Дискова херния: Има ли лечение без операция

Дисковата херния е едно от най-честите заболявания на гръбначния стълб. Между 80% и 90% от хората с дискова херния могат да бъдат лекувани с нехирургични, консервативни мерки, насочени към облекчаване на болката и рехабилитация.

За хора, които продължават да изпитват симптоми въпреки опитите с нехирургични терапии, операцията на гръбначния стълб може да бъде вариант.

В тази статия ще разгледаме всичко, което трябва да знаете за видовете лечение на дискова херния – нехирургични методи, както и кога се налага операция.

Какво причинява дисковата херния?

Гръбначният ви мозък се спуска от врата до долната част на гърба през отвор в центъра на прешлените. Между всеки прешлен се намира еластичен диск, който действа като амортисьор и позволява движение, наред с други функции.

Всеки диск се състои от два компонента: твърд външен слой, наречен annulus fibrosus, и желеподобен център, наречен nucleus pulposus.

Издут диск се получава, когато вътрешното желеобразно вещество притиска външния слой на диска. Ако вътрешният слой продължи да притиска външния слой на диска, желеобразното вещество може евентуално да излезе и да раздразни и/или да притисне близките нервни коренчета. Това се нарича дискова херния. Има няколко различни причини, поради които дискът може да хернира.

Основни Причини:

Стареене : Естественото износване на тялото е най-честата причина. С напредване на възрастта дисковете започват да се свиват и дегенерират, което ги прави по-податливи на херния дори при минимално усилие

Травма : Това може да включва нещо подобно на автомобилно произшествие или просто вдигане на твърде тежки предмети

Генетична предразположеност : Проучвания показват, че някои хора са генетично по-склонни към дискови проблеми

Снимка: iStock

Кой е в рисковата група?

Няколко фактора увеличават шансовете за развитие на дискова херния:

Мъже на възраст между 20 и 50 години

Повдигане на тежки предмети с мускулите на гърба, вместо с мускулите на краката

Наднормено тегло или затлъстяване

Продължително седене, особено при шофиране (вибрациите от двигателя упражняват допълнително налягане)

Носене на обувки на висок ток

Заседнал начин на живот

Тютюнопушене

Как се диагностицира дискова херния?

Диагнозата се поставя чрез медицинска анамнеза и физически преглед. Лекарят ще извърши неврологично изследване за оценка на мускулната сила, рефлексите и чувствителността.

Образни изследвания:

Рентгенова снимка : Може да даде индикации, но не е окончателна

Магнитно-резонансна томография (МРТ) : Златният стандарт за потвърждаване на дискова херния

КТ миелограма : Алтернатива при пациенти, които не могат да преминат МРТ поради някакви причини

Според експертите, ако имате болка в крака при определен ъгъл по време на теста с изправен крак, това вероятно е свързано с дискова херния в долната част на гръбначния стълб.

Лечение на дискова херния: Консервативни методи

Повечето пациенти не се нуждаят от операция. Физиотерапия и други нехирургични подходи често дават отлични резултати.

Препоръчителни нехирургични терапии:

Променена активност : Почивката на легло обикновено не се препоръчва. Вместо това, на човек обикновено се препоръчва ниско ниво на физическа активност, като например ходене в продължение на няколко дни до няколко седмици.

Прилагане на лед : 15-20 минути няколко пъти дневно

Противовъзпалителни медикаменти : Обикновено нестероидни противовъзпалителни средства (НСПВС)

Терапии за отпускане на мускулите на гърба – Мускулните релаксанти и прилагането на топлина могат да бъдат полезни.

Епидурални инжекции : Стероиден медикамент може да бъде инжектиран около засегнатия нерв

Физиотерапия : Упражнения за укрепване и разтягане на гръбначни мускули

Допълнителни терапии : Акупунктура и хиропрактика

Снимка: Canva

Кога е необходима операция при дискова херния?

Ако симптомите не се подобрят след шест седмици нехирургично лечение, операцията може да бъде подходяща опция. Проучванията показват, че пациентите, които преминават през операция за дискова херния, имат по-добри резултати в сравнение с тези, които продължават само с консервативно лечение.

