Навяхване на глезена: Защо не бива да го подценявате, разкрива ортопед

Глезените са подложени на голямо натоварване, не само трябва да са достатъчно здрави, за да поддържат тялото в изправено положение, но и да са достатъчно гъвкави, за да можем да бягаме, скачаме, клякаме, танцуваме и извършваме всякакви други дейности. Това е голямо натоварване за две малки стави.

Ето защо не е изненада, че навяхването на глезена е една от най-честите мускулно-скелетни травми, засягаща милиони хора по света.

За щастие, повечето навяхвания зарастват без проблеми, когато се лекуват правилно. Но по различни причини около 10 до 15% от хората, които си навяхват глезена – дори и само веднъж – развиват хронична нестабилност на глезена.

Ако не се лекува правилно, това състояние може да доведе до допълнителни усложнения, включително повтарящи се навяхвания на глезена, артрит и потенциално коригираща операция.

Видове навяхване на глезена

Според ортопедичните специалисти навяхването на глезена възниква, когато връзките – здравите фиброзни тъкани, които стабилизират ставите и свързват костите – бъдат принудени да надхвърлят нормалния си обхват на движение, което води до разтягане или разкъсване.

Снимка: iStock

Според д-р Травис Хансън, хирург, специализиран в лечението на заболявания на стъпалото и глезена в Хюстън Методист, има няколко различни начина, по които можете да си навехнете глезена.

Странично навяхване (външна част на глезена)

Това е най-разпространеният тип навяхване глезена, при който глезенът ви се преобърне върху стъпалото – състояние, често наричано "извит глезен". При това движение връзките от външната (латерална) страна на глезена се разтягат или разкъсват.

Медиално навяхване (вътрешна част на глезена)

По-рядко срещан, но често по-сериозен тип е медиалното навяхване, при което глезенът се свива навътре, увреждайки вътрешните (медиални) делтовидни връзки. Експертите посочват, че този тип травма обикновено изисква по-дълъг период на възстановяване, но в повечето случаи се лекува консервативно без нужда от операция.

Високо навяхване (синдесмотична травма)

Високото навяхване на глезена е особено често при интензивни спортни дейности като футбол, баскетбол и други. Възниква при специфичен тип сила, при която кракът се завърта външно, докато стъпалото е стъпило на земята.

Това форсирано и неестествено движение обикновено уврежда връзките, които стабилизират двете дълги кости на крака – тибията и фибулата. Този тип травма изисква по-дълго възстановяване и в тежки случаи може да наложи хирургична намеса.

Колко време отнема възстановяването?

В допълнение към вида, изкълчванията на глезена се класифицират и по тежестта им. Колкото по-висока е степента, толкова по-тежко е нараняването и толкова повече време ще отнеме заздравяването на връзките.

Степен 1: 2-3 седмици

Най-леката форма на навяхване включва минимално разтягане на връзките или много малки разкъсвания. Болката е лека, повечето хора могат да стъпват на крака, а нестабилност обикновено не се наблюдава. Според специалистите леките ортези, домашни упражнения за укрепване и избягване на определени дейности са достатъчни за пълно възстановяване.

Снимка: Pexels

Степен 2: 3-6 седмици

При тази степен обикновено има частично разкъсване на поне една връзка. Болката при ходене е значителна, може да се появи подуване на глезена и синина, а функционалността и обхватът на движение са ограничени.

Експертите препоръчват използването на специални ортопедични обувки за първите две седмици, последвано от здрава глезенна ортеза и често физиотерапия.

Степен 3: 6+ седмици

Най-тежката форма означава, че връзката е напълно разкъсана. При това състояние може изобщо да не можете да стъпите на крака или да понасяте тежест. Въпреки това, дори при много тежки остри навяхвания при професионални спортисти, може да не се наложи операция.

