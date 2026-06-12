За първи път в историята човек получава терапия, предназначена да обърне клетъчното стареене. Това поставя началото на нова ера в медицината и поражда надежди за пациенти, които губят зрението си. В тази статия ще научите как работи новата генна терапия, защо тя е свързана с лечението на глаукома и какво показват досегашните изследвания за подмладяване на клетките.

Какво представлява новата терапия

Американска биотехнологична компания разработва генна терапия, насочена към възстановяване на стари или увредени клетки. Терапията, обозначена като ER-100 (AAV2-OSK), цели състояния, характеризиращи се с увреждане на зрителния нерв, така наречените оптични невропатии.

Снимка: Canva

Според официалното съобщение на компанията това е първият кандидат за епигенетично възстановяване, одобрен за клинични изпитвания. Ако се окаже успешна, терапията би била първият случай на подмладяване на човешки клетки.

Как действа генната терапия

В основата на подхода стоят три протеина Oct4, Sox2 и Klf4, познати като фактори на Яманака. Те действат като бутон за „рестарт" на клетките, връщайки ги в по-младо състояние.

Важно е разграничението:

ДНК последователността на човек остава сравнително стабилна през целия живот.

Епигенетичният код , който управлява кои гени са „включени" или „изключени", се променя с времето.

Тези промени могат да се дължат на фактори като тютюнопушене, употреба на алкохол, стареене, болести и травми и са сред основните причини за загуба на зрението и други заболявания. Чрез епигенетично програмиране терапията се стреми да нулира тези натрупани вредни промени.

Този принцип вече е донесъл Нобелова награда за физиология или медицина през 2012 г. на сър Джон Гърдън и Шиния Яманака за откритието как обикновени клетки могат да бъдат върнати в състояние на стволови клетки.

Кои заболявания са в центъра на изследванията

Терапията навлиза в първата фаза на клинични изпитвания, при която се оценява основно безопасността за хора. Проучването ще включи пациенти с две сериозни очни заболявания:

Снимка: Canva

Откритоъгълна глаукома , хронично, прогресиращо заболяване, при което дренажната система на окото се запушва, налягането се повишава и зрението постепенно се влошава, започвайки от периферното поле.

Неартеритна предна исхемична оптична невропатия (NAION) , често описвана като „ мини-инсулт на зрителния нерв ", причинена от намален кръвоток към задната част на окото. Загубата на зрение настъпва внезапно, обикновено в едното око.

„Нашите изследвания показват, че стареенето се движи до голяма степен от загубата на епигенетична информация, а не от необратими увреждания", коментира Дейвид Синклер, съосновател на компанията и професор по генетика в Харвардското медицинско училище.

Неговите изследвания са в основата на идеята, че обръщането на стареенето е възможно чрез възстановяване на тази информация.

Какво следва

Освен очните заболявания, компанията разработва приложения за различни органи, отразявайки широкия потенциал на този тип генна терапия за дълголетие. Тества се и втора терапия, насочена към чернодробни заболявания.

Снимка: Canva

Интересът към подхода расте. Други биотехнологии също експериментират със същия механизъм с цел да удължат продължителността на живота и да се борят с възрастово свързани болести. Засега обаче нито една подобна терапия не е официално одобрена за лечение.

Първото в историята приложение на терапия за подмладяване на клетки бележи важен момент за медицината на стареенето. Подходът, базиран на факторите на Яманака, навлиза в ранна фаза на клинични изпитвания при пациенти със загуба на зрение, включително такива, нуждаещи се от лечение на глаукома. Макар резултатите да са обещаващи, ученte подчертават, че е още рано за изводи, предстои да се докаже дали методът е безопасен и ефективен при хора.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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Източници