Невъзможността за уриниране след операция, известна като следоперативно задържане на урина, е често срещано усложнение, което може да бъде причинено от анестезия, лекарства или вида на извършената операция.

Незабавното лечение е важно, за да се предотвратят дългосрочни проблеми с пикочния мехур и бъбреците.

В тази статия разглеждаме какви са симптомите на трудното уриниране след претърпяна хирургическа интервенция, каква е причината за задържането на урина и какви са начините за лечение на трудното уриниране.

Какви са симптомите на задържане на урина след операция?

Ако не можете да уринирате , може да имате остро (внезапно и сериозно) или хронично (продължително) задържане на урина. И двете могат да се случат след операция.

Снимка: Canva

Остра ретенция

Признаците на остра ретенция включват:

Невъзможност за уриниране, дори когато чувствате нужда

Забележимо пълен пикочен мехур (при слаби хора това може да изглежда като подуване на корема)

Дискомфорт или болка в областта на пикочния мехур

Болка в долната част на корема, особено под пъпа

Не всеки, който се подлага на операция, ще изпита тези симптоми. След операцията обърнете внимание кога и колко често трябва да уринирате.

Трябва да можете да уринирате в рамките на около 7 часа след операцията (въпреки че може да се случи и по-рано). В този момент анестезията вече не би трябвало да влияе на способността ви да уринирате.

Хронично задържане

За разлика от острото задържане, което означава, че изобщо не можете да изпразните пикочния си мехур, хроничното задържане се отнася до други видове проблеми, които може да имате.

Симптомите на хронично задържане включват:

Проблеми с започването на уринирането (колебание)

Слаба или заекваща струя урина

Усещане, че пикочният ви мехур не е напълно изпразнен

Този вид задържане на урина не винаги е спешен медицински случай. Хората, които задържат урина дори след уриниране (наречена остатъчна урина след уриниране), обаче са изложени на по-голям риск от инфекции на пикочните пътища , които могат да причинят сериозни усложнения.

Какво причинява задържане на урина след операция?

Може да изглежда като прост процес, но изпразването на пикочния мехур (наречено „уриниране“) е сложен процес. Мускулите, нервите и гръбначният мозък работят заедно за уринирането.

Снимка: Canva

Понякога голямата операция може временно да повлияе на една или повече части от процеса. Всъщност, проблемите с уринирането след операция са доста често срещани.

Колко бързо можете да уринирате след операция обикновено се основава на няколко неща:

Вид използвана анестезия: По време на големи процедури, анестезиологът използва комбинация от лекарства, за да ви помогне да заспите по време на процедурата. Тези лекарства също така парализират мускулите, за да ви предотвратят движението по време на процедурата.

По-дългите операции изискват по-големи дози от тези лекарства, което може да отнеме време, за да се прочисти системата ви и мускулите ви да се „събудят“ напълно. Нервите може да се нуждаят от малко повече време.

Вид извършена операция: Операциите на корема или таза могат да окажат влияние върху околните тъкани, нерви и органи, включително пикочния мехур. Това може да причини временно подуване, което може да повлияе на способността ви да уринирате. По същия начин, процедурите, които включват гръбначния мозък или изискват спинална анестезия, могат да повлияят на нервите, които контролират уринирането.

Видове лекарства, прилагани след операция: Хората, на които се прилагат опиоидни лекарства след операция, са изложени на по-висок риск от развитие на следоперативно задържане на урина. Те могат също да причинят запек, който може да окаже натиск върху уретрата и да затрудни изпразването на пикочния мехур. Нестероидните противовъзпалителни лекарства (НСПВС) е по-малко вероятно да повлияят на способността на човек да уринира.

Усложнения или странични ефекти от операцията: Подуването, белезите и травмата от операцията могат да причинят частично или пълно блокиране на изтичането на урина от пикочния мехур или уретрата.

Това е изключително рядко, но понякога хирургическа грешка – като например случайно прерязване на една от тръбите, които транспортират урина – може да е причината да не можете да пишкате. Това усложнение обикновено се открива преди да напуснете болницата.

Опасно ли е задържането на урина след операция?

Следоперативната задръжка на урина е често срещана при определени групи или при процедури. Например, до 24% от жените изпитват известни затруднения след операции за уринарна инконтиненция или пролапс на тазови органи.

Снимка: Canva

Честотата може да достигне до 43% след поставяне на трансвагинална мрежеста слинг без опъване.

