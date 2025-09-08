7 разпространени мита за болките в гърба

Болките в гърба са често срещани, като засягат около 1/10 част от световното население. Повече от 600 милиона души страдат от болки в различна част от гърба, а според статистиката над 80% от българите имат такива проблеми в даден момент от живота си.

Именно поради факта, че болките в гърба са проблем за огромна част от хората, продължават да съществуват няколко мита. Д-р Меган Мърфи, неврохирург в Mayo Clinic, описва седем от тях и представя фактите пред MedicalXpress.

Някои от митовете са изключително популярни и наложени във времето, но според експерта не отговарят на истината. Като например общоприетото схващане, че продължителната почивка в леглото ще облекчи болките в гърба и че тези болки винаги се дължат на сериозно основно заболяване.

Мит: Вдигането на тежки предмети е основната причина за болките в гърба

Факт: Вдигането на тежки предмети с неправилна техника може да допринесе за болки в гърба, но основните виновници са заседналият начин на живот, лошата стойка, затлъстяването и генетичните фактори.

Мит: Почивката в леглото ще облекчи болките в гърба ми

Факт: Вероятно не, но това зависи от причината за болката. Ако е мускулно напрежение, почивката за няколко дни може да помогне. Въпреки това, почивката в леглото може да удължи болките в гърба или дори да ги влоши. Ако болката ви се дължи на притискане на нерв, проблем с диска или дегенерация на ставите, липсата на активност може да доведе до напрягане на мускулите, влошаване на болката, загуба на физическа форма и по-голяма слабост.

Снимка: iStock

В тези случаи трябва да промените дейностите си, да преминете към упражнения с ниско ниво на натоварване, като ходене и плуване, и да избягвате движения като навеждане, завъртане или вдигане. Поддържането на известна степен на физическа активност може да ви помогне да се възстановите по-бързо.

Мит: Болките в гърба винаги се дължат на сериозно основно заболяване

Факт: Болките в гърба обикновено се дължат на мускулни напрежения или навяхвания, а не на сериозно заболяване като проблем с диск или прешлен. Повечето болки в гърба отшумяват от само себе си.

Мит: Избягвайте физически упражнения, когато имате болки в гърба

Факт: Физическите упражнения и активност обикновено се препоръчват за справяне с болките в гърба и за тяхното предотвратяване. Укрепването на мускулите на тялото, включително мускулите на гърба, подобряването на гъвкавостта и поддържането на здравословно тегло могат да допринесат за по-здравословен гръб.

В зависимост от болката, може да се наложи да промените активността си. Вие познавате най-добре тялото си, затова го слушайте. Ако нещо не се подобрява или се влошава прогресивно, обърнете се към медицински специалист за преглед.

Мит: Операцията е единственото решение за хроничната болка в гърба

Факт: Болката в гърба често се причинява от проблеми, които не се облекчават с хирургическа интервенция. Нехирургичните лечения като физиотерапия, медикаменти, инжекции и промени в начина на живот често са ефективни за контролиране и намаляване на хроничната болка в гърба. Хирургическа интервенция може да е необходима, ако болката ви:

Се усилва, особено през нощта или когато лежите.

Се разпространява по едното или двете крака.

Причинява слабост, изтръпване или изтръпване в едното или двете крака.

Се появява с нови проблеми с контрола на червата или пикочния мехур.

Потърсете незабавно медицинска оценка, ако имате някой от тези симптоми.

Мит: Твърдият матрак е най-добрият за облекчаване на болките в гърба

Факт: Идеалната твърдост на матрака варира от човек на човек. Някои хора могат да намерят облекчение с твърд матрак, докато други може да предпочитат средно твърд или мек матрак. Когато купувате нов матрак, потърсете такъв, който осигурява опора и комфорт според вашите предпочитания и нужди.

Снимка: Canva

Мит: Лошата стойка не допринася за болките в гърба

Факт: Много хора прекарват часове в прегърбена стойка, докато гледат в компютъра или се концентрират върху мобилните си телефони, което принуждава очите да се насочват надолу и вратът да се извива. Тези навици могат да натоварват мускулите и ставите, което с времето води до болки в тялото. Придобийте навици за добра стойка и се възползвайте от ергономичното офис оборудване, за да предотвратите и облекчите болките в гърба.

Някои проблеми с гърба не могат да бъдат избегнати, като например тези, причинени от травми, артрит или генетика. Три неща, които можете да направите, за да запазите здравето на гърба си, са:

Поддържайте идеално телесно тегло. Наднорменото тегло води до повишено напрежение върху всички стави, включително гръбначния стълб.

Наднорменото тегло води до повишено напрежение върху всички стави, включително гръбначния стълб. Укрепете мускулите на тялото си. По-силни мускули на тялото, включително коремните и вътрешните мускули на гърба, могат да помогнат за облекчаване на напрежението върху гръбначния стълб.

По-силни мускули на тялото, включително коремните и вътрешните мускули на гърба, могат да помогнат за облекчаване на напрежението върху гръбначния стълб. Останете активни. Редовното движение е от съществено значение за поддържане на тялото ви активно.