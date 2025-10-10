4 ефективни начина да облекчим болката при дискова херния

Ако изпитвате болезнена, но понякога остра болка, идваща от долната част на гърба, седалището или краката, може да се сблъсквате с дискова херния.

Дисковата херния е напреднал стадий на дископатията, което е едно от най-честите заболявания в човешката патология. Статистиката е много трудна поради различните варианти и фази на заболяването, но в България се счита, че около 5% от мъжете и 2.5% от жените имат по-леки форми на заболяването.

Повечето хора се справят с болката от дискова херния с физиотерапия и лекарства без рецепта, но има много различни лечения, които можете да правите у дома.

Какво представлява дисковата херния

Дисковата херния е състояние на гръбначния стълб, при което част от междупрешленния диск се разкъсва и измества, притискайки нерви и причинявайки болка, скованост, изтръпване или слабост, информира ClevelandClinic. Състоянието често засяга долната част на гръбначния стълб и може да бъде предизвикано от травми, неправилно вдигане на тежести, наднормено тегло или напреднала възраст.

Издутите дискове могат да се появят навсякъде по гръбначния стълб, но най-често са в долната част на гърба. Рядко се случва дискова херния да е в горната до средната част на гърба.

Симптоми на дисковата херния

Симптомите на дискова херния варират в зависимост от това къде се намира проблемът в гръбначния стълб. Въпреки че болката е често срещан симптом в гърба, местоположението на изхлузващия диск може да доведе до други симптоми.

Снимка: Canva

Симптоми на дискова херния в долната част на гърба

Често срещано е дискова херния в долната част на гърба да причинява болка от типа „седалищен нерв“ (ишиас). Тази остра болка обикновено се разпространява от едната страна на седалището в крака, а понякога и в стъпалото. Други симптоми могат да включват:

Болка в долната част на гърба

Изтръпване или изтръпване в краката и/или стъпалата

Мускулна слабост

Симптоми на дискова херния във врата

Симптомите на изпъкнал диск във врата могат да включват:

Болка във врата, особено в гърба и отстрани на врата.

Изтръпване или изтръпване в ръцете.

Болка близо до или между лопатките.

Болка, която се разпространява към рамото, ръката, а понякога и към дланта и пръстите.

Болка, която се усилва при навеждане или завъртане на врата.

Рискови фактори за дискова херния

Хората на възраст между 30 и 50 години са най-склонни да получат дискова херния. Проблемът засяга мъжете два пъти по-често от жените.

Освен това, състоянието е склонно да се предава по наследство. Други рискови фактори включват:

Тютюнопушене

Дълго седене в една и съща позиция

Наднормено тегло или затлъстяване

Диабет

Заболяване на съединителната тъкан

Съвети за облекчаване на болката от дискова херния в домашни условия

В повечето случаи болката би трябвало да отшуми с времето. Ако болката е по-силна, може да почивате 2-3 дни, но е важно да избягвате дълги периоди на почивка на легло, за да предотвратите скованост. Ето някои други съвети, които може да приложите в домашни условия за справяне с болката от дискова херния:

Прилагане на топло или на студено

Използването на нагревателна подложка или компрес преди активност или упражнения ще помогне за отпускане на мускулното напрежение и ще увеличи притока на кръв към засегнатата област, пише изданието SpineNj. Ако извършвате работа, която изисква често навеждане, това може да влоши състоянието на дисковата херния, така че прилагането на топлина през целия ден може да помогне.

Снимка: iStock

Охлаждането също е важно. След тренировка или напрегната дейност може да приложите студен компрес за облекчаване на болката. Топлината намалява напрежението и успокоява болката, докато студът ще има противовъзпалителен ефект.

Физическа активност с ниско натоварване

Ограничената физическа активност функционира по същия начин, както прави физиотерапевтът. Неговата работа е постепенно да насочва мускулите и ставите в посока, в която не искат да вървят. Резултатът е намаляване на напрежението и в крайна сметка понижение на болката.

Някои разтягания и упражнения могат да помогнат за премахване на болката от дискова херния, като можете да ги правите и у дома. Те ще ви помогнат да увеличите мобилността, да станете по-силни и да намалите натиска върху диска.

Промяна на навиците ви за сън

Много хора изпитват лумбална болка от дискова херния, а лошите навици за сън могат да окажат допълнителен натиск върху гръбначния стълб. Поставянето на възглавница под коленете може да облекчи болката в долната част на гърба. Лежането настрани с възглавница между коленете е чудесна техника за поддържане на гръбначния стълб изправен и намаляване на вероятността от влошаване на дисковата болка.

Минимално инвазивна хирургия

Въпреки че лечението на дискова херния варира от човек на човек, ако изпитвате силна болка до степен, в която вече е неуправляема, минимално инвазивните процедури могат да бъдат правилният вариант. Най-често срещаната процедура се нарича микродискектомия. Други възможности за хирургично лечение включват:

Дискектомия

Ламинотомия

Ламинектомия

Операция за подмяна на диск

Спинална фузия

Дисковата херния може да ви накара дори да не желаете да се движите. Но внимавайте – твърде малкото движение може да влоши болката, когато станете отново, защото мускулите се сковават. Опитайте се да останете активни и следвайте препоръките на вашия лекар.