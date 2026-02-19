Нов съвместен доклад на Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ) и Европейския център за профилактика и контрол на заболяванията (ЕЦПКЗ) показва, че антибиотичната резистентност в храните остава висока и продължава да застрашава общественото здраве в Европа. Ето какво трябва да знаем.

Какво установява докладът?

Изследването обхваща данни от надзора за периода 2023–2024 г. в 27 държави от ЕС, Северна Ирландия и пет страни извън съюза. Резултатите показват, че резистентни бактерии като Салмонела и Кампилобактер продължават да се откриват при хора, животни за производство на храни и месо.

Снимка: Canva

Тъй като тези бактерии могат да се предават от заразяване с месо и животински продукти, инфекциите предавани чрез храна могат да доведат до сериозни усложнения, при които стандартните антибиотици вече не действат.

„Антимикробната резистентност при разпространени хранителни бактерии като Салмонела и Кампилобактер подчертава тясната връзка между човека, животните и хранителните системи", заяви Пиотр Крамаж, главен учен в Европейския център за профилактика и контрол на заболяванията.

Ципрофлоксацин антибиотик, който вече не помага

Един от най-тревожните изводи в доклада засяга ципрофлоксацин резистентността. Това е ключов антибиотик, използван при лечение на тежки човешки инфекции. Според данните:

Голяма част от изолираните Кампилобактер и Салмонела , както от хора, така и от животни, показват резистентност към ципрофлоксацин.

Резистентността при Кампилобактер е толкова широко разпространена, че здравните власти вече не препоръчват ципрофлоксацин за лечение на човешки инфекции с тази бактерия.

Употребата му при животни е ограничена, за да се запази ефективността му в хуманната медицина.

Снимка: Canva

Освен това много проби показват устойчивост към антибиотици от типа ампицилин, тетрациклини и сулфонамиди, широко използвани медикаменти в клиничната практика.

E. coli, устойчива на „последна линия" антибиотици

Докладът отбелязва и нарастващо установяване на карбапенемаза-продуциращ E. coli при животни за производство на храни и в месо в няколко страни. Карбапенемите са антибиотици от последна линия в хуманната медицина и не са разрешени за употреба при животни. Тази тенденция изисква засилен контрол на хранителната верига и задълбочени проучвания.

Има ли добри новини?

Въпреки тревожната картина, безопасността на храните в Европа бележи и някои позитивни тенденции:

В 19 страни е регистриран спад на резистентността към ампицилин при Салмонела при хора за последното десетилетие.

Намалена е тетрациклиновата резистентност при бройлери и пуйки.

Резистентността към еритромицин при Кампилобактер е намаляла в редица страни.

Това доказва, че целенасочените интервенции и антибиотиците в животновъдството могат да бъдат ограничени ефективно при воля и координация.

Снимка: Freepik

Подходът „Едно здраве"

Според Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ) и Европейския център за профилактика и контрол на заболяванията (ЕЦПКЗ) справянето с риска за общественото здраве от резистентни бактерии изисква прилагане на подхода „Едно здраве" (One Health), концепция, която признава неразривната връзка между здравето на хората, животните и околната среда. Само координирани действия по цялата хранителна верига, от фермата до трапезата, могат да забавят разпространението на резистентните бактерии.

Какво означава това за потребителите?

Бактериите в хранителната верига не познават граници. Когато антибиотиците спрат да действат, дори обичайна хранителна инфекция може да се превърне в сериозна заплаха за живота.

Докладът на двете европейски институции дава ясен сигнал за отговорната употреба на антибиотици, стриктните мерки за хигиена при работа с храни и засиленият надзор са от ключово значение за опазване на здравето на всички европейци, включително и в България.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

