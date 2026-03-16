Навяхванията на глезена са изключително често срещани наранявания, особено сред спортистите. Почти всеки получава такова, но нормално ли е често да се случват навяхвания на глезена?
Не. Повтарящите се навяхвания на глезена не са нормални и могат да бъдат предотвратени.
Често срещаните навяхвания на глезена са признаци на нещо друго: хронична нестабилност на глезена (ХНГ). Това означава, че структурната опора около глезена е нарушена, което ви прави уязвими за повторно нараняване.
В тази статия разглеждаме какви са симптомите на хроничната нестабилност на глезена, причините за това състояние, както и начините за лечение. Експерти дават конкретни съвети как може да предотвратите повтарящото се навяхване на глезена.
Какво е хронична нестабилност на глезена?
Хроничната нестабилност на глезена се характеризира с продължителни признаци и симптоми на навяхване на глезена и повтарящ се модел на навяхвания на глезена или „поддаване“ на глезена.
Тя не е просто единично нараняване, а резултат от неправилно заздравяло или недостатъчно лекувано първично навяхване.
Най-често срещаният вид изкълчване на глезена е странично изкълчване на глезена, което се получава, когато завъртите глезена си навътре и натоварите външната му част. Най-често засегнатата връзка е предната талофибуларна връзка (ATFL), разположена точно под изпъкналата кост от външната страна на глезена.
Според специалистите от FootCareMD, когато началното навяхване не е лекувано правилно, разтягането на връзките може да стане постоянно, карайки ставата да губи естествената си способност да осигурява стабилност.
Симптоми: Как да разпознаете нестабилността на глезена?
Симптомите при нестабилност на глезена са разнообразни и понякога подвеждащи.
Ето най-честите от тях:
- Лесно усукване на глезена, особено на неравен терен или при спортове като баскетбол и волейбол, при които има отскачане и приземяване на краката
- Болка и подуване, които се появяват периодично дори без ново нараняване
- Ограничена подвижност на ставите при ежедневни движения
- Болка при ходене надолу по хълм или стълби, когато костите на глезена са предразположени да се изместват
- Лошо равновесие и усещане за несигурност при стоене на един крак
Интересното е, че с напредването на увреждането на връзките, болката при всяко ново усукване може дори да намалее – не защото глезенът е добре, а защото е необходима по-малко сила, за да се дестабилизира вече отслабената става. Това е сигнал за тревога, а не за успокоение.
Причини: Защо се стига до хронична нестабилност?
Основната причина за развитие на хроничната нестабилност на глезена са повтарящите се навяхвания на глезена, особено когато всяко от тях не е преминало пълна рехабилитация.
Връзките, преразтегнати многократно, губят еластичността и здравината си. Именно тогава нестабилността на ставата се превръща в хроничен проблем.
Фактори, допринасящи за развитието на хронична нестабилност на глезена:
- Бързо завръщане към спорт или друга физическа активност след навяхване, без пълно възстановяване
- Наличие на кавоварусна деформация (висок свод на стъпалото)
- Слабост на мускулите около глезена
- Липса на тренировки за баланс след нараняване
Диагноза: Как се поставя?
Диагнозата се поставя от ортопедичен хирург, специализиран в областта на стъпалото и глезена. Прегледът включва:
- Оценка на силата и подвижността на ставата
- Специфични тестове за хлабавост на глезена
- Рентгенови снимки в изправено положение за оценка на артрит или костни промени
- Стрес рентгенови снимки за измерване степента на нестабилност
- ЯМР, когато е необходимо изключване на увреждане на хрущяла или разкъсване на сухожилия
Лечение при навяхване на глезена: Нехирургични и хирургични подходи
Нехирургично лечение
При умерена нестабилност без сериозни допълнителни симптоми, физиотерапията е основният подход. Тя включва:
- Укрепване на мускулите около глезена и прасеца
- Разтягане на прасеца (ахилесовото сухожилие), което при стегнатост може да предразположи към нови навяхвания
- Упражнения за стабилност и тренировки за баланс
- Използване на ортеза за глезен при рискови дейности като бягане, баскетбол или волейбол
Хирургично лечение
Когато нехирургичните методи не дадат резултат, може да бъде препоръчана операция. Тя включва:
- Стягане на съществуващите връзки, или
- Реконструкция на връзките чрез сухожилна присадка
При пациенти с висок свод (кавоварусна деформация) се препоръчва и пренареждане на стъпалото, с цел намаляване риска от повторна нестабилност. Според специалистите, реконструкциите на връзките на глезена имат висок процент на успех.
Следоперативно възстановяване
Следоперативното възстановяване протича на няколко етапа:
- Начален период на обездвижване с гипс или специален ботуш за фрактура
- Следва преход към ортеза за глезен
- Постепенно въвеждане на упражнения за стабилност и укрепване
Продължителността на възстановяването зависи от вида на процедурата, която Ви е била направена. Пълното възстановяване може да отнеме до 6 месеца, въпреки че много пациенти се завръщат към ежедневните си дейности значително по-рано.
Какво да НЕ правите при хронична нестабилност на глезена
Експертите от JACOrehab посочват три ключови грешки, които пациентите с CAI допускат:
- Прекомерно разчитане на ортезата: Носенето на ортеза за глезен постоянно може да „изключи" мускулите, правейки ги по-слаби с времето. Ортезата трябва да се ползва само при нужда, а не като заместител на мускулната сила.
- Прекомерно разтягане: При хронична нестабилност на глезена укрепването е по-важно от разтягането. Тъй като проблемът произтича именно от преразтегнати връзки, допълнителното разтягане не помага – освен при доказана стегнатост на прасеца.
- Избягвайте да „лекувате” глезена си: Тъй като хроничната нестабилност на глезена може да се подобри с укрепване, важно е да тренирате глезена с подходящи упражнения. Прекалената пасивност и почивка на глезена могат да влошат състоянието ви.
Вместо това посетете физиотерапевт и вземете списък с упражнения, които можете да практикувате у дома, за да подобрите силата на глезена си, което ще подобри и стабилността му. Някои глезени са по-слаби от други, така че физиотерапевтът може да състави програма с упражнения, специално съобразена с вашите нужди.
Навяхването на глезена и хроничната нестабилност на глезена са сериозни състояния, които не трябва да се подценяват. Без правилна диагноза и лечение, повтарящите се изкълчвания и навяхвания могат да доведат до остеоартрит на глезена, хронична болка и повишен риск от падания. Добрата новина е, че с правилния подход пълното възстановяване е напълно постижимо.
Консултирайте се с Вашия ортопедичен хирург или физиотерапевт, ако разпознавате описаните симптоми. Ранната намеса е най-добрата превенция срещу дългосрочни усложнения.
Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.
-----------------------------------------------------
