Смъртните случаи от рак на ректума сред по-възрастните представители на поколението Y (милениалите – родените от около 1980 г. до средата на 90-те години на миналия век) се ускоряват, като ръстът на смъртността далеч изпреварва този на рака на дебелото черво.

Тези открития бяха представени на конференцията „Седмица на храносмилателните заболявания“.

Ракът на дебелото черво по принцип се счита за рядкост при по-младите хора. Но и двете диагнози се увеличават с тревожна скорост за тази възрастова група, като 1 от 5 нови случая на колоректален рак сега се среща при хора под 55 години.

Тревожни данни за рака на дебелото черво и ректума

Ракът на дебелото черво и ректума обикновено се групират заедно като колоректален рак, тъй като и двата засягат дебелото черво, като ректумът е по-близо до външната част на тялото. Въпреки че причиняват сходни симптоми, те са различни видове рак.

Снимка: OpenAI

Последното изследване подчертава, че ракът на ректума се увеличава с поразително висок темп.

„Според нашата оценка, при възрастни на възраст между 35 и 44 години смъртните случаи от рак на дебелото черво се увеличават бавно, с около 0.5% всяка година. Процентът на рак на ректума се увеличава много по-бързо, с близо 2% годишно“, казва водещият автор Митили Менон Патиил, гастроентеролог в Медицинския университет в Сиракюз, Ню Йорк.

„Въпреки че на пръв поглед числата изглеждат скромни, опасението не е само колко допълнителни смъртни случаи има днес, а че кривата се движи в грешна посока и се ускорява при млади, иначе нискорискови индивиди“, казва д-р Патийил.

Патиил подчертава, че само защото случаите на рак на ректума нарастват с по-бързи темпове, това не прави рака на дебелото черво по-малко проблем.

Смъртността ще ескалира до 2035 година

Прилагайки компютърна програма с модел на машинно обучение, учените изчисляват, че смъртността от рак на ректума сред възрастни на възраст между 35 и 44 години (ядрото на поколението милениали) ще ескалира до 2035 г., тъй като смъртността от рак на дебелото черво в същата възрастова група се покачва по-бавно.

„Изненадващо е, че тези видове рак се увеличават сред по-младите хора, защото традиционно сме смятали колоректалния рак за сравнително бавнорастящ, така че това ни кара да се запитаме дали тези видове рак не започват на още по-ранна възраст“, ​​коментира д-р Синди Кин, доцент по хирургия в Stanford Health Care, Калифорния, специализирана в хирургия на дебелото черво и ректума.

Какво може да е причината за нарастването на рака на ректума?

Причините за това увеличение на смъртните случаи от рак на ректума все още не са ясни и темата се нуждае от повече научни изследвания, признават учените.

„Ако трябва да предположа, покачването може да се дължи на хронично излагане от ранна възраст – най-вероятно чрез храната, което води до хронично възпаление или нездравословен микробиом в дебелото черво, което след това води до развитието на ракови клетки“, казват лекарите.

Снимка: Google Imagen

Наред с начина на хранене, предишни изследвания показват, че недостатъчното физическо натоварване, затлъстяването, както и употребата на тютюн и алкохол могат да повишат риска от рак както на дебелото черво, така и на ректума.

По-младите хора не се изследват рутинно за рак на дебелото черво или ректума, така че симптомите често се пропускат или се приписват на доброкачествени причини като стрес или хемороиди.

„Това води до диагностициране в напреднал стадий [на рака] и само по себе си това може да е причината за покачването на смъртността“, казват още те.

Какви са признаците и симптомите на рак на ректума?

Честите симптоми на рак на дебелото черво и рак на ректума включват:

Постоянни промени в изхожданията (диария или запек)

Ректално кървене или кръв в изпражненията

Необяснима загуба на тегло

Постоянна коремна болка или спазми

Умора

В ранните стадии ракът на дебелото черво и ректума може да не предизвика никакви симптоми - една от причините рутинните скринингови прегледи да са жизненоважни.

Симптомите на рак на ректума могат да бъдат по-очевидни от тези на рак на дебелото черво поради местоположението му близо до външната страна на тялото.

Когато раковият тумор разтяга ректума, е по-вероятно да го усетите и да имате затруднения с изхождането или да изпитате анална или тазова болка.

Дебелото черво има повече място за разтягане и рак, разположен по-дълбоко в тялото, може да е по-труден за откриване.

„При рак на дебелото черво е по-малко вероятно да забележите яркочервена кръв в изпражненията или тоалетната хартия, защото кръвта от рак на дебелото черво има време да се смеси с изпражненията, преди те да достигнат ануса“, ​​казва д-р Кин.

„Ракът на дебелото черво е по-вероятно да причини черни изпражнения.“

Как се лекува ракът на ректума в сравнение с рака на дебелото черво?

Ракът на ректума, който достига мускулния слой на чревната стена или близките лимфни възли, обикновено се лекува първо с лъчетерапия и химиотерапия, а след това с операция, ако е необходимо.

Снимка: OpenAI

Това е различен подход от този, използван при по-голямата част от раковите заболявания на дебелото черво, при които лечението обикновено започва с операция, последвана от химиотерапия, ако ракът се е разпространил в лимфните възли.

При метастатично заболяване (което означава рак, който се е разпространил в по-отдалечени части на тялото), лечението обикновено започва с химиотерапия както за рак на дебелото черво, така и за рак на ректума.

Скринингът в по-ранна възраст може да помогне

Световните препоръки са хората със среден риск от рак на дебелото черво и ректума да започнат редовен скрининг на 45-годишна възраст.

На хората с повишен риск се препоръчва да се консултират със своя лекар относно скрининг в по-ранна възраст. Хората с по-висок риск включват:

Хора с един или повече членове на семейството, които са имали рак на дебелото черво или ректума

Хора, на които са били отстранени определени видове полипи по време на колоноскопия

Хора, които са имали рак на дебелото черво или ректума

Хора, които са били подложени на лъчетерапия в коремната или тазовата област за лечение на предишен рак

Хора с възпалително заболяване на червата (болест на Крон или улцерозен колит )

Хора, за които е известно или се подозира, че имат определени генетични синдроми

Каква е перспективата за рак на ректума?

Прогнозата както за рак на ректума, така и за рак на дебелото черво е като цяло благоприятна, ако ракът бъде открит рано. Процентът на преживяемост намалява с разпространението на заболяването.

Снимка: Canva

Отново, скринингът е ключов за ранното откриване. Колоноскопията се счита за златен стандарт и обхваща цялото дебело черво и ректум.

Има ли някакъв начин да намалите риска си?

За да намалите шансовете си да получите рак на ректума или дебелото черво, съветите на специалистите са:

Започнете редовни профилактични прегледи на 45-годишна възраст

Поддържайте здравословно тегло

Останете физически активни

Яжте диета, богата на плодове, зеленчуци и пълнозърнести храни

Ограничете червените и преработените меса

Избягвайте тютюневите изделия

Ограничете приема на алкохол

Лекарите подчертават, че ректалното кървене и промените в чревните навици при хора под 45 години не трябва автоматично да се приписват на хемороиди или стрес, както от пациентите, така и от лекарите, без задълбочена оценка.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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Източници