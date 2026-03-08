Ракът на цекума, наричан още рак на сляпото черво, е специфичен вид рак, който може да се развие в самото начало на дебелото черво.

Признаците и симптомите могат да бъдат трудни за откриване, докато ракът не е напреднал, но могат да включват болки в корема, подуване на корема, загуба на тегло и катранени изпражнения.

До 20% от случаите на колоректален рак (рак на дебелото черво) се срещат в цекума (в някои проучвания това е много по-рядко срещано). Тъй като обаче цекумът може да бъде труднодостъпен, този вид рак може да има по-лоша прогноза.

Тази статия ще обсъди признаците и симптомите на рак на цекума, както и как се диагностицира и лекува.

Анатомия и функция на цекума

За да разберете по-добре симптомите, които може да очаквате от рак на цекума, е полезно да знаете анатомията и функцията на дебелото черво в храносмилателния процес.

След като храната се разгради на течност от стомаха, тя навлиза в тънките черва, където по-голямата част от хранителните вещества се абсорбират в кръвния поток.

Снимка: iStock

След това храносмилателната материя се премества в дебелото черво. Функцията на дебелото черво е да абсорбира останалите хранителни вещества от смляната материя и да реабсорбира вода, за да създаде изпражнения.

Дебелото черво е разделено на пет части:

Цекум (сляпо черво): Цекумът е началната част на дебелото черво, разположена в долната дясна част на корема, близо до апендикса. Това е първата област, където пристигат храносмилателни течности от тънките черва.

Възходящо дебело черво: Възходящото дебело черво се простира нагоре по дясната страна на корема до напречното дебело черво.

Напречно дебело черво: Тази част от дебелото черво преминава хоризонтално през горната част на корема отдясно наляво.

Низходящо дебело черво: Низходящият дебело черво се простира надолу по лявата страна на корема, от горната към долната част.

Сигмоидно дебело черво: Сигмоидното дебело черво свързва низходящото дебело черво с ректума и ануса.

Симптоми на рак на цекума (сляпото черво)

Честите симптоми на колоректален рак често включват промени в изхожданията, ректално кървене и други. Възможно е обаче да не изпитвате тези симптоми при рак на цекума.

Симптомите на рак на цекума могат да бъдат неспецифични и често се различават от типичните симптоми на рак на дебелото черво.

Тъй като отпадъците, преминаващи през цекума, са кашави и лесно могат да заобиколят масите в тази част на дебелото черво, възпалението в цекума няма да ви накара да почувствате желание за дефекация (изхождане) или да причини нарушения в чревната дейност (въпреки че понякога е свързано с диария).

За съжаление, повечето симптоми на рак на цекума не са забележими, докато заболяването не е напреднало. Възможните симптоми могат да включват:

Анемия: Кървенето от тази област на дебелото черво често е микроскопично и не се разпознава, докато лекар не установи, че имате желязодефицитна анемия чрез пълна кръвна картина (ПКК). Могат да се появят симптоми, които съпътстват анемията, като умора, задух, слабост и учестен пулс. Анемията винаги трябва да се изследва, особено при мъже и жени в постменопауза.

Снимка: Canva

Тъмни, катранени изпражнения: Когато се появи кървене в цекума и възходящото дебело черво, то обикновено причинява черни изпражнения, които могат да изглеждат подобни на катран, а не яркочервените изпражнения, наблюдавани при кървене по-навътре в храносмилателния тракт.

Газове и подуване на корема: Газове и подуване на корема могат да се появят, но често са неспецифични, което означава, че могат да имат много възможни причини и често първоначално се приписват на друга причина.

Коремна болка: Когато има болка, тя може да се забележи в областта, известна с болка при апендицит. Коремната болка може да е дифузна и трудна за определяне.

Гадене и повръщане: Големите тумори в дясната част на дебелото черво могат да доведат до „връщане“ на храната в тънките черва и стомаха, причинявайки повръщане. Повръщането често е жлъчно (с жълт цвят).

Загуба на тегло: Неволната загуба на тегло често се наблюдава при напреднали тумори и винаги трябва да се изследва. Неволната загуба на тегло се определя като загуба на 5% или повече от телесното тегло без опити в продължение на шест до дванадесет месеца. Това би било еквивалентно на това човек с тегло 72 кг. да загуби 3,3 кг., без да предприеме стъпки за това.

Диагноза на рак на цекума

Колоноскопията е най-добрият тест за визуално откриване на рак на цекума. При колоноскопия медицински специалист въвежда колоноскоп през цялото дебело черво, до цекума, търсейки полипи или подозрителни образувания, които биха могли да бъдат ракови.

