Метаболитно-асоциираната стеатозна чернодробна болест, известна още като омазнен черен дроб, е състояние, при което в клетките на черния дроб се натрупва прекомерно количество мазнини. Това е изключително разпространен здравословен проблем, който засяга около всеки трети възрастен човек в света. Заболяването често протича безсимптомно в началните си стадии, но с времето може да доведе до сериозни усложнения.

Мастният черен дроб обикновено се развива при хора с наднормено тегло, диабет тип 2, високо кръвно налягане или повишен холестерол. Проблемът започва, когато организмът не може правилно да преработва мазнините и те се натрупват в чернодробните клетки. Това натрупване е като претоварен склад - когато има твърде много мазнини, черният дроб не може да функционира нормално.

Снимка: Canva

Ново проучване, публикувано в списание Pharmacological Research, показва, че два вече одобрени медикамента, ефективно могат да намалят натрупването на мазнини в лабораторни животински модели на метаболитна чернодробна болест, съобщава News Medical.

Защо омазненият черен дроб опасно заболяване?

Когато мазнините се натрупват в черния дроб, органът постепенно губи способността си да изпълнява жизненоважните си функции. С времето заболяването може да прогресира към по-тежки състояния, като възпаление на черния дроб, фиброза и дори цироза.

Освен чернодробните проблеми, заболяване е силно свързано със сърдечно-съдови заболявания. Всъщност много хора с омазнен черен дроб умират не от чернодробни усложнения, а от инфаркт или инсулт. Затова е толкова важно да се открият ефективни начини за лечение на това състояние в ранните му стадии.

Какви са настоящите възможности за лечение?

В момента възможностите за лечение на омазнения черен дроб са много ограничени. Лекарите обикновено препоръчват промяна в начина на живот, като отслабване, здравословно хранене и редовна физическа активност. Това наистина помага, но е трудно постижимо за много хора и изисква дългосрочна промяна в навиците.

Снимка: Canva

Много фармацевтични компании се опитват да създадат специални лекарства за омазнен черен дроб, но повечето от тези опити са неуспешни. Именно заради тази липса на добри медикаментозни опции, учените търсят нови подходи.

Какво ново предлага изследването?

Учените от Университета в Барселона, ръководени от професор Марта Алегрет, изпробват интересен подход. Вместо да създават напълно ново лекарство, те търсят сред вече съществуващите медикаменти такива, които биха могли да помогнат. Този подход се нарича „преоткриване на лекарства“ и има няколко големи предимства.

Първо, тези лекарства вече са одобрени и използвани от хора с години, така че знаем, че са безопасни. Второ, не е нужно да се правят дълги и скъпи изпитвания за безопасност. Трето, ако подходът проработи, лечението може да стигне до пациентите много по-бързо и на по-достъпна цена.

Кои са двата лекарства и как действат?

Изследователите избират два медикамента, които вече се използват за други заболявания:

Пемафибрат е лекарство, което понижава мазнините в кръвта. То вече се използва в Япония за лечение на хора с високи нива на холестерол и триглицериди. Лекарството помага на организма да преработва мазнините по-ефективно.

Телмисартан е медикамент за понижаване на кръвното налягане, широко използван по целия свят. Оказва се обаче, че той има и друг интересен ефект, помага на черния дроб да намалява натрупването на мазнини.

Снимка: Canva

Двата медикамента работят по различни механизми, което означава, че когато се комбинират, те атакуват проблема от две различни страни едновременно.

Как са тествани лекарствата?

Учените провеждат експерименти с животни, за да проверят дали тези лекарства наистина помагат при омазнен черен дроб. Първо използват плъхове, на които дават храна, богата на мазнини и фруктозен сироп, подобна диета води до натрупване на мазнини в черния дроб, точно както при хората.

След това използват и друг интересен животински модел, ларви от зебра-рибка. Тези малки рибки може да звучат странно, но всъщност са много полезни за изследванията. Те са евтини, експериментите с тях дават резултати много по-бързо, и техният метаболизъм на мазнините е подобен на човешкия.

Какви са резултатите от проучването?

Резултатите от изследването са обнадеждаващи. Когато на болните животни приемат двете лекарства заедно, натрупването на мазнини в черния дроб значително намалява. По-интересното е, че дори когато са използвани половин доза от всяко лекарство в комбинация, ефектът е бил също толкова добър, колкото при използване на пълна доза на едно от лекарствата самостоятелно.

Снимка: Canva

Това е важно откритие, защото означава, че с по-ниски дози се постига добър резултат, а това намалява риска от странични ефекти. Освен това комбинацията от двата медикамента носи допълнителни ползи, като понижава кръвното налягане и холестерола, което намалява риска от сърдечен инфаркт и инсулт.

Как точно работят лекарствата?

Учените откриват интересна подробност за начина, по който телмисартан помага на черния дроб. Оказва се, че лекарството повишава нивата на един специален протеин, наречен PCK1. Този протеин играе ролята на пътеводител, който пренасочва веществата в черния дроб.

Вместо да се създават повече мазнини, тези вещества се пренасочват към производството на глюкоза (захар). Може да помислите, че повече глюкоза в организма е лошо, но изследователите са установили, че тази глюкоза не се освобождава в кръвта, така че не води до диабет. Вместо това тя се използва от самия черен дроб за енергия.

Кога ще може да се използва като лечение?

Въпреки обнадеждаващите резултати това все още е само начало. Експериментите са проведени с животни, а не с хора. Преди тези лекарства да могат да се използват като стандартно лечение за омазнен черен дроб, са необходими клинични проучвания с пациенти.

Снимка: iStock

Професор Алегрет подчертава: „За да се превърне в реално лечение, трябва да докажем, че ползите, които виждаме при животните, се проявяват и при хората.“ Това означава, че е необходимо време, преди този подход да стане достъпен в болниците и клиниките.

Изследователският екип вече работи върху следващите стъпки. Те планират да тестват дали лекарствата помагат и в по-напреднали стадии на заболяването, когато вече има лезеи в черния дроб. Също така проучват дали комбинацията помага не само на черния дроб, но и предпазва кръвоносните съдове от атеросклероза.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.