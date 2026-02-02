Следоперативната болка, наричана още постоперативна болка, е болка, която пациентът продължава да изпитва след хирургична процедура.

На практика всички хирургични процедури водят до известна степен на остра болка след операцията – независимо дали се подлагате на планирана или спешна операция.

Ще изпитвате болка от самата операция и докато тялото ви се възстановява. Управлението на тази болка е важна част от процеса на възстановяване.

Но колко е приемливо да ви боли след операция? Защо хирургът не ми дава повече обезболяващи? Имам болка, така че защо просто не ми даде по-добри обезболяващи? Това са сред най-често задаваните въпроси в подобна ситуация.

Боли ме: Защо не получавам повече болкоуспокояващи?

Очаква се известна болка след операцията. Целта на управлението на болката е да се направи болката поносима или значително да се намали. Целта не е да се премахне болката.

Това ви позволява да преживеете деня си, да се грижите за себе си и да продължите процеса по възстановяване.

Има няколко причини, поради които болкоуспокояващите се дават с цел намаляване на болката, а не нейното елиминиране. Възможно е да се даде твърде много болкоуспокояващи. Те обаче могат да попречат на дишането ви и да причинят седация, надхвърляща безопасното.

Болкоуспокояващи в още по-голямо количество също така причиняват запек, който може да се превърне в сериозно хирургично усложнение, в зависимост от вида на операцията, която сте претърпели. Повече болкоуспокояващи могат да означават по-тежък запек.

Защо някои видове болка могат да бъдат полезни

В някои отношения болката ви предпазва. Ако нещо ви боли, обикновено спирате да правите това, което причинява болката, и започвате да разследвате.

Например, ако кракът ви изведнъж започне да ви боли при всяка крачка, ще спрете и ще погледнете крака си и може би ще откриете причината. Същото важи и след операция.

Увеличаване на болката в близост до разреза, след като няколко дни болката бавно е отшумявала, със сигурност би предизвикало тревога, както и болката, която не може да бъде контролирана.

От друга страна, прекалено силната болка след операция не е добро нещо и не трябва да я „търпите“.

Ако ви боли да дишате дълбоко или да кашляте, може да започнете да дишате повърхностно, което може да доведе до усложнения като пневмония. Пациентите се възстановяват по-бързо, когато болката им е контролирана, така че не пропускайте болкоуспокояващите, освен ако наистина не се нуждаете от тях.

Разумно е да се стремите към болка от 3 до 5 по скала от 10, като 0 е без болка, а 10 е най-силната болка, която можете да си представите.

Видове болка, която може да изпитате след операция

Следоперативните болки се проявяват по различни начини, в зависимост от вида на операцията, възрастта и индивидуалната поносимост към болка. Ето най-честите видове болки след операция:

Локална болка около мястото на операцията

Очакваната болка около мястото на операцията е най-разпространена.

Мускулна болка

Може да почувствате болка в мускулите по цялото тяло. Тя може да е причинена от самата операция, но много хора напрягат мускулите си, без да го осъзнават (несъзнателно), когато изпитват болка или стрес след операцията.

Болка в гърлото

Ако сте били интубирани по време на анестезия, гърлото ви може да ви боли или да усещате дразнене.

Болка при движение

Седенето, ходенето и кашлянето са важни за възстановяването, но могат временно да засилят болката.

Болката може да причини различни усещания. Болката може да се усеща:

Остра

Пронизваща

Пулсираща

Пареща

Ефективни начини за облекчаване на болката след операция

1. Следвайте стриктно предписаните лекарства

Много пациенти приемат обезболяващи лекарства по-рядко или в по-малки дози от предписаните. Това е основна грешка – следвайте точно указанията на лекуващия екип.

2. Балансирайте активността и почивката

Ако прекарвате твърде много време в леглото или седите, вместо да започнете да ходите и да се движите повече, всъщност може да увеличавате болката си, вместо да я облекчавате.

Възможно е също така да прекалявате с активността, ако сте се върнали към нормалната си рутина много по-бързо от очакваното по време на възстановяването.

3. Имате ли препоръчани алтернативни методи

В инструкциите ви за изписване препоръчват ли се алтернативи на обезболяващи, като например топли компреси, повдигане на засегнатата част на тялото или други видове интервенции, които могат драстично да намалят болката? Спазвали ли сте тези препоръки по време на възстановяването си?

Видове обезболяващи лекарства след операция

Няма универсално лекарство, подходящо за всички пациенти. Вашият хирург ще избере най-подходящия вариант въз основа на вашето здравословно състояние и вида на операцията.

НСПВС (Нестероидни противовъзпалителни средства)

Нестероидните противовъзпалителни средства облекчават болката и намаляват възпалението. Вашият хирург може да предложи НСПВС без рецепта или вариант с рецепта. Често срещани НСПВС включват:

Аспирин

Ибупрофен

Напроксен

Индометацин

Кеторолак

Опиоиди

Опиоидите са лекарства, отпускани с рецепта, които се свързват с рецептори в мозъка и тялото ви, за да намалят сигналите за болка. Опиоидите са мощни лекарства и могат да бъдат пристрастяващи. Много лекари ги предписват по-рядко или в по-малки дози, за да намалят риска от усложнения.

Локални анестетици

Пластири, кремове или мехлеми с лидокаин или бензокаин обезболяват локално оперираната зона без системни странични ефекти.

Специализирани методи в болнични условия

При по-сериозни операции могат да се използват нервни блокове, епидурална анестезия или инфузионна помпа, контролирани от пациента.

Следоперативните болки са нормална част от процеса на възстановяване, но не трябва да ви пречат да се възстановявате ефективно. Никога не се колебайте да обсъдите нивото на болка с вашия лекар. Добрият контрол на болката не само подобрява комфорта ви, но и ускорява заздравяването.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