„Рядко извършваме операция за остро навяхване на глезена, дори за много тежки навяхвания при висококвалифицирани спортисти, защото по-голямата част от тях, когато се лекуват правилно първоначално, ще заздравеят и ще се върнат към нормалното“, обяснява още ортопедът д-р Хансън.

Фактори, които влияят на възстановяването

Освен типа и степента на навяхване глезена, редица други фактори могат да повлияят на заздравяването:

Възраст и качество на меките тъкани

Прием на имуносупресивни медикаменти (като кортикостероиди)

Естествена хиперподвижност на ставите

Преждевременно връщане към физическа активност

„Ако пациентите се опитват просто да се усмихват, да търпят болката и да поддържат определени дейности, като например да спортуват, въпреки че имат навехнат или изкълчен глезен, те оказват всякакви натоварвания върху тези връзки, докато се опитват да се излекуват. Това може да ги предразположи към невъзможност за заздравяване“, коментират специалистите.

Кога да потърсите медицинска помощ

За по-леки навяхвания – когато няма силно подуване или синина и все още можете да ходите (макар и с болка) – може да опитате консервативно домашно лечение с метода RICE (Rest, Ice, Compression, Elevation – почивка, лед, компрес, повдигане).

Снимка: iStock

Нестероидните противовъзпалителни медикаменти, като ибупрофен могат също да помогнат за намаляване на подуването.

Ако обаче след един-два дни симптомите не се подобряват или не можете удобно да ходите на глезена, е необходимо да се консултирате със здравен специалист.

Какво се случва, ако развиете хронична нестабилност на глезена?

„Ако развиете хронична нестабилност на глезена и често го навяхвате или изкълчвате, се излагате на риск от разкъсване на сухожилия или нараняване на хрущяла в ставата“, обяснява още д-р Хансън.

„Дори да е леко, с течение на времето, ако продължавате да наранявате хрущяла, постепенно ще развиете някои хронични промени в тази става, което може да доведе до развитие на артрит в ставата.“

Причините, поради които може да се наложи операция, са ако развиете хронична нестабилност на глезена и не можете да се върнете към пълна активност, след като сте опитали нехирургични превантивни мерки като носене на ортеза и физиотерапия.

Как да предотвратите навяхване на глезена и да защитите ставите

Предотвратяването на навяхване на глезена е от ключово значение за избягване на хронична нестабилност и бъдещи усложнения като артрит.

1. Носете глезенна ортеза при активност

При дейности с висок риск като някои видове спорт, туризъм по неравен терен и други, ортезата помага да ограничи обхвата на движение на глезена и да стабилизира ставата.

2. Укрепвайте мускулите около глезена

Всъщност не можете да укрепите връзките си, но можете да укрепите мускулите около глезена, които също помагат за стабилизиране на ставата. Ефективни упражнения включват:

Рисуване на азбуката с пръстите на краката

Плантарна флексия – седнете с крака пред себе си, насочете пръстите на краката си надолу и задръжте тази позиция за няколко секунди и повторете.

Дорзална флексия – седнете с крака пред себе си, сгънете стъпалото си и издърпайте пръстите на краката си към пищяла. Задръжте за няколко секунди и повторете.

Инверсия и еверсия – завъртане на глезена навътре и навън

Повдигане на пети

Балансиране на един крак

Подскоци – Подскачайте нагоре и надолу, като се приземявате леко върху пръстите на стъпалата.

Свиване на пръстите на краката

Използването на резистивни ленти с постепенно нарастваща съпротива допълнително увеличава силата около глезена.

Навяхването на глезена е сериозна травма, която изисква адекватно внимание и грижи. Независимо дали имате леко разтягане или по-тежко разкъсване, правилното третиране от самото начало е от решаващо значение за пълното възстановяване и предотвратяване на бъдещи усложнения.

При съмнение за по-тежка травма винаги се консултирайте с вашия лекар или ортопед, за да получите персонализирана оценка и план за лечение.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

