала на изследователите.

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При анализ на диетични интервенционни проучвания е установено, че увеличаването на фибрите в менюто води до понижаване на същия рисков показател. Важно е да се отбележи, че екипът подчертава, че тези данни показват връзка, а не доказан причинно-следствен ефект, необходими са допълнителни проучвания, за да се потвърди, че растителна храна и чревен баланс пряко предпазват от заболяването.

Може ли микробиомът да замени съществуващите тестове?

Не и засега. Изследователите сравняват новия микробиомен модел с утвърдените методи за рак на дебелото черво диагностика, фекален тест за скрининг (FIT и FOBT). Резултатите показват, че изследване на фекален микробиом все още отстъпва по точност на класическите тестове, особено при откриване на аденоми (предракови образувания). Затова експертите виждат бъдещето му по-скоро като допълващ, а не заместващ инструмент в ранната онкологична диагностика.

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Важно е да се подчертае, че подобни открития са резултат от лабораторен и статистически анализ, а не медицински насоки за самолечение. Хора със съмнителни симптоми или фамилна обремененост е добре да потърсят консултация със специалист, независимо дали е гастроентеролог, онколог или диетолог, за индивидуална оценка на риска и подходящи изследвания.

Този мета-анализ микробиом е един от най-мащабните опити да се докаже, че здравето на чревната флора е тясно свързано с развитието на рак на дебелото черво по последователен и възпроизводим начин в различни държави и групи хора.

Откритията очертават два обещаващи пътя за бъдещето: разработване на неинвазивни методи за туморна тъкан изследване чрез анализ на изпражненията, и по-задълбочено проучване на ролята на храненето, особено на фибрите, в поддържането на здравословен баланс на чревните бактерии.

Учените признават, че са необходими по-мащабни и по-разнообразни в географско отношение проучвания, преди подобни микробиомни тестове да навлязат в реалната клинична практика.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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Източници