Други рискови фактори включват:

Загуба на кръв по време на операция, която е повече от 100 милилитра

Анамнеза за съществуващо нарушение на функцията на пикочния мехур и/или напреднал пролапс на тазовите органи

Анамнеза за предишна операция за инконтиненция

Инфекция на пикочните пътища , която следва операцията ви

Да си над 50-годишна възраст

По-старо проучване посочва по-ниския телесен индекс като рисков фактор за следоперативна уринарна инконтиненция. По-нови проучвания обаче не посочват индекса на телесна маса (по-висок или по-нисък ИТМ) като рисков фактор.

Поне един по-стар източник посочва, че женският пол е рисков фактор, докато по-нови източници посочват, че състоянието е по-често срещано при мъжете.

Някои основни състояния, които могат да доведат до задържане на урина, включват неврологични разстройства като болестта на Паркинсон и болестта на Алцхаймер.

Говорете с вашия лекар преди операцията относно лекарствата, които приемате, и дали имате някакви съществуващи заболявания, които влияят на способността ви да уринирате.

Снимка: iStock

Ако например имате уголемена простата, операцията може да влоши симптомите ви. Някои лекарства, като антидепресанти, антихистамини, лекарства против тревожност и антихолинергични лекарства, могат да повлияят на функцията на пикочния ви мехур.

Как се лекува трудното уриниране след операция?

По време на операцията може да се постави уринарен катетър, за да може пикочният мехур да се пълни и оттича нормално. В зависимост от вида на извършената процедура и от очакваното време, прекарано в болницата, е възможно катетърът да е все още на мястото си, когато се събудите. Не всички хора ще имат катетър по време на операцията.

Поставяне на катетър

Ако обаче не можете да уринирате след операция, уринарен катетър е най-доброто лечение за пълен пикочен мехур, който не реагира на многократни опити за уриниране.

Вашият лекар може да препоръча катетър, дори и да не сте се нуждаели от такъв по време на процедурата. Това ще ви помогне да избегнете увреждането на пикочния мехур и бъбреците, което може да причини прекалено пълният пикочен мехур.

Някои хора ще се нуждаят от краткосрочна катетеризация в болницата, но други може да се нуждаят от катетър за известно време, след като се приберат у дома. Те могат да бъдат обучени от медицинския персонал как да се самокатетеризират, за да може пикочният мехур да се дренира при необходимост, ако проблемът се появи многократно.

Снимка: Canva

Лекарства

Вашият лекар може също да Ви предпише лекарства за отпускане на уретрата, за да се улесни изпразването на пикочния мехур. Това лекарство, наречено алфа-блокер, често се дава на мъже за отпускане на простатата. Може да се дава и за кратък период от време на мъже и жени, за да им помогне да уринират след операция .

Други интервенции могат да включват акупунктура, масаж и използването на топли компреси.

Кога да потърсите лекарска помощ

Признаците, че трябва да потърсите медицинска помощ, варират леко в зависимост от това дали имате катетър или не. Трябва също да търсите признаци на инфекция.

Ако НЯМАТЕ поставен катетър, свържете се с вашия лекар, ако:

Не можете да уринирате

Можете да уринирате, но става все по-трудно да го направите

Не си уринирал от шест часа

Ако имате катетър, свържете се с вашия лекар, ако:

Можете да уринирате, но урината не отива в торбичката

Урината не излиза

Забелязвате, че урина капе от външната страна на торбичката

Трябва също да се обадите на вашия лекар, ако забележите някакви признаци на инфекция на пикочните пътища. Симптомите включват:

Болка или парене при уриниране

Чувство, че имате нужда да пишкате, но не можете да уринирате (или само малко количество)

Кръв в урината ви

Треска

Болка в хълбоците (областта от всяка страна на гърба под ребрата и над кръста)

Съвети за начин на живот, които могат да помогнат

Ако имате проблеми с уринирането след операция, ето няколко стратегии, които могат да работят:

Пийте много вода през целия ден.

Раздвижете се възможно най-скоро след операцията.

Чуйте звука на течаща вода.

Избягвайте дразнители на пикочния мехур като алкохол, кофеин и цитрусови плодове.

Трудното уриниране след операция е стресиращо, но често срещано състояние, което обикновено е временно. То се дължи на комплексното въздействие на анестезията, вида на хирургичната интервенция и приеманите медикаменти върху нервната система и мускулатурата.

Ключът към бързото възстановяване се крие в навременната реакция – следенето на симптомите (болка, подуване, липса на позиви) и спазването на прости стратегии като добра хидратация и ранно раздвижване.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

---------------------------------------------------------