Спешна хирургична консултация е необходима при:

Влошаващи се неврологични симптоми

Загуба на чувствителност в седалищната област, вътрешните бедра или перинеума

Проблеми с червата или пикочния мехур (синдром на конския опашка)

Видове операции:

Обикновено дисковата херния се среща при възрастни, така че децата не се разглеждат за тази процедура. Най-честата хирургична процедура е микродискектомия – премахване на херниралата част от диска и свързаните фрагменти, които притискат нерва.

Други процедури включват:

Ламинектомия

Фораминотомия

Спинално сливане (фузия)

Какво да очаквате от операцията?

Най-често процедурата се извършва като планова операция. В тежки случаи на компресия на гръбначния нерв, причиняваща остра парализа, може да се извърши спешна операция.

Хирургични техники:

Минимално инвазивна хирургия : Прави се малък разрез на гърба, поставят специална камера и микроскоп, за да се визуализира дисковата херния и гръбначните нерви. След това се използват специализирани инструменти за отстраняване на дисковия материал от нервите.

Стандартен отворен подход (отворена дискектомия) : Тази процедура включва разрез на гърба, отдръпване на гръбначните мускули от костите и отстраняване на дисковия материал от гръбначния нерв.

Предна цервикална дискектомия : Тази процедура се извършва за отстраняване на дискова херния във врата. Прави се малък разрез в предната част на врата и дисковата херния се отстранява. На мястото, където е бил дискът, се поставя малък метален елемент и се вкарват винтове, за да се слеят костите ви

Въпреки че повечето хора предпочитат минимално инвазивната хирургия, вашият хирург може да предпочете да извърши отворена процедура, за да визуализира напълно хирургичното поле. Трябва да обсъдите очакваната от вас процедура с вашия хирург, за да сте сигурни, че разбирате какво да очаквате от операцията на дискова херния.

Кои не трябва да се подлагат на операция за дискова херния

Има хора, на които не трябва да се извършва операция за дискова херния. Противопоказанията за процедурата могат да включват:

Тези с несигурна диагноза

Хора с минимална болка

Хора с психични увреждания, които не могат да вземат разумни решения относно грижите си

Решението за операция на дискова херния трябва да се вземе сериозно. Вашият хирург трябва да проведе откровен разговор с вас относно процедурата, рисковете и потенциалните резултати от операцията.

Снимка: iStock



Рискове при операция:

Макар повечето пациенти да се възстановяват без усложнения, операцията носи определени рискове:

Прекомерно кървене

Инфекция

Увреждане на нерви

Изтичане на цереброспинална течност

Недостатъчно облекчаване на болката

Възстановяване след операция на дискова херния

Възстановяването започва веднага след процедурата. Повечето пациенти са насърчавани да ходят малко след операцията. Очаквайте да се движите предпазливо в продължение на 5-6 дни.

Препоръки за възстановяване:

Избягвайте вдигане на тежести, усукване или навеждане

Може да е необходимо носене на коригиращ колан

Физиотерапия за възстановяване на подвижността, гъвкавостта и силата

Пълно възстановяване обикновено отнема 4 до 8 седмици

Превенция: Как да предпазите гръбначния стълб?

Предотвратяването на дискова херния е възможно чрез няколко прости промени:

Практикувайте правилни техники за вдигане на тежести

Подобрете стойката си

Редовни упражнения за укрепване на гръбначните мускули

Избягвайте обувки на високи токчета

Ако пушите, обмислете отказване

Ергономични подобрения на работното място

Дискова херния е сериозно състояние, но в повечето случаи може да бъде успешно управлявано без хирургична интервенция. Консервативното лечение дава резултати при 80-90% от пациентите. Операцията остава опция за тези, при чийто симптоми продължават или се влошават въпреки физиотерапия и други методи.

Ако изпитвате някои от симптомите, които са характерни за дискова херния, консултирайте се с вашия лекар. Ранната диагностика и лечение могат да предотвратят усложнения и да подобрят качеството Ви на живот.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

