Продължителността на живота в глобален мащаб се връща към нивата отпреди „Ковид“ пандемията, но значителни регионални различия продължават да съществуват, съобщават учени в ново мащабно изследване, публикувано в престижното медицинско списание The Lancet, цитирано от Euronews.

През 2020 година „Ковид“ бързо се превърна във водеща причина за смърт в световен мащаб, като драстично понижи средната продължителност на живота. Хората, родени през 2021 година, могат да очакват да живеят средно 71,7 години.

Само две години по-късно, през 2023 година, „Ковид“ вече се класира на 20-то място сред водещите причини за смърт, изпреварен от няколко хронични заболявания, болестта на Алцхаймер и неонатални нарушения. Глобалната продължителност на живота се възстановява до 73,8 години.

Хроничните заболявания - новата заплаха

Според изследването хроничните заболявания вече представляват почти две трети от всички смъртни случаи и заболявания в световен мащаб. Начело са сърдечносъдовите заболявания, инсултът и диабетът.

Снимка: Canva

Рискови фактори като затлъстяване, тютюнопушене и замърсяване на въздуха играят ключова роля в развитието на хронични заболявания. Изследователите изчисляват, че ако тези фактори бъдат адресирани, почти половината от всички смъртни случаи и увреждания в глобален мащаб биха могли да бъдат предотвратени.

„Бързият растеж на застаряващото население в света и променящите се рискови фактори предизвикаха нова ера на глобални здравни предизвикателства“, обяснява д-р Кристофър Мъри, директор на Института за метрика и оценка на здравето (IHME), който ръководи изследването.

Екипът на д-р Мъри, работещ със сътрудници от целия свят, анализира данни за 375 заболявания и наранявания и 88 рискови фактора за 204 страни и територии за периода между 1990 и 2023 година.

Европейската картина

Изследователите обособяват данни за пет големи европейски държави: Франция, Германия, Италия, Испания и Обединеното кралство. Сърдечносъдовите заболявания са водеща причина за смърт във всяка от тези страни през 2023 година, с изключение на Франция, където рак на белия дроб е на първо място.

Продължителността на живота в тези пет европейски държави е значително по-висока в сравнение с другите части на света, варирайки от 80,9 години в Германия до 83,2 години в Испания.

Тревожни тенденции сред младите

Изследователите изразяват сериозна загриженост относно нарастващите нива на смъртност сред тийнейджъри и млади възрастни в Северна Америка и Латинска Америка поради самоубийства и употреба на наркотици и алкохол, както и в Субсахарска Африка поради инфекциозни заболявания и произшествия.

Снимка: Canva

Д-р Мъри подчертава, че резултатите от изследването трябва да послужат като тревожен сигнал за правителствата и здравните лидери, които да реагират бързо и стратегически на новите здравни тенденции, които преоформят нуждите на общественото здраве.

Изследването подчертава необходимостта от нов подход в глобалното здравеопазване - такъв, който адресира не само инфекциозните заболявания, но и нарастващата тежест от хронични състояния, свързани с начина на живот и околната среда.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.