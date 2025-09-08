7 разпространени мита за болките в гърба

Болките в гърба са често срещани, като засягат около 1/10 част от световното население. Повече от 600 милиона души страдат от болки в различна част от гърба, а според статистиката над 80% от българите имат такива проблеми в даден момент от живота си.
Именно поради факта, че болките в гърба са проблем за огромна част от хората, продължават да съществуват няколко мита. Д-р Меган Мърфи, неврохирург в Mayo Clinic, описва седем от тях и представя фактите пред MedicalXpress.
Някои от митовете са изключително популярни и наложени във времето, но според експерта не отговарят на истината. Като например общоприетото схващане, че продължителната почивка в леглото ще облекчи болките в гърба и че тези болки винаги се дължат на сериозно основно заболяване.
Мит: Вдигането на тежки предмети е основната причина за болките в гърба
Факт: Вдигането на тежки предмети с неправилна техника може да допринесе за болки в гърба, но основните виновници са заседналият начин на живот, лошата стойка, затлъстяването и генетичните фактори.
Мит: Почивката в леглото ще облекчи болките в гърба ми
Факт: Вероятно не, но това зависи от причината за болката. Ако е мускулно напрежение, почивката за няколко дни може да помогне. Въпреки това, почивката в леглото може да удължи болките в гърба или дори да ги влоши. Ако болката ви се дължи на притискане на нерв, проблем с диска или дегенерация на ставите, липсата на активност може да доведе до напрягане на мускулите, влошаване на болката, загуба на физическа форма и по-голяма слабост.
В тези случаи трябва да промените дейностите си, да преминете към упражнения с ниско ниво на натоварване, като ходене и плуване, и да избягвате движения като навеждане, завъртане или вдигане. Поддържането на известна степен на физическа активност може да ви помогне да се възстановите по-бързо.
Мит: Болките в гърба винаги се дължат на сериозно основно заболяване
Факт: Болките в гърба обикновено се дължат на мускулни напрежения или навяхвания, а не на сериозно заболяване като проблем с диск или прешлен. Повечето болки в гърба отшумяват от само себе си.
Мит: Избягвайте физически упражнения, когато имате болки в гърба
Факт: Физическите упражнения и активност обикновено се препоръчват за справяне с болките в гърба и за тяхното предотвратяване. Укрепването на мускулите на тялото, включително мускулите на гърба, подобряването на гъвкавостта и поддържането на здравословно тегло могат да допринесат за по-здравословен гръб.
В зависимост от болката, може да се наложи да промените активността си. Вие познавате най-добре тялото си, затова го слушайте. Ако нещо не се подобрява или се влошава прогресивно, обърнете се към медицински специалист за преглед.
Мит: Операцията е единственото решение за хроничната болка в гърба
Факт: Болката в гърба често се причинява от проблеми, които не се облекчават с хирургическа интервенция. Нехирургичните лечения като физиотерапия, медикаменти, инжекции и промени в начина на живот често са ефективни за контролиране и намаляване на хроничната болка в гърба. Хирургическа интервенция може да е необходима, ако болката ви:
- Се усилва, особено през нощта или когато лежите.
- Се разпространява по едното или двете крака.
- Причинява слабост, изтръпване или изтръпване в едното или двете крака.
- Се появява с нови проблеми с контрола на червата или пикочния мехур.
Потърсете незабавно медицинска оценка, ако имате някой от тези симптоми.
Мит: Твърдият матрак е най-добрият за облекчаване на болките в гърба
Факт: Идеалната твърдост на матрака варира от човек на човек. Някои хора могат да намерят облекчение с твърд матрак, докато други може да предпочитат средно твърд или мек матрак. Когато купувате нов матрак, потърсете такъв, който осигурява опора и комфорт според вашите предпочитания и нужди.
Мит: Лошата стойка не допринася за болките в гърба
Факт: Много хора прекарват часове в прегърбена стойка, докато гледат в компютъра или се концентрират върху мобилните си телефони, което принуждава очите да се насочват надолу и вратът да се извива. Тези навици могат да натоварват мускулите и ставите, което с времето води до болки в тялото. Придобийте навици за добра стойка и се възползвайте от ергономичното офис оборудване, за да предотвратите и облекчите болките в гърба.
Някои проблеми с гърба не могат да бъдат избегнати, като например тези, причинени от травми, артрит или генетика. Три неща, които можете да направите, за да запазите здравето на гърба си, са:
- Поддържайте идеално телесно тегло. Наднорменото тегло води до повишено напрежение върху всички стави, включително гръбначния стълб.
- Укрепете мускулите на тялото си. По-силни мускули на тялото, включително коремните и вътрешните мускули на гърба, могат да помогнат за облекчаване на напрежението върху гръбначния стълб.
- Останете активни. Редовното движение е от съществено значение за поддържане на тялото ви активно.
Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.