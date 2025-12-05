Начало / Новини

Трептене на окото: Какво означава и кога да се притесняваме

Научете кои са основните причини за трептенето на окото и кога безобидните спазми са тревожни сигнали за сериозно здравословно състояние
Стефан Ралчев
Стефан Ралчев
Трептене на окото: Какво означава и кога да се притесняваме

Случвало ли ви се е да усетите внезапно трептене на окото, което не можете да контролирате? Тази неприятна усещане, известно още като миокимия, засяга почти всеки човек в даден момент от живота му. 

В повечето случаи трептенето на клепача е безобидно и преминава само. Обикновено това е знак, че се нуждаете от сън, по-малко кофеин или допълнително време за почивка.

В някои случаи обаче трептенето спазмите на клепачите могат да бъдат ранен предупредителен знак за по-сериозен здравословен проблем, особено ако други лицеви тикове или неконтролируеми движения съпътстват спазмите.

Какво представлява трептенето в окото?

Трептенето в окото е неконтролируемо движение на мускулите около окото, клепача или части от лицето непосредствено около очите. То може да варира от едва забележими потрепвания до по-силни спазми, които принуждават окото да мига или да остава затворено.

Типове трептене на окото

Лекарите разграничават няколко основни типа трептене на окото:

  1. Фасцикулации (мускулни спазми)
  • Засягат лицевите мускули около очите
  • Малки, бързи движения, трудни за забелязване от другите
  • Обикновено безобидни
  1. Миокимия
  • Най-често засяга долните клепачи
  • Бавни, ритмични движения, подобни на вълни върху вода
  • Много разпространена форма на трептене
  1. Блефароспазъм (спазъм на клепачите)
  • Засяга само клепачите (може да бъде на едното или и двете очи)
  • Достатъчно силен, за да принуди окото да мига или да остане затворено
  • Може да продължи от няколко минути до час
  1. Хемифациален спазъм (едностранни лицеви спазми)
  • Засяга едната половина на лицето
  • Обикновено започва от окото и се разпространява към други части на лицето
  1. Нистагъм
  • Засяга самите очи (едното или двете)
  • Неконтролируемо движение настрани, нагоре-надолу или кръгово

Основни причини за трептене в окото

Според проучвания, публикувани в авторитетни медицински издания, трептенето в окото може да има множество причини. 

Проф. Бану Джошар: Лекувани навреме, офталмологичните заболявания не предизвикват загуба на зрение (ВИДЕО)

Експертите от ClevelandClinic посочват следните най-чести фактори:

  • Стрес и тревожност - емоционалното напрежение е сред водещите причини
  • Недостиг на сън - умората отслабва мускулния контрол
  • Кофеин - прекомерната консумация стимулира нервната система
  • Никотин - тютюнопушенето и вейпингът влошават симптомите
  • Претоварване на очите - продължителна работа пред екран
  • Ярка светлина - повишена чувствителност към осветление
  • Алкохол - особено при високи нива в кръвта
  • Хранителни дефицити - недостиг на определени витамини и минерали

Снимка: iStock

Други причини за потрепване на клепачите включват:

  • Дразнене на очите, напрежение или ожулване на роговицата
  • Сухота в очите
  • Дразнители на околната среда, като вятър, ярка светлина или замърсяване на въздуха
  • Множествена склероза
  • Някои видове лекарства
  • Подуване на средния слой на окото (увеит)
  • Възпаление на клепача (блефарит)
  • Конюнктивит
  • Мигренозни епизоди

Кога трептенето в окото е тревожен сигнал?

Повечето случаи на трептене в окото са временни и безопасни. Според препоръките на водещи здравни институции, трябва да се консултирате с лекар, ако:

  • Трептенето не преминава след няколко дни от прилагане на домашни мерки
  • Трептенето засяга зрението ви или затруднява ежедневните дейности
  • Клепачът се затваря напълно при всяко трептене
  • Спазмите продължават седмици наред
  • Трептенето засяга други части на лицето
  • Окото е зачервено, подуто или има необичаен секрет
  • Горният клепач виси (птоза)

Снимка: iStock

Усложнения, свързани с трептене на окото

Потрепването на клепачите е често срещано и рядко изисква спешно медицинско лечение. Но хроничните спазми на клепачите могат да бъдат симптом на по-сериозно заболяване на мозъка или нервната система, като например: 

  • Парализа на Бел (лицева парализа)
  • Множествена склероза
  • Болест на Паркинсон
  • Дистония (хронично неврологично нарушение)
  • Синдром на Турет
  • Миастения гравис (автоимунно заболяване)

Тези състояния обикновено се съпровождат от множество други симптоми. Изолирано трептене в окото рядко е единственият признак на сериозно заболяване.

Слепотата ще засегне 60 млн. души до 2050 година

Лечение и домашни мерки

Какво можете да направите у дома, за да лекувате трептенето в очите

Според медицинските експерти, следните стъпки могат значително да намалят или да премахнат трептенето в окото:

  • Спете  достатъчно - стремете се към 7-8 часа качествен нощен сън
  • Ограничете кофеина - намалете кафето и енергийните напитки
  • Управлявайте стреса - практикувайте техники за релаксация, медитация или йога
  • Овлажнявайте очите - използвайте изкуствени сълзи или капки за очи без рецепта
  • Правете почивки от екрана - по възможност на всеки 20 минути, гледайте на друго място в продължение на 20 секунди
  • Направете топъл компрес - когато усетите спазъм

Снимка: iStock

Медицинско лечение

Когато домашните мерки не са достатъчни, лекарите могат да препоръчат:

За блефароспазъм

  • Ботулинов токсин (Botox) инжекции - Инжекциите с ботокс се използват за лечение на доброкачествен есенциален блефароспазъм. Той може да облекчи силните спазми за няколко месеца. Но с отшумяването на ефектите от инжекцията може да се нуждаете от допълнителни инжекции
  • Медикаменти за намаляване на спазмите
  • В тежки случаи - хирургична интервенция (миектомия)

За други форми

  • Коригиращи очила или контактни лещи при зрителни проблеми
  • Специфични медикаменти според причината
  • Физиотерапия при някои неврологични състояния

Трептенето в окото е често срещано явление, което в повечето случаи е временно и безобидно. Миокимия, фасцикулации и леките спазми на клепачите обикновено са свързани с фактори на начина на живот като стрес, умора и прекомерна употреба на кофеин.

Астигматизмът засяга над 40% от хората: Какво е лечението?

С прости домашни мерки - повече сън, по-малко кофеин и управление на стреса, повечето хора успяват да контролират симптомите

Въпреки това, ако трептенето в окото продължава повече от няколко дни, засяга зрението ви или се съпровожда от други симптоми, не отлагайте посещението при специалист. Ранната диагноза и лечение са ключови за предотвратяване на по-сериозни състояния.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

—----------------------------------------------------------------------

Източници

  1. Cleveland Clinic (2024): Потрепване на очите: Причини, лечение и превенция
  2. Healthline (2024): Потрепване на клепачите: Причини, лечение и превенция
  3. Owuraku A. Titi-Lartey; Bhupendra C. Patel (2023): Доброкачествен есенциален блефароспазъм
  4. Healthline (2024): Кога да се притеснявате за потрепване на очите: Причини и лечение
  5. Национален институт по неврологични заболявания и инсулт - Страница с информация за хемифациален спазъм
Ключови думи: