Пронизваща болка зад пръстите на краката, когато стъпалото ви докосне земята. Дълбока болка в пищяла, която не отшумява. Дискомфорт в слабините, усещан при всяка стъпка.

Тези симптоми могат лесно да бъдат пренебрегнати, особено за по-активни хора, свикнали с дискомфорта от тренировки или по-интензивно движение.

Но в някои случаи те са ранни предупредителни признаци за стрес фрактура - костно увреждане, което се развива постепенно и може да се влоши бързо, ако се игнорира.

Повечето стрес фрактури не изискват операция за заздравяване. Но ранното разпознаване на симптомите може да е от решаващо значение за краткотрайна почивка от активност и много по-дълго възстановяване.

Какво е стрес фрактура?

Стрес фрактурата е малка пукнатина или тежко натъртване вътре в костта, което не е причинено от едно-единствено травматично събитие.

По-скоро стрес фрактурата се развива с течение на времето, когато повтарящата се сила надвишава способността на костта да се възстанови сама.

Снимка: Canva

Когато уморените мускули не могат да поемат повтарящия се удар, претоварването се прехвърля върху костта.

Някои фактори правят стрес фрактурите по-вероятни:

Спортове с високо въздействие, като бягане и баскетбол

Внезапно увеличаване на пробега или интензивността на тренировките

Неподходящи обувки, като например износени обувки

Чупливи кости

Лошо хранене

Хормонален дисбаланс при жените

„Костите са жива тъкан, точно като кожата, сърцето и червата ви“, коментира д-р Скот Ранд, лекар по спортна медицина в Houston Methodist.

„Костите се натрупват и разграждат точно както всяка друга част от тялото ни. Стрес фрактурите се получват, когато има повече разрушаване, отколкото натрупване – когато щетите се натрупват по-бързо, отколкото тялото може да се излекува.“

„Най-често срещаното място, където виждаме стрес фрактури, е в стъпалото, по-специално костта зад втория пръст“, казва още медикът. „Механиката на стъпалото и начинът, по който хората кацат, също играят голяма роля.“

Какви са признаците на стрес фрактура?

Отличителният белег на стрес фрактурата е болката при „докосване на стъпалото“, което е моментът, в който кракът ви докосва земята по време на активност. Първоначално болката може да е лека и да се появява само по време на тренировка.

Може да забележите леко подуване или петно, което е болезнено на допир. Бегачите може да се изкушат да се напънат, въпреки този дискомфорт, приемайки го за нормален.

Снимка: Pexels

С напредването на травмата обаче болката може да стане по-постоянна, да се задържи след активност или да пречи на ходенето или бягането.

Три места по-специално трябва да предизвикат незабавна оценка:

Зад пръстите на краката (метатарзални кости)

Предната част на пищяла (тибията)

Дълбоко в слабините (шийката на бедрената кост, където бедрото се среща с тазобедрената става)

„Ако болката ви е на някое от тези места, просто отивате на лекар“, добавя специалистът. „Такава болка не се пренебрегва. Стрес фрактура в бедрената шийка е особено тревожна.“

За жените: Как храненето влияе върху риска?

Хормоналният баланс играе важна роля за здравето на костите, особено при жените. Някои жени спортистки приемат, че е нормално да не получават менструация по време на интензивни тренировки, но това е често срещано погрешно схващане.

„Ако сте жена и се изследвате за стрес фрактура, вашият лекар вероятно ще ви попита за менструалния ви цикъл. Ако нямате овулация, няма да имате менструация. А това може да означава, че нивата ви на естроген са ниски, което увеличава риска от костни травми”, коментират специалистите.

Липсващият или нередовен цикъл често е свързан с неправилно хранене. Можете да подобрите представянето си и здравето на костите си, като работите с диетолог, специализиран в спорта, за да отговорите на хранителните си нужди.

Изграждането на костите достига своя пик около 35-годишна възраст, което прави храненето – особено приема на витамин D и калций, особено важно за по-младите спортисти.

Как се диагностицира стрес фрактура?

Физическият преглед е отправната точка, но образната диагностика може да определи точното място на нараняване.

Традиционните рентгенови снимки обикновено са първата стъпка, но много стрес реакции не се показват на рентгенова снимка. Вместо това, ядрено-магнитният резонанс (ЯМР) сега се счита за златен стандарт за стрес фрактури, тъй като може да открие подуване на костния мозък, преди да се образува пукнатина.

В определени случаи все още може да се използва компютърна томография или костно сканиране, въпреки че ЯМР е за предпочитане поради по-голямата точност и ефективност.

Как се лекуват стрес фрактури?

Основата на лечението на стрес фрактури е проста, макар че е трудно за активните хора да я приемат: спрете да извършвате силно натоварващата дейност, която е причинила напрежението.

Снимка: Pexels

„Ако стрес фрактурата бъде открита рано, само с подуване вътре в костта, четири до шест седмици без удар може да са достатъчни за заздравяване“, казват ортопедите.

Въпреки това, някои стрес фрактури може да изискват по-обширно лечение, като ограничаване на натоварването с патерици или ботуш за ходене.

Стрес фрактурата на бедрената шийка може да бъде много тревожна, в зависимост от мястото, където се появява пукнатината или костният оток.

Ако тази област на костта е нестабилна, ортопеди може да препоръчат операция за поставяне на винт за фиксация, преди костта да се счупи.

Повечето стрес фрактури са леки и временни. С подходяща почивка и лечение повечето хора се възстановяват напълно и се връщат към обичайната си тренировъчна рутина и дейности. Но ако игнорирате симптомите и натоварвате тялото си въпреки болката, времето за възстановяване може да бъде продължително.

Как да предотвратите стрес фрактури?

Бегачите обичат да тичат. Баскетболистите обичат да са на игрището. Но кумулативното въздействие може да се отрази на долните ви крайници.

Комбинираните тренировки с дейности с ниско натоварване, като плуване или колоездене, могат да ви помогнат да поддържате форма, като същевременно дават почивка на костите ви от повтарящия се стрес.

За да намалите риска от стрес фрактура:

Постепенно увеличавайте интензивността или честотата на тренировките

Включете дни за почивка

Поддържайте здравословна диета

Осигурете достатъчно калций и витамин D

Сменете износените обувки, за да поддържате правилната механика на стъпалото

Стрес фрактурите започват тихо и игнорирането на симптомите може да превърне малък проблем в голямо препятствие.

Ако усещате остра, локализирана болка, която се влошава с всяко докосване на крака, особено в пръстите на краката, пищяла или слабините, спрете тренировката и посетете лекар. Да се ​​вслушвате в тялото си е един от най-ефективните начини да останете активни в дългосрочен план.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

Източници