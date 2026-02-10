Полипът в ректума може да съществува безсимптомно в продължение на 10 до 15 години, преди да се превърне в злокачествен тумор. Точно затова ракът на ректума често се открива късно. Познаването на симптомите и рисковите фактори може буквално да спаси живот.

Какво представлява ракът на ректума?

Ракът на ректума се развива в лигавицата на ректума, последните няколко сантиметра от дебелото черво. Повечето случаи започват като аденоми, малки натрупвания от анормални клетки, наречени полипи на ректума.

Добрата новина е, че редовният скрининг чрез колоноскопия позволява тези полипи да бъдат открити и отстранени, преди да станат опасни. Ракът на ректума е третото по честота онкологично заболяване на храносмилателната система.

Снимка: DELL-E

Кои са основните симптоми на ракът на ректума?

Симптомите в ранен стадий може изобщо да липсват. С напредване на заболяването се появяват:

Ректално кървене , ярко червена, тъмночервена или кестенява кръв в изпражненията

Промени в изхождането , диария или запек, продължаващи повече от две седмици

Чувство за непълно изпразване на червата , постоянно усещане, че червата не се изпразват докрай

Промяна в изпражненията , по-тесни, по-тънки, "лентовидни" изпражнения

Коремни болки и спазми , болка или подуване в долната коремна област

Необяснима умора и загуба на тегло — без промяна в диетата

Болка при дефекация , дискомфорт или болка по време на или след изхождане

Важно: Тези симптоми много често се дължат на хемороиди или синдром на раздразненото черво, но всяка персистираща промяна, продължаваща над две седмици, изисква лекарска консултация.

Снимка: Canva

Кой е изложен на по-висок риск от ракът на ректума?

Рисковите фактори за рак на ректума включват:

Възраст - средната възраст при диагнозата е 63 години; рискът нараства с годините

Фамилна анамнеза - наличието на болен роднина удвоява личния риск

Наследствен колоректален рак - синдроми като Линч, фамилна аденоматозна полипоза (FAP) и други значително повишават риска

Възпалителни чревни заболявания - болест на Крон и улцерозен колит

Хранене с ултрапреработено месо - редовната консумация на червено и преработено месо е доказан рисков фактор

Затлъстяване и тютюнопушене - свързани с по-висок риск и по-тежко протичане

Пол - мъжете са леко по-предразположени от жените

Какви са стадиите на ракът на ректума?

Диагностиката на ректален рак включва определяне на стадий — от 0 до 4:

Стадий 0 : ракови клетки само на повърхността на лигавицата

Стадий 1 : туморът расте под лигавицата и евентуално в стената на ректума

Стадий 2 : туморът прораства в ректалната стена и може да засегне околните тъкани

Стадий 3 : засягане на лимфните възли в близост до ректума

Стадий 4 : метастази в отдалечени органи или лимфни възли

Снимка: OpenAI

Кога трябва да посетите лекар?

Не чакайте симптомите да изчезнат сами. Потърсете лекар при:

кръв в изпражненията , дори еднократна

промяна в изхождането , продължаваща повече от две седмици

необяснима загуба на тегло или хронична умора

Ранното откриване чрез скрининг за рак драматично подобрява прогнозата. Оперативното лечение на тумори в ранен стадий може да бъде напълно излекуващо.

Ракът на ректума се развива бавно, но действа коварно, години наред без симптоми. Познаването на рисковите фактори, редовната колоноскопия и навременната реакция при промени в изхождането са най-надеждните инструменти за защита. Не подценявайте сигналите на тялото си.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

