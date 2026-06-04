Ракът на белия дроб е сред най-смъртоносните форми на рак в света и въпреки това се открива по-рядко от много други видове.

Причината не е само медицинска. Тя е и в широко разпространените митове и погрешни схващания, които карат хора да не се изследват навреме.

В тази статия разкриваме шест от най-опасните заблуди за рака на белия дроб и какво показват реалните данни и научни изследвания.

Мит №1: Ракът на белия дроб е само болест на пушачите

До една четвърт от всички случаи на рак на белия дроб се появяват при хора, които никога НЕ са пушили.

Изследвания показват, че ракът на белия дроб при непушачи е по-чест при жени, отколкото при мъже, и е особено разпространен при жени от Източна и Южна Азия. Проучване установява, че 83% от жените с рак на белия дроб в Южна Азия никога не са пушили.

Ключов извод: Непушаческият статус не гарантира защита. Фактори като замърсяване на въздуха, радон и генетично предразположение също играят важна роля.

Мит №2: Само заклетите пушачи трябва да се тревожат

Повече от половината случаи на рак на белия дроб се диагностицират при хора, които не отговарят на стандартните критерии за скрининг.

Официалните критерии за скрининг изискват т.нар. „20 пакетни години" – еквивалент на кутия цигари дневно в продължение на 20 години.

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Кой реално е в риск?

Хора, пушили дори малко количество в продължение на много години

Хора с фамилна анамнеза за белодробни заболявания

Хора, изложени на радон или замърсен въздух

Мит №3: Всички насоки за скрининг са актуални и научно обосновани

Някои от най-влиятелните медицински организации не са актуализирали препоръките си от 2021 година.

Стандартният скрининг за рак на белия дроб използва нискодозова компютърна томография (НДКТ), вид рентгенов преглед с ниска доза радиация, създаващ триизмерен образ на белите дробове.

До 2022 г. три от основните организации прилагат едни и същи критерии: НДКТ се препоръчваше само за хора на възраст 50–80 години с „20 пакетни години" тютюнопушене.

От 2022 г. насам:

Вече се препоръчва скрининг за всеки, пушил каквото и да е количество в продължение на повече от 20 години.

Мит №4: Скринингът не спасява животи

Нискодозовата компютърна томография (КТ) намалява смъртността от рак на белия дроб с 20%.

Ранните проучвания от 90-те и началото на 2000 година не установяват значително намаляване на смъртността при КТ скрининга. Това кара много лекари да смятат, че рисковете надвишават ползите.

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Обрат настъпва през 2011 г., когато проучване за скрининг на белодробен рак, проследява над 50 000 пациенти в продължение на няколко години и установява 20% намаление на смъртността при пациенти, изследвани с нискодозова компютърна томография.

Хирурзите днес избягват агресивното лечение. При съмнение обичайното проследяване е повторен скен след няколко месеца, а не операция веднага. Биопсия се прави само в около 1% от случаите.

Данни: Според Обществото на торакалните хирурзи, 20-годишната преживяемост при ранно открит рак на белия дроб е 80%, в сравнение с едва 8% при късна диагноза.

Мит №5: Ракът на белия дроб засяга само по-възрастни хора

Около 1 на 10 новодиагностицирани пациенти е на възраст под 55 години.

Сред пациентите под 40 години жените представляват 52% от новите случаи и дори по-висок дял сред непушачките. При по-младите пациенти болестта по-често се открива в напреднал стадий, тъй като нито те, нито техните лекари мислят за нея навреме.

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Мит №6: Симптомите винаги започват с кашлица

Ракът на белия дроб може да се прояви с напълно неочаквани симптоми.

Необичайни симптоми, на които трябва да обърнете внимание:

Продължителна болка в костите или ставите

Отоци в краката

Огъване на ноктите надолу (нокътно барабанче)

Неврологични симптоми: объркване, гърчове

Необяснима умора или загуба на тегло

Кашлица, задух, болка в гърдите (по-познатите симптоми)

Новите технологии: Изкуственият интелект срещу рака

Освен подобрените скринингови протоколи, науката работи и по персонализирани инструменти за ранна диагностика. Един от тях е Sybil експериментална AI програма.

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Sybil анализира единична КТ сценография и генерира „рисков резултат", отразяващ вероятността за развитие на рак в рамките на до шест години. Според данни, публикувани от разработчиците му през 2023 г., програмата е между 86% и 94% точна при идентифициране на пациенти с висок риск в рамките на една година.

Ако имате притеснения относно здравето на белите си дробове, особено ако имате фамилна история на рак, сте изложени на замърсен въздух или радон, или изпитвате необясними симптоми се консултирайте с лекар относно целесъобразността на профилактичен преглед.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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Източници