Ако бъдат открити полипи, те могат да бъдат отстранени по време на процедурата. Тъй като повечето видове рак на дебелото черво започват като предракови полипи, колоноскопията не само може да открие рак, но и да го предотврати чрез отстраняване на тези полипи.

Снимка: Canva

Могат да се правят бариеви клизми, но те могат да бъдат неточни. В такъв случай, виртуалната колоноскопия може да открие рак на цекума, когато други тестове се провалят.

Могат да се направят и други тестове, като например компютъризирана томография (КТ) на корема, за да се изследва областта на цекума и да се търсят доказателства за разпространение на рак.

За съжаление, гъвкавата сигмоидоскопия, тест, понякога използван за скрининг на рак на дебелото черво, оценява само лявата страна на дебелото черво и би пропуснала рак на цекума и дясната част на дебелото черво.

С какво може да се обърка рак на цекума

Наличието на гореспоменатите симптоми не означава, че имате рак на цекума. Има няколко различни състояния, които могат да имат подобни признаци. Някои от тях включват:

Цекален волвулус

Необичайно състояние, волвулус на цекума, възниква, когато цекумът и възходящото дебело черво се усукат, причинявайки запушване, което блокира преминаването на изпражненията през червата. Това усукване може да доведе до коремна болка, подуване, спазми, гадене и повръщане.

Може да бъде причинено от бременност, силни пристъпи на кашлица или коремни сраствания (белези в корема, често причинени от предишна операция). Най-често засяга хора на възраст между 30 и 60 години.

Възпалително заболяване на червата

Възпалителните заболявания на червата, включително заболявания като болестта на Крон и улцерозен колит, могат да причинят коремна болка, подуване и нередовна дефекация, наред с други симптоми. Възпалителните заболявания на червата не само може да имитират симптомите на рак на дебелото черво, но са и рисков фактор за развитието му.

Остър апендицит

Тъй като апендиксът е свързан с цекума, симптомите на апендицит отразяват тези на рак на цекума, включително гадене, повръщане и коремна болка, която е най-силна в долната дясна част на корема. Ракът на цекума обаче може да доведе до възпаление на апендикса, което може да доведе до диагностициране на рак на цекума по-рано, отколкото би било в противен случай.

Лечение на рак на цекума (сляпото черво)

По време на колоноскопия, вашият лекар може да извърши процедура полипектомия. Ако обаче ракът е твърде голям, за да бъде отстранен по време на полипектомия, може да се наложи допълнителна операция за отстраняването му.

Снимка: iStock

Най-често срещаният вид операция за рак на цекума се нарича дясна хемиколектомия. Тази операция премахва дясната страна на дебелото черво и отново прикрепя останалата част към тънките черва.

В зависимост от стадия и степента на рака, вашият лекар може да ви препоръча и адювантни лечения, включително химиотерапия и лъчетерапия.

Прогноза за преживяемост с рак на цекума

Прогнозата е малко по-лоша за рак на цекума, отколкото за други видове рак на дебелото черво, най-вероятно поради по-голямата трудност при диагностициране на заболяването в ранните стадии.

Диагнозата може да бъде по-трудна при рак на цекума, тъй като симптомите се различават от тези при рак на дебелото черво, разположен по-напред в него, и тъй като е по-трудно да се визуализира тази област при скринингови тестове.

В сравнение с рака на лявата страна на дебелото черво, ракът на дясната страна на дебелото черво, като този на цекума, има малко по-ниски нива на преживяемост.

5-годишната преживяемост при рак на цекума зависи силно от стадия на поставяне на диагнозата, варирайки от над 90% за локализиран рак в ранен стадий до приблизително 15-30% за отдалечено метастатично заболяване.

Пациентите на възраст 41-65 години често имат по-добри резултати от тези под 40 години, а жените може да имат по-високи нива на преживяемост от мъжете.

Въпреки тази прогноза, ракът на дебелото черво от дясната страна е по-малко вероятно да се разпространи (метастазира) в черния дроб и белите дробове, отколкото ракът на дебелото черво от лявата страна.

Ракът на цекума е сериозно заболяване, което често протича без специфични симптоми в ранните си етапи. Поради разположението на сляпото черво и естеството на оплакванията, като анемия и нетипична коремна болка, диагнозата често се поставя в напреднал стадий, което влошава прогнозата. Въпреки това, съвременните методи за диагностика като пълната колоноскопия позволяват не само откриване, но и превенция чрез отстраняване на предракови полипи.

Ако забележите необичайни промени в храносмилането или необяснима загуба на тегло, не отлагайте прегледа. Консултирайте се с Вашия лекар или гастроентеролог, за да обсъдите подходящи скринингови изследвания.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

