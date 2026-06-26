Дехидратацията може да ви застигне незабелязано, водеща до признаци като главоболие и умора.

Пиенето на вода обикновено ви помага да се рехидратирате бързо, но има моменти, когато е необходимо повече.

Ранното разпознаване на тези симптоми позволява предотвратяване на по-сериозни усложнения.

Как да разберете дали сте дехидратирани

Леки симптоми на дехидратация

Симптомите на лека до умерена дехидратация могат да включват:

Жажда

Сухота в устата, сухи устни, сух език

По-малко урина, тъмна урина

Умора, отпадналост

Раздразнителност

Главоболие

Замаяност, световъртеж

Мускулни крампи

Суха кожа

При кърмачета и малки деца може също да забележите:

Хлътнало меко място на главата (фонтанела)

Плач без сълзи

Необичайно сухи пелени

Симптоми на тежка дехидратация

Със засилваща се дехидратация, симптомите могат да включват:

Няма никаква урина

Ускорено дишане и пулс

Объркване

Припадък

Припадъци

Бърза загуба на тегло (над 10% от телесното тегло)

При кърмачета и деца може да забележите и хлътнали очи и набръчкана кожа.

По-редки симптоми на дехидратация

Има няколко симптома, които може да не свързвате автоматично с дехидратация.

Лош дъх (поради сухота в устата)

Сърбяща, суха кожа

Освен това, някои хора могат да объркат някои признаци на дехидратация с признаци на глад. Припокриващите се симптоми включват проблеми с фокусирането, умора, замаяност и главоболие.

Признаци и симптоми на спешни случаи

Тежката дехидратация е животозастрашаващо медицинско спешно състояние. Обадете се на 112 или отидете в спешно отделение, ако имате:

Слабост, замаяност, припадък

Сънливост, объркване

Много кръв (червена или черна на цвят) или слуз при диария

Много кръв в повръщаното

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Как най-бързо и лесно да се рехидратирате

Най-бързият начин при дехидратация е да пиете вода. Пиенето на твърде много вода твърде бързо може да причини електролитен дисбаланс, така че приемайте малки глътки и пийте бавно.

Електролитите са заредени минерали в кръвта, като натрий, калий и калций.

Други неща, които можете да направите, включват:

Смучете ледени парченца или сладолед

Пийте плодов сок, но имайте предвид, че много сокове съдържат излишна захар, която може да разстрои стомаха ви. Разреждането на сока с вода може да помогне за по-лесното му усвояване.

Пийте спортна напитка , която съдържа електролити. Някои може да са толкова ефективни, колкото водата, за рехидратиране. Проверете етикета, защото много от тях са с високо съдържание на добавени захари.

Пийте разтвори за перорална рехидратация без рецепта, за да попълните електролитите. В България сред предлаганите продукти са сашета (прахчета) за разтваряне, но има и готови сиропи за пиене.

Ако е възможно, избягвайте напитки, съдържащи алкохол или кофеин, които могат да ви накарат да уринирате повече.

Ако дехидратацията се дължи на прекалено слънце или топлина, преместете се на сянка или на закрито, където имате достъп до климатик или вентилатори.

Колко време отнема възстановяването зависи от много фактори, включително нивото на дехидратация, колко пиете, възрастта ви и цялостното ви здравословно състояние.

При лека до умерена дехидратация може да отнеме от няколко минути до няколко часа, за да се рехидратирате. Когато сте силно дехидратирани, пълното възстановяване може да отнеме няколко дни.

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Ако не можете сами да възстановите течностите, обърнете се към медицински специалист. Може да се нуждаете от интравенозно вливане на течности или друго медицинско лечение. Ако детето ви изглежда дехидратирано, най-добре е незабавно да се свържете с лекар.

Кой е изложен на риск?

Губите вода чрез пот, урина, изпражнения, повръщане и сълзи. Когато сте дехидратирани, тялото ви няма достатъчно вода, за да функционира добре.

Всеки може да се дехидратира, но хората в определени групи от населението или ситуации могат да имат повишен риск от дехидратация:

Кърмачета и малки деца: Тази група е склонна към по-често диария и повръщане и е зависима от други хора за течности.

Възрастни хора: С напредване на възрастта тялото съхранява по-малко течности и чувството за жажда често намалява.

Хора с определени здравословни проблеми: Бъбречните заболявания и диабетът водят до загуба на повече течности.

Хора, които приемат определени лекарства: Диуретиците (обезводняващи хапчета) причиняват по-често уриниране.

Активност и топлина: Тези, които се занимават с интензивна физическа активност или са изложени на високи температури за дълго време, губят повече течности.

Какви са дневните нужди от течности

Нуждите от вода варират от човек на човек и могат да се променят в зависимост от обстоятелства като здравословно състояние, възраст, физическа активност и температура.

Снимка: Canva

Следните са общи насоки за различните групи. Количествата включват течности от всички източници, не само обикновена вода.

Възраст от 1 до 3 години: 4 чаши (около 950 ml)

Възраст от 4 до 8 години: 5 чаши (около 1180 ml)

Възраст от 9 до 13 години: 7 до 8 чаши (от 1650 до 1900 ml)

Възраст от 14 до 18 години: 8 до 11 чаши (от 1900 до 2600 ml)

Мъже над 19 години: 13 чаши (около 3100 ml)

Жени над 19 години: 9 чаши (около 2100 ml)

При бременност: 10 чаши (около 2400 ml)

При кърмене: 13 чаши (около 3100 ml)

Кърмачетата под 6-месечна възраст трябва да получават всичките си течности от кърмата или адаптираното мляко. Тези от 6 до 12 месеца се нуждаят от около половин до 1 чаша (120 до 240 мл) вода на ден.

Можете да намалите вероятността от дехидратация, като пиете достатъчно течности през целия ден. Тъй като храни като плодове и зеленчуци съдържат много вода, те се броят към дневния ви прием на вода.

Пийте допълнително течности, когато спортувате, когато времето е горещо или когато сте болни. Когато имате треска, повръщане или диария , пийте много бистри течности и спортни напитки или рехидратиращи разтвори, за да възстановите електролитите.

И не забравяйте да се консултирате с лекар, ако чувствате по-сериозни придружаващи симптоми.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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Източници