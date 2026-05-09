Какво ще стане, ако решението на парализата не е в „поправянето“ на скъсаните нерви, а в това да научим мозъка да заобиколи увреждането?

Точно това постигатнемски учени в революционно проучване, което преобръща досегашното разбиране за лечението на гръбначномозъчни травми.

Новата генна терапия при парализа, базирана на специален протеин, успешно връща ходенето на парализирани мишки и отваря врата към надежда за хиляди пациенти.

Защо досегашното лечение не работи?

Гръбначномозъчните травми обикновено водят до трайна парализа и загуба на чувствителност. В повечето случаи става дума за контузия на гръбначния стълб, нараняване, при което част от нервните влакна са увредени от притискането, докато други остават непокътнати.

Снимка: Unsplash

Проблемът е, че нервните влакна в централната нервна система имат силно ограничена способност за регенерация на нерви, а съществуващите терапии постигат само частично функционално възстановяване.

Какво е hIL-6 и как работи „протеиновата фабрика в мозъка“

Изследователският екип, ръководен от проф. д-р Дитмар Фишер от Института по фармакология II в Университетската болница в Кьолн, използва дизайнерски протеин, наречен хипер-интерлевкин-6 (hIL-6).

Според проучване, което е публикувано в Neurobiology of Disease 2026, стратегията е изключително елегантна:

Чрез вирален вектор в двигателния кортекс (зоната на мозъка, отговаряща за движението) се „инсталират“ инструкции

Самите нервни клетки започват да произвеждат hIL-6, мозъкът се превръща в протеинова фабрика.

Протеинът пътува по съществуващите нервни пътища до мозъчния ствол

Там стимулира серотониновите неврони , които контролират ритмичните движения при ходене

Заобикаляне на увреждането, „странични улички“ вместо разрушен мост

Ключовата иновация е, че подходът не разчита на регенерация на прекъснатите влакна. Вместо това активира невронната пластичност, способността на мозъка да преструктурира връзките си.

Снимка: Canva

"Вместо да разчитаме единствено на повторното разрастване на прекъснатите нервни влакна, ние използваме невронните връзки, които са останали непокътнати. Чрез разклоняване на колатерали тези връзки могат да формират нови контакти, което води до значително възстановяване на функцията," обяснява проф. Фишер.

С други думи, ако си представим увреждането като срутен мост на магистрала, hIL-6 не строи нов мост. Той насърчава мозъка да изгради „странични улички“ (заобикаляне на увреждането) по съществуващите пътища, които пренасят сигналите за движение около увредената зона.

Резултатите са възстановена походка и координация

В различни миши модели на гръбначна контузия с различна тежест учените наблюдават последователен ефект:

Третираните с hIL-6 мишки показаха значително подобрена способност за ходене

Възстанови се координация на походката , нещо, което не се наблюдава при стандартните лечения

Контролните групи остават предимно парализирани

Размерът на увреждането и загубата на нервни клетки не се променя , подобрението идва изцяло от преструктурирането на невронните вериги

Когато изследователите елиминират серотониновите неврони в мозъчния ствол, възстановяването изчезваше почти напълно. Това доказва, че именно тези „низходящи“ вериги са ключови за функционалното възстановяване.

Кога може да помогне на хора?

Въпреки обещаващите резултати, експертите подчертават, че прилагането при хора е няколко стъпки напред. Преди клинични изпитвания трябва да се изяснят:

Снимка: Google Imagen

Дългосрочната безопасност на виралния вектор

Оптималната дозировка за по-голяма нервна система

Възможните странични ефекти

Генната терапия при парализа чрез протеина hIL-6 представлява концептуален пробив, вместо да се опитва да възстанови невъзможното, тя помага на мозъка да намери нов път.

Този подход използва силата на невронната пластичност и серотониновите неврони, за да възстанови координираното ходене дори след тежка контузия на гръбначния стълб. Макар пътят до клиничното приложение да е дълъг, изследването на екипа от Кьолн отваря нова перспектива за милиони хора по света, живеещи с последиците от гръбначномозъчни травми.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

------------------------------------------

Източници

Neurobiology of Disease. Транснeвронално доставяне на цитокини насърчава функционалното възстановяване при гръбначномозъчни контузии с различна тежест чрез пластичност на низходящите вериги.