Само един човек от шест милиона притежава кръвна група Rh null. Сега учените се опитват да я отглеждат в лаборатория с надеждата, че това откритие ще спаси безброй човешки живота, съобщава BBC.

Кръвопреливанията променят съвременната медицина завинаги. Благодарение на донорите, хиляди хора оцеляват след тежки операции и злополуки всяка година.

Но не всички могат да се възползват от тази спасителна процедура. За хората с редки кръвни групи намирането на подходящ донор често се превръща в невъзможна мисия.

Петдесет души в целия свят

Rh null е една от най-редките кръвни групи на планетата, само 50 известни случая съществуват в момента. Ако някой от тях попадне в злополука и се нуждае от преливане, шансовете за намиране на съвместима кръв са минимални. Затова носителите на Rh null се насърчават да замразяват собствената си кръв за дългосрочно съхранение, превръщайки се в собствени донори.

Снимка: Canva

Въпреки рядкостта си, този тип кръв е изключително ценна в медицинската общност. Специалистите я наричат „златна кръв“ заради уникалните ѝ възможности за използване. Тя крие потенциала да създаде универсални кръвопреливания, което би решило проблемите с имунната несъвместимост, които днес ограничават употребата на донорска кръв.

Защо кръвните групи са толкова различни

Кръвната група на всеки човек се определя от присъствието или отсъствието на специфични маркери по повърхността на червените кръвни клетки. Тези маркери, наречени антигени, представляват протеини или захари, които се открояват от клетъчната повърхност и могат да бъдат разпознати от имунната система.

"Ако получите преливане с донорска кръв, която съдържа различни антигени от вашата собствена, тялото ви ще произведе антитела срещу нея и ще я атакува", обяснява професор Аш Той от Университета в Бристъл. При повторно преливане на такава кръв резултатът може да бъде смъртоносен.

Двете кръвни системи, които предизвикват най-силен имунен отговор, са АВО и Резус (Rh). Човек с кръвна група А има А антигени върху червените си кръвни клетки, докато носителят на група В притежава В антигени. Групата АВ има и двата вида антигени, а група О, нито един от тях. Всяка от тези групи може да бъде Rh положителна или Rh отрицателна.

Митът за универсалните донори

Хората с кръвна група О отрицателна често се описват като универсални донори, тъй като кръвта им не съдържа нито А, нито В, нито Rh антигени. Това обаче е опростяване на действителността.

Снимка: Canva

На първо място, към октомври 2024 година са известни 47 кръвни групи и 366 различни антигена. Това означава, че човек, който получава О отрицателна кръв, все още може да развие имунна реакция към някой от другите присъстващи антигени, макар че някои от тях предизвикват по-силен отговор от други.

На второ място, съществуват над 50 Rh антигена. Когато говорим за Rh отрицателни хора, имаме предвид отсъствието на Rh(D) антиген, но червените им кръвни клетки все още съдържат други Rh протеини. Освен това има огромно разнообразие от Rh антигени по света, което прави намирането на истински съвпадащ донор особено трудно за хора от етнически малцинства в дадена страна.

Какво прави „златната кръв“ толкова специална

Хората с Rh null кръв обаче нямат нито един от 50-те Rh антигена. Докато те самите не могат да получават никаква друга кръвна група, Rh null кръвта е съвместима с всички многобройни Rh кръвни типове. Това прави О тип Rh null кръвта изключително ценна, тъй като мнозинството от хората могат да я получат, включително индивиди с всички варианти на АВО групите.

При спешни случаи, когато кръвната група на пациента не е известна, О тип Rh null кръв може да бъде дадена с нисък риск от алергична реакция. Именно поради тази причина учени по целия свят търсят начини да репликират тази „златна кръв“

Снимка: Canva

„Rh антигените предизвикват силен имунен отговор, така че ако нямате нито един от тях, то практически няма на какво да се реагира по отношение на Резус системата", обяснява Той. „Ако сте тип О и Rh null, това е доста универсално. Но все още има други кръвни групи, които трябва да се вземат предвид."

Научният пробив в лабораторията

Скорошни изследвания установяват, че Rh null кръвта се причинява от генетични мутации, които засягат протеин с ключова роля в червените кръвни клетки, известен като Rh-асоцииран гликопротеин или RHAG. Тези мутации изглежда съкращават или променят формата на този протеин, което води до нарушаване на експресията на други Rh антигени.

През 2018 година учени от Университета в Бристъл успяват да пресъздадат Rh null кръв в лабораторни условия. За целта те взеха клетъчна линия от незрели червени кръвни клетки и използваха генното редактиране чрез техниката Crispr-Cas9, за да изтрият гените, кодиращи антигените на пет кръвни системи, които колективно отговарят за повечето случаи на несъвместимост при преливания. Това включваше АВО и Rh антигените, както и други антигени, наречени Kell, Duffy и GPB.

"Разбрахме, че ако премахнем пет от тях, ще създадем ултра-съвместима клетка, защото са отстранени петте най-проблемни кръвни групи", споделя учeните.

Получените кръвни клетки са съвместими за всички основни често срещани кръвни групи, но също и за тези с редки типове като Rh null и Бомбайския фенотип, който се среща при един от всеки четири милиона души. Хората с тази кръвна група не могат да получават О, А, В или АВ кръв.

Пътят към клиничното приложение

Използването на техники за генно редактиране обаче остава противоречиво и строго регулирано в много части на света. Това означава, че може да отнеме време, преди този ултра-съвместим тип кръв да стане клинично достъпен. Необходими са множество кръгове клинични изпитвания и тестове преди одобрението.

Снимка: Canva

Междувременно Той е съосновател на дъщерна компания, Scarlet Therapeutics, която събира кръводарения от хора с редки кръвни групи, включително Rh null. Екипът се надява да използва тази кръв за създаване на клетъчни линии, които могат да бъдат отглеждани в лабораторията за безкрайно производство на червени кръвни клетки. Тази лабораторно отгледана кръв след това би могла да бъде замразена за съхранение при спешни случаи, когато хората с редки кръвни типове се нуждаят от нея.

Учените се надяват да създадат банки с рядка кръв в лабораторията без използване на генно редактиране, макар че техниката може да играе роля в бъдеще.

Създаването на универсална кръв представлява една от най-амбициозните цели на съвременната медицина. Ако учените успеят да произвеждат „златната кръв“ в мащабни количества, това би могло да революционизира спешната медицина и да спаси безброй животи по целия свят. За милионите пациенти с редки кръвни групи това откритие би означавало края на едно от най-големите им здравословни притеснения, страха, че няма да намерят съвместим донор в критичен момент.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.