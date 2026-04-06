Болка в рамото, която не позволява да вдигнете ръката си над главата, да шофирате или просто да спите спокойно – за стотици хиляди хора по света това е ежедневна реалност.

Когато консервативните методи вече не помагат, смяната на раменна става (артропластика на рамото) може да върне движението, да намали болката и да подобри качеството на живот.

В тази статия ще научите кой е подходящ кандидат, какви са рисковете и как протича възстановяването – стъпка по стъпка.

Какво представлява операцията за смяна на раменна става?

Пълната смяна на раменна става, позната в медицинската литература като тотална артропластика на рамото, е ортопедична процедура, при която увредените части на раменната става се отстраняват и се заменят с изкуствени импланти.

Целта е двойна: Намаляване на болката и възстановяване на мобилността на рамото.

Раменната става е изградена от три кости – раменната кост, лопатката и ключицата (клавикула). Тези три кости са свързани с връзки и хрущял, които защитават краищата на костите, където се срещат

При увреждане на тези структури хирургът отстранява засегнатите повърхности и поставя изкуствени импланти, които точно имитират формата и размера на оригиналните кости.

В повечето случаи операцията е планирана, като обичайно пациентите остават хоспитализирани около две до три нощи след процедурата.

Обратна тотална смяна на раменна става – кога е необходима?

Някои хора може да се нуждаят от обратна пълна смяна на рамото, при която анатомията на сферично-гнездовата става се обръща с изкуствените импланти. Хирурзите избират тази техника при пациенти с:

Тежко увреден или скъсан ротаторен маншон

Значителна слабост на рамото

Тежък остеоартрит в комбинация с разкъсване на ротаторния маншон

Неуспешна предходна операция за смяна на раменна става

Кой се нуждае от операция? Основни причини за болка в рамото

Пациентите, при които консервативното лечение – противовъзпалителни медикаменти (НСПВС), кортикостероидни инжекции и физиотерапия, вече не постига задоволителни резултати, могат да бъдат насочени към ортопедична хирургия.

Основните диагнози, водещи до тази операция, включват:

Остеоартрит (дегенеративно ставно заболяване) – При това състояние ставата се износва и хрущялът може да се износи, оставяйки краищата на костите оголени без омекотяване. Това причинява болка при движение на рамото.

Ревматоиден артрит – Хроничното възпаление на синовиалната мембрана разрушава хрущяла и дестабилизира ставата. Ставната стабилност и мобилността на рамото са сериозно нарушени.

Тежка фрактура на раменната кост (хумерус) – Хората, които са претърпели травма на рамото и имат отслабени кости (като при остеопороза ), са по-склонни да получат сериозна фрактура на костите в рамото (фрактура на раменната кост), която потенциално може да повлияе на кръвоснабдяването или стабилността на ставата.

Аваскуларна некроза – Намаленото кръвоснабдяване води до смъртта на костните клетки. Рискови фактори са сърповидно-клетъчна анемия, хронична употреба на стероиди, прекомерна консумация на алкохол и дълбоководно гмуркане.

Противопоказания: Кога НЕ трябва да се оперирате?

Пълната смяна на рамото обикновено се извършва при по-възрастни хора. Преди да се потърсят хирургични възможности, пациентите могат да се подложат на консервативно лечение, като нестероидни противовъзпалителни средства (НСПВС), стероидни инжекции или физиотерапия.

Има някои ситуации, които биха направили пациента неподходящ кандидат за този вид операция:

Пациентът има инфекция в някоя част на тялото, особено в областта на операцията

Симптомите в рамото не са достатъчно тежки, за да доведат до инвалидност или да повлияят на ежедневните дейности

Наблюдава се загуба или парализа както на хрущяла вътре в ставата (ротаторен маншон), така и на мускула на горната част на ръката (делтоидния мускул).

Потенциални рискове и усложнения

Подобно на всяка хирургична интервенция, смяната на раменна става крие определени рискове. Специалистите от Американската академия по ортопедична хирургия (AAOS) изтъкват следните потенциални усложнения:

Инфекция – повърхностна (в раната) или дълбока (в самата става)

Разхлабване или изместване на импланта – може да доведе до изкълчване на раменната става

Увреждане на нерви, което може да се подобри или не с течение на времето

Скованост или намален обхват на движение в резултат на непълна физиотерапевтична рехабилитация след операцията

Счупване на кости около имплантираните протезни части

Своевременното съобщаване на тревожни симптоми (силна болка, оток, повишена температура) на лекуващия хирург е от ключово значение за минимизиране на усложненията.

Колко дълго издържа имплантът за смяна на рамо?

Предходни данни сочат, че може да се очаква анатомичната раменна смяна да издържи приблизително 15 до 20 години. Съществуват обаче множество специфични за пациента променливи, които могат да допринесат за трайността на раменната смяна, включително:

Възраст на пациента

Общо ниво на активност

Функционално състояние

Цялост на ротаторния маншон

Освен това, предходните данни се основават на импланти за раменна смяна, които са съществували преди 15 или повече години. Многобройни технологични постижения могат да увеличат дълготрайността на съвременните импланти за раменна смяна.

Възстановяване след смяна на раменна става: Какво да очаквате?

Непосредствено след операцията

В началните дни рамото ще бъде обездвижено в специална превръзка (слинг). Хирургическата рана се покрива с превръзка – ако тя е водоустойчива, е допустимо вземане на душ, но никога потапяне под вода до пълното заздравяване на раната. Следоперативните инструкции са строго индивидуални.

Ограничения в ранния период

Без шофиране за две до четири седмици

Без вдигане на тежести над теглото на чаша вода

Без крайни положения на ръката или натоварващ спорт

Задължителни ежедневни домашни упражнения, предписани от хирурга

Времева линия на рехабилитацията

2-4 седмици: Обездвижване в слинг; строги ограничения за движение; без шофиране.

~6 седмици: Начало на лека активност на рамото; старт на структурирана физиотерапия.

2-3 месеца: Офис служителите могат да се върнат на работа; прогресивно увеличаване на обхвата на движение.

~4 месеца: Пациентите с физически труд могат да обмислят връщане към по-леки задачи.

3/6/12 месеца: Ключови контролни прегледи; значителни подобрения в силата и мобилността на рамото.

Ролята на физиотерапията в рехабилитацията

Физиотерапията е задължителна и неразделна стъпка в рехабилитацията след артропластика на рамото. Тя осигурява постепенно възстановяване на силата, обхвата на движение и ставната стабилност.

Смяната на раменна става е доказана ортопедична процедура, която при правилна преценка може да промени качеството на живот – да елиминира хроничната болка и да върне пълноценното движение. Ключът е в ранната консултация с ортопедичен хирург, задълбочената предоперативна оценка и стриктното следване на плана за рехабилитация.

Помнете, че всеки случай е индивидуален – видът на имплантите, техниката (стандартна или обратна артропластика) и продължителността на постоперативното възстановяване зависят от множество фактори, специфични за Вашето здравословно състояние.

Консултирайте се с ортопедичен хирург, ако изпитвате хронична болка в рамото или ограничена подвижност. Ранната преценка е от решаващо значение.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

