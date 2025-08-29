Учени от Калифорнийски университет в Сан Диего постигат исторически пробив в лечението на едно от най-сериозните заболявания на черния дроб в съвремието.

Новото експериментално лекарство ION224 се оказва първото, което реално може да спре и дори да обърне уврежданията при метаболитно-дисфункционална стеатохепатит, тежка форма на омазняванена черния дроб, съобщава Мedical Xpress.

Какво представлява Метаболитно-дисфункционална стеатохепатит?

Метаболитно-дисфункционална стеатохепатит, познат преди като неалкохолен стеатохепатит на черния дроб, е бавно протичащо заболяване, което може да прогресира години наред без забележими симптоми, докато черният дроб се уврежда все повече.

Това заболяване е тясно свързано с:

Затлъстяването

Диабет тип 2

Метаболитни нарушения

Ако не се лекува навреме, метаболитно-дисфункционална стеатохепатит може да доведе до цироза, чернодробна недостатъчност и дори рак на черния дроб. В най-тежките случаи е необходима трансплантация на черен дроб.

Мащабът на проблема

Цифрите са поразителни:

25% от световното население страда от някаква форма на неалкохолна мастна чернодробна болест.

1 от всеки 4 възрастни в света може да бъде засегнат

Това прави метаболитно-дисфункционална стеатохепатит една от най-разпространените болести на черния дроб глобално.

Как работи новото лекарство?

ION224 представлява коренно нов подход в лечението. Лекарството се насочва към специфичен ензим в черния дроб, наречен DGAT2, който играе ключова роля в производството и съхранението на мазнини.

Д-р Рохит Лумба, ръководителят на изследването, обясни, че чрез блокиране на DGAT2 се прекъсва процеса на заболяването в неговата основна причина, като спира натрупването на мазнини и възпалението в черния дроб.

Какво прави лекарството различно?

Целенасочено действие : Атакува директно причината за заболяването.

Удобно прилагане : Месечна инжекция.

Минимални странични ефекти : Не показа сериозни проблеми в изпитванията.

Резултатите от клиничните изпитвания

Проучването, публикувано в престижното медицинско списание The Lancet на 23 август 2025 г., включва 160 възрастни с метаболитно-дисфункционална стеатохепатит от различни центрове в САЩ. Участниците получават лечение в продължение на една година.

Впечатляващи резултати:

60% от пациентите при най-високата доза показват значително подобрение в здравето на черния дроб.

Ползите се наблюдават независимо от промяната в теглото.

Лекарството може да се комбинира с други терапии.

Няма сериозни странични ефекти.

Защо това откритие е толкова важно?

Д-р Лумба подчертава, че това е първото лекарство от този вид, което показва реално биологично въздействие върху метаболитно-дисфункционална стеатохепатит. Ако тези резултати сепотвърдят в клинични изпитвания от фаза III, пациентите ще имат целенасочена терапия.

За пациентите това означава:

Нова надежда за милионите, страдащи от метаболитно-дисфункционална стеатохепатит.

Възможност за спиране на прогресията на заболяването.

Потенциално обръщане на вече настъпилите увреждания.

Избягване на чернодробна трансплантация.

За здравните системи:

Намаляване на разходите за скъпи и сложни чернодробни заболявания.

Превенция на бъдещи усложнения.

Подобрена грижа за пациентите.

Какво предстои?

Въпреки обнадеждаващите резултати, лекарството все още е в експериментална фаза. Следващите стъпки включват:

По-голямо клинично изпитване (фаза III)

Тестване върху повече пациенти

Дългосрочно проследяване на ефектите

Оценка за одобрение от регулаторните органи

Д-р Лумба, който е директор на изследователския център за метаболитна дисфункция в UC San Diego и практикуващ гастроентеролог и хепатолог, подчертава важността на ранната интервенция: „За пациентите и семействата, засегнати от това сериозно състояние, тези резултати носят нова надежда за по-добри грижи и резултати.“

Откритието на ION224 представлява истински пробив в борбата срещу една от най-сериозните болести на съвремието. За първи път има лекарство, което не само спира прогресията на метаболитно-дисфункционална стеатохепатит, но може да обърне вече настъпилите увреждания. Това дава надежда на милионите хора по света, които живеят с това заболяване.

Въпреки че до широкото приложение на лекарството има още няколко години, резултатите от това изследване бележат началото на нова ера в лечението на чернодробните заболявания.

