Революционен метод за ваксиниране: Без игли, а с конец за зъби

Можете ли да си представите, че вместо болезнена инжекция ще получите ваксината си срещу грип докато почиствате зъбите си с конец. Ново проучване на Държавния университет на Северна Каролина дава живот на тази идея.

Екипът успява да прокара конец за зъби, покрит с ваксина внимателно между зъбите и венците. Това предизвиква мощен имунен отговор там, където патогените често удрят първи – влажните лигавици на носа, гърлото и белите дробове. Тестът е направен върху мишки.

„Лигавиците са важни, защото са източник на проникване за патогени, като грип и COVID. Ако ваксината се прилага чрез инжектиране, антителата се произвеждат предимно в кръвния поток в цялото тяло и сравнително малко се произвеждат върху лигавиците”, пояснява авторът Харвиндер Сингх Гил, професор по наномедицина, цитиран от Earth.com.

Скрит вход за ваксини

Епителната тъкан във венечния джоб (още наричан пародонтален джоб), където зъбът се среща с челюстта, е различна от останалата по тялото.

„Тъй като тази тъкан е по-пропусклива от другите епителни тъкани – и е лигавичен слой, тя представлява уникална възможност за въвеждане на ваксини в тялото по начин, който ще стимулира засиленото производство на антитела в лигавичните слоеве на тялото“, пояснява Гил.

Доставянето на антиген там, разсъждават изследователите, може да обучи имунната система без игли, спрейове или перорални капки.

Конецът за зъби конкурира назалния спрей

Екипът сравнява три начина за ваксиниране на мишки срещу грип:

Почистване на венечния джоб с конец (флосване)

Накапване на ваксината под езика (настоящият стандарт за устната кухина)

Впръскване в носа

Изследователите откриват, че флосването с конец (почистване на маждузъбните пространства) превъзхожда капките под езика и е равностойно на назалния път. Това е забележително, защото интраназалната ваксинация често изисква специално формулирани антигени и носи теоретичен риск от доставяне на частици твърде близо до мозъка.

„Прилагането на ваксината чрез съединителния епител предизвиква много по-добра антителна реакция на лигавицата, отколкото чрез устната кухина, което включва поставяне на ваксината под езика.

„Техниката с конец за зъби също така осигурява сравнима защита срещу грипния вирус в сравнение с ваксината, която се прилага чрез носния епител“, пишат авторите.

Безопасно, дори близо до мозъка

Изследователите твърдят, че този нов подход е изключително обещаваш, тъй като носната лигавица блокира абсорбцията, предотвратявайки доставянето на повечето ваксини през носа.

„Интраназалното приложение също така има възможност да доведе до достигане на ваксината до мозъка, което може да породи опасения за безопасността. Ваксинирането чрез съединителния епител обаче не носи такъв риск“, твърдят учените.

Нещо повече, новият подход е работил с множество видове ваксини – протеини, инактивирани вируси и дори РНК ваксина – всеки път генерирайки силни нива на антитела в кръвта и лигавичните секрети.

Няма значение дали опитните мишки ядат храна или пият вода веднага след интервенцията с конеца, което предполага, че обичайните хранителни навици не намаляват ефективността.

Обещаващи резултати и върху хора

Този подход вече намира изследване и върху хора. Изследователите правят следния опит – потапят нишката на търговските клечки за конец за зъби във флуоресцентно хранително багрило, след което 27 доброволци ги насочват към джобовете на венците си.

„Установихме, че приблизително 60 процента от боята се е отложила в джоба на венците, което предполага, че зъбните конци могат да бъдат практичен метод за доставка на ваксини до епителната връзка“, казват експертите.

Без игли, без стрес, но с някои ограничения

Липсата на игли би могла да облекчи тревогите и да ускори масовите имунизационни кампании.

„Например, би било лесно за прилагане и отговаря на опасенията на много хора относно ваксинирането с игли. И смятаме, че тази техника трябва да е сравнима по цена с други техники за ваксиниране“, отбеляза още професор Гил.

Снимка: EPA

Методът би заобиколил и студените спрейове, които могат да се провалят, ако антигенът не може да премине през носната бариера.

Ограниченията включват беззъби малки деца и възрастни със заболявания на венците или орални инфекции, които могат да възпрепятстват усвояването на ваксината.

Изследователите трябва да прецизират дозировката, да осигурят постоянно покритие на материала с конец за зъби и да проведат по-големи проучвания за безопасност. И все пак ранните данни са окуражаващи.

Ваксини с конец за зъби са бъдещето

Ако бъдещите проучвания потвърдят обещаващите резултати, ваксинирането с конец за зъби може да премести рутинните имунизации от клиниките в баните, добавяйки един прост ежедневен навик към арсенала на глобалното обществено здравеопазване.

Освен ваксината срещу грип, учените планират да проучат ваксини срещу респираторни вируси и може би орални бустери, които подсилват имунитета месеци или години след първата ваксина.