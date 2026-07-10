Рак на дебелото черво остава едно от най-разпространените онкологични заболявания в света, а храненето играе ключова роля както за неговото развитие, така и за превенцията му.

Ново мащабно проучване, публикувано в списание Nutrition & Diabetes, показва обнадеждаващи резултати, че хората, които редовно консумират кисело мляко, пробиотици или пребиотици, имат значително по-ниски шансове да развият това заболяване. Ето какво трябва да знаете.

Какво изследват учените

Екип от изследователи анализира данни на над 9 400 възрастни американци над 50-годишна възраст от националното проучване NHANES, обхващащо периода 2001–2020 г. Целта е да се провери дали консумацията на пробиотици и пребиотици, както и на кисело мляко, е свързана с по-нисък риск от колоректален карцином.

Снимка: iStock

Учените взимат предвид множество фактори, като възраст, пол, тегло, тютюнопушене, ниво на фибри в диетата, консумация на червено месо, кръвна захар и наличие на съпътстващи заболявания, за да изолират реалния ефект на хранителния фактор.

Основни резултати

Според проучването:

От общо 151 случая на рак на дебелото черво, едва 1,2% от консумиращите тези продукти са били засегнати, срещу 2,1% при неконсумиращите.

След корекция за възраст, пол и телесна маса, рискът е бил с 52% по-нисък (съотношение на шансовете 0,48).

След допълнителна корекция за фибри, тютюнопушене, червено месо, кръвна захар, диабет и сърдечно-съдови заболявания, резултатът остава стабилен — 0,47 .

Дори при най-строгия статистически модел, включващ бъбречна функция и хронични заболявания, връзката се запазва, 0,50 .

Снимка: OpenAI

Хората, консумиращи тези продукти, също така са имали по-високи нива на фибри в диетата, по-нормално тегло и по-нисък дял тютюнопушещи — фактори, които допълнително подчертават връзката между здравословен начин на живот и по-нисък риск от рак.

Защо чревният микробиом има значение

Чревният микробиом и здравето на дебелото черво са тясно свързани. Балансираният микробиом помага за контрол на възпалението в червата, укрепва чревната бариера и може да намали риска от злокачествена трансформация на клетките.

Киселото мляко съдържа полезни бактерии като лактобацили и бифидобактерии , които поддържат здрава чревна флора.

Пробиотиците са живи микроорганизми, които при достатъчен прием подобряват имунния отговор и чревната бариера.

Пребиотиците , фибри, съдържащи се в храни като лук, чесън и банани, служат като „храна“ за полезните бактерии и подпомагат балансиран микробиом .

Диета при рак на дебелото черво

Известно е, че вредата от червеното месо и преработените храни е свързана с по-висок риск от колоректален карцином, докато фибрите в храната имат защитен ефект. Настоящото проучване допълва тази картина, показвайки, че пробиотиците и пребиотиците, редом с киселото мляко, може да са допълнителен инструмент за намаляване на риска от рак.

Снимка: OpenAI

При съмнения или фамилна обремененост е препоръчително да се потърси консултация с гастроентеролог или диетолог, предлагащи индивидуален хранителен план и насоки за профилактично изследване на дебелото черво, особено след 45–50-годишна възраст.

Симптоми, на които да обърнете внимание

Добре е знаете, че симптомите на рак на дебелото черво могат да включват промяна в чревния ритъм, кръв в изпражненията, необяснима загуба на тегло и постоянна умора. При наличие на такива оплаквания консултацията със специалист е задължителна.

Ограничения на изследването

Авторите подчертават, че резултатите са наблюдателни, а не причинно-следствени, NHANES е напречно проучване, а данните за диетата и историята на рак се самоотчитат от участниците. Освен това липсва информация за точната доза, продължителност и щам на използваните хранителни добавки за стомах и пробиотици.

Снимка: Google Imagen

Резултатите подкрепят идеята, че редовната консумация на кисело мляко, пробиотици и пребиотици може да бъде свързана с по-нисък риск от колоректален карцином, вероятно чрез подобряване на метаболитното здраве и баланса на чревната флора.

Нужни са допълнителни дългосрочни изследвания, преди тези находки да се превърнат в официални препоръки за превенция на раковите заболявания, но включването на пробиотични храни в ежедневната диета остава разумна и безопасна стъпка към по-добро чревно здраве.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

------------------------------------------

Източници