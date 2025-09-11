Самоубийствата остава сериозна заплаха за общественото здраве в световен мащаб, като е причина за повече от един на всеки 100 смъртни случая, съобщава Световната здравна организация (СЗО) в най-новия си доклад „Световното психично здраве днес“.

Данните за 2021 година, последната година с налична пълна статистика, показват около 727 000 самоубийства в световен мащаб. Още по-тревожен е фактът, че за всеки смъртен случай от самоубийство се регистрират 20 опита за самоубийство, пише Medical Xpress.

„Тези смъртни случаи засягат безброй други животи, тъй като приятели, близки и любими хора са принудени да се справят с невъобразими трудности", обясни Девора Кестел, ръководител на отдела за незаразни болести и ментално здраве на СЗО.

Младите хора са най-засегнатата група

Особено притеснителна е тенденцията сред младото население. Самоубийството остава водеща причина за смъртта на млади хора в различни географски и социално-икономически контексти:

Втората водеща причина за смърт при момичета и жени на възраст 15-29 години

Третата водеща причина за смърт при мъже в същата възрастова група

Глобален напредък, но недостатъчен

Въпреки че се наблюдава подобрение, темповете на прогреса са далеч от желаните. Между 2000 и 2021 година се отчита 35% глобално намаление на възрастта самоубийствена ставка.

Обаче светът е далеч от поставената цел за намаление с една трета между 2015 и 2030 година. При настоящите темпове ще бъде постигнато само 12% намаление вместо целевите 33%. Докато в повечето региони се наблюдава намаление на самоубийствената ставка, в Северна и Южна Америка тя се е увеличила с 17% за същия период.

Социално-икономически фактори

Статистиката разкрива сериозни неравенства:

Почти три четвърти от всички самоубийства се извършват в страни с по-ниски доходи.

По-богатите страни имат по-висок процент самоубийства като дял от населението, но разполагат с по-качествени данни.

Докато броят на самоубийствата бавно намалява, разпространението на психични разстройства, като тревожност и депресия, се увеличава драстично.

Ключови факти:

Между 2011 и 2021 година броят на хората с психични разстройства се е увеличил по-бързо от световното население

Над един милиард души живеят с психични разстройства

Само 9% от хората с депресия получават лечение

Причини за нарастването сред младите

Марк ван Омерън, ръководител на отдела за ментално здраве на СЗО, посочи две основни хипотези за увеличаването на психичните проблеми сред младите хора:

Социалните медии

Въздействието на пандемията от COVID-19

СЗО изразява и тревога от стагнацията в инвестициите в ментално здраве:

Средните правителствени разходи за ментално здраве остават само 2% от общия бюджет за здравеопазване.

Тази цифра не се е променила от 2017 година.

Призив за действие

„Преобразуването на услугите за ментално здраве е едно от най-належащите предизвикателства в областта на общественото здраве“, заяви директорът на СЗО Тедрос Адханом Гебреесус.

Организацията призовава за увеличаване на инвестициите в менталното здраве и подобряване на достъпа до лечение. Необходими са също така спешни мерки за превенция, особено сред младите хора, както и разработването на национални стратегии за справяне с нарастващата криза в менталното здраве.

