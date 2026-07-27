Чернодробните заболявания остават едно от най-сериозните предизвикателства пред съвременната медицина, засягайки милиони хора по света. Сега обаче екип от испански и белгийски учени представи многообещаваща новина: разработен е синтетичен протеин, който в комбинация със злато може да се превърне в основа на нова терапия срещу чернодробна фиброза и рак.

Изследването е дело на групата, ръководена от професор Айцибер Л. Кортахарена от изследователския център CIC biomaGUNE в Испания, в сътрудничество с екипа на д-р Ана Белоки от Католическия университет в Льовен, Белгия.

Снимка: Canva

Как действа новата терапия

Учените са свързали синтетичния протеин със златни наноклъстери - микроскопични частици, изградени от около 6 атома злато. Резултатът е хибридна молекула с изразена чернодробна специфичност и минимални странични ефекти, доказани при експерименти с мишки.

Механизмът на действие се основава на блокирането на протеина Hsp90, който играе централна роля в развитието на фиброзата и рака. Синтетичният протеин се свързва с Hsp90 по начин, наподобяващ ключ, който пасва в ключалка — по думите на самата професор Кортахарена, разработеният състав представлява модерна терапия с нисък имунен отговор и висок терапевтичен потенциал.

Защо това е важно

Според Световната здравна организация (СЗО), през 2020 г. в световен мащаб са регистрирани 830 000 смъртни случая вследствие на хепатоцелуларен карцином — най-честата форма на чернодробен рак. Освен това се изчислява, че около 3,3% от населението на планетата страда от напреднала чернодробна фиброза.

Чернодробните заболявания често преминават през няколко етапа:

обратимо възпаление в ранните стадии;

хронична фиброза с натрупване на белези по тъканта;

развитие на тумори и чернодробна недостатъчност в напредналите стадии.

Снимка: Canva

Резултати при фиброза и рак

При тестовете, свързани с чернодробна фиброза, терапията е показала способност да намалява увреждането на органа. Изследователите установяват:

понижено присъствие на молекули, които задействат заболяването;

намаляване на натрупаните колагенови влакна.

С прости думи, лечението едновременно спира механизма, причиняващ образуването на белези, и премахва вече увредената тъкан.

При чернодробния рак резултатите също са обнадеждаващи. Блокирането на протеина Hsp90 води до намаляване на протеините, позволяващи неконтролируемото делене на раковите клетки. Благодарение на този спирачен механизъм изследователският екип успява значително да намали броя и размера на туморите — резултат, потвърден чрез образна диагностика и молекулярен анализ.

Снимка: Canva

Терапия, мониторинг и диагностика в едно

Едно от най-интересните предимства на новата технология е ролята на златния наноклъстер. Той позволява проследяване на разпределението на лекарството в тялото на мишката, което дава ценна информация за органите, в които веществото се натрупва — ключово познание за разработването на ефективни лекарства, обяснява изследователката Габриела Гедеш, участник в проучването.

Освен злато, протеинът може да се свърже стабилно и с други метали, като гадолиний или желязо, което отваря възможност терапията да бъде проследявана чрез различни диагностични методи. Например свързването на структури на базата на желязо би позволило проследяване на лечението в реално време чрез магнитен резонанс, без нужда от допълнителен контрастен агент.

Какво следва

Учените заключават, че изследването доказва потенциала на инженерирания протеин не само като антифибротичен и противотуморен агент, но и като средство, изпълняващо едновременно терапевтична и диагностична функция. Това отваря нови възможности за подобряване на лечението и резултатите при пациенти с чернодробни заболявания.

Комбинацията от синтетичен протеин и златни наночастици представлява обещаваща нова посока в борбата с чернодробната фиброза и рака. Макар резултатите засега да са получени при експерименти с мишки, те поставят основа за бъдещи клинични изследвания, които могат да доведат до нови терапевтични възможности за пациенти по света.

Ако имате притеснения относно здравето на черния си дроб, консултирайте се с Вашия лекар за индивидуална оценка и препоръки.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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Източници