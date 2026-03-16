Навяхванията на глезена са изключително често срещани наранявания, особено сред спортистите. Почти всеки получава такова, но нормално ли е често да се случват навяхвания на глезена?

Не. Повтарящите се навяхвания на глезена не са нормални и могат да бъдат предотвратени.

Често срещаните навяхвания на глезена са признаци на нещо друго: хронична нестабилност на глезена (ХНГ). Това означава, че структурната опора около глезена е нарушена, което ви прави уязвими за повторно нараняване.

В тази статия разглеждаме какви са симптомите на хроничната нестабилност на глезена, причините за това състояние, както и начините за лечение. Експерти дават конкретни съвети как може да предотвратите повтарящото се навяхване на глезена.

Какво е хронична нестабилност на глезена?

Хроничната нестабилност на глезена се характеризира с продължителни признаци и симптоми на навяхване на глезена и повтарящ се модел на навяхвания на глезена или „поддаване“ на глезена.

Тя не е просто единично нараняване, а резултат от неправилно заздравяло или недостатъчно лекувано първично навяхване.

Най-често срещаният вид изкълчване на глезена е странично изкълчване на глезена, което се получава, когато завъртите глезена си навътре и натоварите външната му част. Най-често засегнатата връзка е предната талофибуларна връзка (ATFL), разположена точно под изпъкналата кост от външната страна на глезена.

Според специалистите от FootCareMD, когато началното навяхване не е лекувано правилно, разтягането на връзките може да стане постоянно, карайки ставата да губи естествената си способност да осигурява стабилност.

Симптоми: Как да разпознаете нестабилността на глезена?

Симптомите при нестабилност на глезена са разнообразни и понякога подвеждащи.

Ето най-честите от тях:

Лесно усукване на глезена , особено на неравен терен или при спортове като баскетбол и волейбол, при които има отскачане и приземяване на краката

Болка и подуване , които се появяват периодично дори без ново нараняване

Ограничена подвижност на ставите при ежедневни движения

Болка при ходене надолу по хълм или стълби , когато костите на глезена са предразположени да се изместват

Лошо равновесие и усещане за несигурност при стоене на един крак

Интересното е, че с напредването на увреждането на връзките, болката при всяко ново усукване може дори да намалее – не защото глезенът е добре, а защото е необходима по-малко сила, за да се дестабилизира вече отслабената става. Това е сигнал за тревога, а не за успокоение.

Причини: Защо се стига до хронична нестабилност?

Основната причина за развитие на хроничната нестабилност на глезена са повтарящите се навяхвания на глезена, особено когато всяко от тях не е преминало пълна рехабилитация.

Връзките, преразтегнати многократно, губят еластичността и здравината си. Именно тогава нестабилността на ставата се превръща в хроничен проблем.

Фактори, допринасящи за развитието на хронична нестабилност на глезена:

Бързо завръщане към спорт или друга физическа активност след навяхване, без пълно възстановяване

Наличие на кавоварусна деформация (висок свод на стъпалото)

Слабост на мускулите около глезена

Липса на тренировки за баланс след нараняване

Диагноза: Как се поставя?

Диагнозата се поставя от ортопедичен хирург, специализиран в областта на стъпалото и глезена. Прегледът включва:

Оценка на силата и подвижността на ставата

Специфични тестове за хлабавост на глезена

Рентгенови снимки в изправено положение за оценка на артрит или костни промени

Стрес рентгенови снимки за измерване степента на нестабилност

ЯМР , когато е необходимо изключване на увреждане на хрущяла или разкъсване на сухожилия

Лечение при навяхване на глезена: Нехирургични и хирургични подходи

Нехирургично лечение

При умерена нестабилност без сериозни допълнителни симптоми, физиотерапията е основният подход. Тя включва:

Укрепване на мускулите около глезена и прасеца

Разтягане на прасеца (ахилесовото сухожилие), което при стегнатост може да предразположи към нови навяхвания

Упражнения за стабилност и тренировки за баланс

Използване на ортеза за глезен при рискови дейности като бягане, баскетбол или волейбол

Хирургично лечение

Когато нехирургичните методи не дадат резултат, може да бъде препоръчана операция. Тя включва:

Стягане на съществуващите връзки , или

Реконструкция на връзките чрез сухожилна присадка

При пациенти с висок свод (кавоварусна деформация) се препоръчва и пренареждане на стъпалото, с цел намаляване риска от повторна нестабилност. Според специалистите, реконструкциите на връзките на глезена имат висок процент на успех.

Следоперативно възстановяване

Следоперативното възстановяване протича на няколко етапа:

Начален период на обездвижване с гипс или специален ботуш за фрактура

Следва преход към ортеза за глезен

Постепенно въвеждане на упражнения за стабилност и укрепване

Продължителността на възстановяването зависи от вида на процедурата, която Ви е била направена. Пълното възстановяване може да отнеме до 6 месеца, въпреки че много пациенти се завръщат към ежедневните си дейности значително по-рано.

Какво да НЕ правите при хронична нестабилност на глезена

Експертите от JACOrehab посочват три ключови грешки, които пациентите с CAI допускат:

Прекомерно разчитане на ортезата: Носенето на ортеза за глезен постоянно може да „изключи" мускулите, правейки ги по-слаби с времето. Ортезата трябва да се ползва само при нужда, а не като заместител на мускулната сила. Прекомерно разтягане: При хронична нестабилност на глезена укрепването е по-важно от разтягането. Тъй като проблемът произтича именно от преразтегнати връзки , допълнителното разтягане не помага – освен при доказана стегнатост на прасеца.

Избягвайте да „лекувате” глезена си : Тъй като хроничната нестабилност на глезена може да се подобри с укрепване, важно е да тренирате глезена с подходящи упражнения. Прекалената пасивност и почивка на глезена могат да влошат състоянието ви.

Вместо това посетете физиотерапевт и вземете списък с упражнения, които можете да практикувате у дома, за да подобрите силата на глезена си, което ще подобри и стабилността му. Някои глезени са по-слаби от други, така че физиотерапевтът може да състави програма с упражнения, специално съобразена с вашите нужди.

Навяхването на глезена и хроничната нестабилност на глезена са сериозни състояния, които не трябва да се подценяват. Без правилна диагноза и лечение, повтарящите се изкълчвания и навяхвания могат да доведат до остеоартрит на глезена, хронична болка и повишен риск от падания. Добрата новина е, че с правилния подход пълното възстановяване е напълно постижимо.

Консултирайте се с Вашия ортопедичен хирург или физиотерапевт, ако разпознавате описаните симптоми. Ранната намеса е най-добрата превенция срещу дългосрочни усложнения.

