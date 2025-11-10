Свръххидратация: Прекаленото пиене на вода може да застраши здравето

Водата е жизненоважна за живота, захранвайки всичко – от храносмилането и кръвообращението, до контрола на температурата и мозъчната функция. Въпреки че дехидратацията е широко обсъждана, свръххидратацията е по-малко известно, но също потенциално опасно състояние.

Пиенето на прекалено много вода, особено за кратък период, може да разреди жизненоважни електролити като натрий и да наруши водния баланс на организма.

Това може да доведе до водна токсичност, известна в медицината като хипонатриемия, при която клетките се подуват поради натриев дисбаланс, оказвайки опасен натиск върху мозъка.

Свръххидратацията не е често срещана, но може да стане сериозна при спортисти, хора с определени медицински състояния или тези, които приемат голямо количество вода, без да се вслушват в сигналите си за жажда.

Докато правилото „осем чаши на ден“ предлага грубо ръководство, нуждите от хидратация варират в зависимост от възрастта, активността, климата и здравето. Разбирането на признаците, рисковете и безопасните граници може да помогне за предотвратяване на усложнения.

Пиенето на твърде много вода не винаги е здравословно

Според проучване пиенето на твърде много вода може опасно да разреди нивата на натрий в кръвта, което води до хипонатриемия - състояние, което нарушава водния баланс, нервната активност и мускулната функция. Когато нивата на натрий паднат под 135 mEq/L, водата се премества в клетките, причинявайки подуване, пише TimesofIndia.

Мозъкът е особено уязвим, тъй като черепът не може да се разшири, за да облекчи налягането. Изследванията показват, че ранните симптоми могат да включват умора и лоша концентрация, докато тежките случаи могат да ескалират до объркване, гърчове, дихателен дистрес, кома и дори смърт.

Рискът се увеличава допълнително, когато бъбреците не са в състояние да отделят излишната вода ефективно, нарушавайки естествения електролитен баланс на организма. Кои са рисковете и признаците?

Постоянно бистра урина

Един от най-ранните и най-забележими ефекти от пиенето на твърде много вода е бистрата, безцветна урина. Докато светложълтата урина показва добра хидратация, постоянно бистрата урина често означава, че тялото получава повече вода, отколкото му е необходимо, като в процеса се разреждат есенциалните електролити.

Снимка: Canva

Това може да е ранен предупредителен знак за свръххидратация, особено когато е съчетано с липса на физическа активност или излагане на топлина, за да се оправдае високият прием на течности.

Често уриниране

Уринирането повече от 8 до 10 пъти на ден може да сигнализира, че бъбреците работят извънредно, за да отстранят излишната вода. Въпреки че честотата на посещение на тоалетна може да се увеличи от кофеин или висок прием на течности, постоянната нужда от уриниране, особено когато урината е бистра, може да показва, че тялото не е в състояние да поддържа здравословен водно-натриев баланс.

Гадене, повръщане и замаяност

Тъй като нивата на натрий спадат поради излишък на вода, тялото започва да реагира. Гадене, случайно повръщане и замаяност могат да се появят, когато електролитният дисбаланс пречи на храносмилателната и неврологичната функция. Тези симптоми често се бъркат с дехидратация, но при свръххидратация те произтичат от претоварване с течности, а не от липса на течности.

Снимка: Canva

Главоболие от подуване на мозъка

Пулсиращите, упорити главоболия са ключов признак за свръххидратация. Когато нивата на натрий паднат опасно ниско, водата навлиза в мозъчните клетки, причинявайки подуване, състояние, известно като мозъчен оток. Тъй като черепът не може да се разшири, дори леко подуване увеличава налягането, предизвиквайки интензивно главоболие, което може да се влоши с времето и да не се подобри с пиенето на повече вода.

Мозъчна мъгла, объркване и раздразнителност

Излишъкът от вода може да наруши нормалната мозъчна функция. Когато нервните клетки се подуват, хората могат да се чувстват умствено бавни, объркани, разсеяни или неспособни да се фокусират.

Снимка: iStock

Дезориентация, внезапни промени в настроението, раздразнителност или мозъчна мъгла са неврологични признаци, че мозъкът е под напрежение поради дисбаланс в обема на водата, а не поради дехидратация.

Видимо подуване и промяна в цвета на кожата

Претоварването с течности може да направи части от тялото да изглеждат подпухнали, особено ръцете, краката, устните и лицето. Това подуване се получава, защото излишната вода навлиза в клетките и тъканите по-бързо, отколкото бъбреците могат да я отстранят. Кожата може също да изглежда бледа, опъната или леко обезцветена поради натрупване на течност под повърхността.

Умора и физическо изтощение

Пиенето на твърде много вода принуждава бъбреците да работят по-усилено от нормалното, за да филтрират и изхвърлят излишната течност. Това напрежение може да предизвика хормонални стрес реакции в тялото, карайки човек да се чувства необичайно уморен, слаб или физически изтощен. Някои хора съобщават за затруднения при ставане от леглото или чувство на изтощение въпреки почивката, тъй като тялото се бори да поддържа вътрешен баланс.

Снимка: iStock

Мускулни крампи и спазми

Електролити като натрий, калий и магнезий помагат за регулиране на мускулната функция. Когато водата разрежда тези електролити, мускулите могат да получат крампи, потрепвания или спазми без предупреждение. Тези крампи могат да засегнат краката, ръцете или корема и може да се усещат подобно на мускулна умора, предизвикана от упражнения, дори ако не е имало напрегната дейност.

Припадъци и загуба на съзнание

В тежки случаи на свръххидратация нивата на натрий могат да паднат толкова драстично, че електрическата сигнализация на мозъка се нарушава. Това може да предизвика гърчове, припадък или внезапна загуба на съзнание. Тези симптоми показват спешен медицински случай, изискващ незабавна помощ, тъй като мозъкът се бори да функционира под напрежение.

Затруднено дишане и респираторен дистрес

При екстремна водна токсичност, подуването на мозъка може да засегне области, които регулират дишането. С повишаване на налягането, нормалната дихателна функция може да се забави или да стане нередовна, което води до задух или затруднено дишане. Без бърза медицинска помощ това може бързо да стане животозастрашаващо.

Безопасен прием на вода и предотвратяване на водна токсичност

Според Световната здравна организация дневните нужди от вода варират в зависимост от климата, възрастта, размера на тялото, нивата на активност и общото здравословно състояние. Като се цяло се препоръчва максимум до 2,7 литра на ден за възрастни жени и 3,7 литра за възрастни мъже, включително течности от хранителни източници, както и напитки.

Хидратацията в идеалния случай трябва да се ръководи от естествени сигнали за жажда, а не от принудителен прекомерен прием.

Изследванията отбелязват, че нуждите от течности се увеличават при активни хора или в гореща среда, където само обикновена вода може да не е достатъчна и електролитният баланс става от съществено значение, особено за спортисти.