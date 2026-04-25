Промените във външния вид на очите често са първият сигнал, че нещо с щитовидната жлеза не е наред. Тиреоидна очна болест (известна още като офталмопатия на Грейвс) е сложно автоимунно състояние, което засяга не само естетиката на лицето, но и качеството на зрението. Макар често да се свързва с хипертиреоидизъм, заболяването крие свои специфики, които изискват мултидисциплинарен подход и повишено внимание от страна на пациентите.

Какво представлява тиреоидната очна болест?

Тиреоидната очна болест (TED) е автоимунно заболяване, при което имунната система на тялото погрешно атакува мускулите и мастната тъкан около очите. Според експертите от American Academy of Ophthalmology (AAO), това води до възпаление и подуване на тъканите в очната кухина.

Щитовидната жлеза, разположена в предната част на шията, произвежда хормони, регулиращи метаболизма. При повечето пациенти с TED жлезата произвежда твърде много хормони (хипертиреоидизъм), но е важно да се отбележи, че състоянието може да се развие и при хора с нормални или дори ниски нива на тиреоидните хормони.

Кой е изложен на риск?

Медицинските проучвания идентифицират два основни рискови фактора:

Тютюнопушене: Пушачите са изложени на значително по-висок риск от тежки форми на заболяването.

Генетична предразположеност: Фамилната история на заболявания на щитовидната жлеза увеличава вероятността.

Симптоми, които не бива да игнорирате

Симптомите на тиреоидна очна болест могат да варират по интензивност и често се променят с времето. Специалистите от American Thyroid Association подчертават следните ключови признаци:

1. Изпъкване на очите (Проптоза)

Възпалението кара мускулите да набъбват, което избутва окото напред. Това създава вид на постоянно "втренчен" или изплашен поглед.

2. Ретракция на клепачите

Когато окото е избутано напред, клепачите се свиват назад, разкривайки по-голяма част от бялото на окото (склерата). Това не само променя външния вид, но и излага окото на външни влияния.

3. Сухота и дразнене

Поради невъзможността на клепачите да се затварят напълно, очите стават сухи, чувствителни към светлина и прах. Пациентите често описват усещането като "пясък в очите".

4. Промени в зрението

Натискът върху зрителния нерв или подуването на очните мускули може да доведе до двойно виждане или в тежки случаи – до частична загуба на зрението.

Диагностика и нива на контрол

Диагнозата обикновено се поставя от ендокринолог или офталмолог чрез физикален преглед. В някои случаи може да се наложат допълнителни изследвания:

Измерване на степента на изпъкване на очите.

Тестове за цветно зрение и зрително поле.

Образна диагностика: КТ (скенер) или ЯМР за оценка на състоянието на очните мускули.

Съвременни методи за лечение и самопомощ

Лечението на тиреоидна очна болест зависи от фазата на заболяването. В "активната" фаза фокусът е върху овладяване на възпалението, докато в "неактивната" – върху коригиране на остатъчните промени.

Домашни средства и начин на живот

Експертите насочват пациентите да предприемат следните стъпки за облекчаване на дискомфорта:

Използване на изкуствени сълзи: Смазващите капки помагат при сухота и "драскане".

Слънчеви очила: Те предпазват от светлина и вятър, като моделите тип "маска" са най-ефективни.

Повдигане на главата по време на сън: Използването на по-висока възглавница може да намали сутрешните отоци около очите.

Спиране на пушенето: Това е най-важната стъпка за предотвратяване на влошаването на състоянието.

Медикаментозно лечение

При по-сериозни случаи лекарите могат да предпишат:

Стероиди: За намаляване на отока.

Тепротумумаб (Teprotumumab): Иновативна инфузионна терапия, която директно таргетира причините за заболяването и може да намали необходимостта от операция.

Хирургична интервенция

Операция се налага рядко и обикновено се планира, когато заболяването е в стабилна фаза. Тя може да включва:

Орбитална декомпресия: Премахване на част от костта на очната кухина, за да се осигури място за подутите тъкани. Операция на очните мускули: За коригиране на двойното виждане. Пластика на клепачите: За възстановяване на нормалната им позиция и защита на роговицата.

Тиреоидната очна болест е предизвикателство, което изисква търпение и тясно сътрудничество между пациента, ендокринолога и офталмолога. Ранното разпознаване на симптомите и контролът върху нивата на щитовидните хормони са от решаващо значение за запазване на зрението и качеството на живот.

Ако забележите промени в зрението си, болка при движение на очите или необичайно подуване, консултирайте се с вашия лекар.

