Трептене на окото: Какво означава и кога да се притесняваме

Случвало ли ви се е да усетите внезапно трептене на окото, което не можете да контролирате? Тази неприятна усещане, известно още като миокимия, засяга почти всеки човек в даден момент от живота му.
В повечето случаи трептенето на клепача е безобидно и преминава само. Обикновено това е знак, че се нуждаете от сън, по-малко кофеин или допълнително време за почивка.
В някои случаи обаче трептенето спазмите на клепачите могат да бъдат ранен предупредителен знак за по-сериозен здравословен проблем, особено ако други лицеви тикове или неконтролируеми движения съпътстват спазмите.
Какво представлява трептенето в окото?
Трептенето в окото е неконтролируемо движение на мускулите около окото, клепача или части от лицето непосредствено около очите. То може да варира от едва забележими потрепвания до по-силни спазми, които принуждават окото да мига или да остава затворено.
Типове трептене на окото
Лекарите разграничават няколко основни типа трептене на окото:
- Фасцикулации (мускулни спазми)
- Засягат лицевите мускули около очите
- Малки, бързи движения, трудни за забелязване от другите
- Обикновено безобидни
- Миокимия
- Най-често засяга долните клепачи
- Бавни, ритмични движения, подобни на вълни върху вода
- Много разпространена форма на трептене
- Блефароспазъм (спазъм на клепачите)
- Засяга само клепачите (може да бъде на едното или и двете очи)
- Достатъчно силен, за да принуди окото да мига или да остане затворено
- Може да продължи от няколко минути до час
- Хемифациален спазъм (едностранни лицеви спазми)
- Засяга едната половина на лицето
- Обикновено започва от окото и се разпространява към други части на лицето
- Нистагъм
- Засяга самите очи (едното или двете)
- Неконтролируемо движение настрани, нагоре-надолу или кръгово
Основни причини за трептене в окото
Според проучвания, публикувани в авторитетни медицински издания, трептенето в окото може да има множество причини.
Експертите от ClevelandClinic посочват следните най-чести фактори:
- Стрес и тревожност - емоционалното напрежение е сред водещите причини
- Недостиг на сън - умората отслабва мускулния контрол
- Кофеин - прекомерната консумация стимулира нервната система
- Никотин - тютюнопушенето и вейпингът влошават симптомите
- Претоварване на очите - продължителна работа пред екран
- Ярка светлина - повишена чувствителност към осветление
- Алкохол - особено при високи нива в кръвта
- Хранителни дефицити - недостиг на определени витамини и минерали
Други причини за потрепване на клепачите включват:
- Дразнене на очите, напрежение или ожулване на роговицата
- Сухота в очите
- Дразнители на околната среда, като вятър, ярка светлина или замърсяване на въздуха
- Множествена склероза
- Някои видове лекарства
- Подуване на средния слой на окото (увеит)
- Възпаление на клепача (блефарит)
- Конюнктивит
- Мигренозни епизоди
Кога трептенето в окото е тревожен сигнал?
Повечето случаи на трептене в окото са временни и безопасни. Според препоръките на водещи здравни институции, трябва да се консултирате с лекар, ако:
- Трептенето не преминава след няколко дни от прилагане на домашни мерки
- Трептенето засяга зрението ви или затруднява ежедневните дейности
- Клепачът се затваря напълно при всяко трептене
- Спазмите продължават седмици наред
- Трептенето засяга други части на лицето
- Окото е зачервено, подуто или има необичаен секрет
- Горният клепач виси (птоза)
Усложнения, свързани с трептене на окото
Потрепването на клепачите е често срещано и рядко изисква спешно медицинско лечение. Но хроничните спазми на клепачите могат да бъдат симптом на по-сериозно заболяване на мозъка или нервната система, като например:
- Парализа на Бел (лицева парализа)
- Множествена склероза
- Болест на Паркинсон
- Дистония (хронично неврологично нарушение)
- Синдром на Турет
- Миастения гравис (автоимунно заболяване)
Тези състояния обикновено се съпровождат от множество други симптоми. Изолирано трептене в окото рядко е единственият признак на сериозно заболяване.
Лечение и домашни мерки
Какво можете да направите у дома, за да лекувате трептенето в очите
Според медицинските експерти, следните стъпки могат значително да намалят или да премахнат трептенето в окото:
- Спете достатъчно - стремете се към 7-8 часа качествен нощен сън
- Ограничете кофеина - намалете кафето и енергийните напитки
- Управлявайте стреса - практикувайте техники за релаксация, медитация или йога
- Овлажнявайте очите - използвайте изкуствени сълзи или капки за очи без рецепта
- Правете почивки от екрана - по възможност на всеки 20 минути, гледайте на друго място в продължение на 20 секунди
- Направете топъл компрес - когато усетите спазъм
Медицинско лечение
Когато домашните мерки не са достатъчни, лекарите могат да препоръчат:
За блефароспазъм
- Ботулинов токсин (Botox) инжекции - Инжекциите с ботокс се използват за лечение на доброкачествен есенциален блефароспазъм. Той може да облекчи силните спазми за няколко месеца. Но с отшумяването на ефектите от инжекцията може да се нуждаете от допълнителни инжекции
- Медикаменти за намаляване на спазмите
- В тежки случаи - хирургична интервенция (миектомия)
За други форми
- Коригиращи очила или контактни лещи при зрителни проблеми
- Специфични медикаменти според причината
- Физиотерапия при някои неврологични състояния
Трептенето в окото е често срещано явление, което в повечето случаи е временно и безобидно. Миокимия, фасцикулации и леките спазми на клепачите обикновено са свързани с фактори на начина на живот като стрес, умора и прекомерна употреба на кофеин.
С прости домашни мерки - повече сън, по-малко кофеин и управление на стреса, повечето хора успяват да контролират симптомите
Въпреки това, ако трептенето в окото продължава повече от няколко дни, засяга зрението ви или се съпровожда от други симптоми, не отлагайте посещението при специалист. Ранната диагноза и лечение са ключови за предотвратяване на по-сериозни състояния.
Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.
—----------------------------------------------------------------------
Източници
- Cleveland Clinic (2024): Потрепване на очите: Причини, лечение и превенция
- Healthline (2024): Потрепване на клепачите: Причини, лечение и превенция
- Owuraku A. Titi-Lartey; Bhupendra C. Patel (2023): Доброкачествен есенциален блефароспазъм
- Healthline (2024): Кога да се притеснявате за потрепване на очите: Причини и лечение
- Национален институт по неврологични заболявания и инсулт - Страница с информация за хемифациален спазъм