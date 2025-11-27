Преживяемост след инфаркт: Кои възрастови групи имат най-добра прогноза

Процентът на преживяемост след инфаркт варира в зависимост от възрастта, като предимно по-младите хора имат по-висок процент на преживяемост и по-добра прогноза.

Сърдечният удар – или миокарден инфаркт – е резултат от намален или прекъснат приток на кръв към сърдечния мускул. Шансовете за оцеляване след такъв удар са се увеличили от 50% (от 1 на 2) до поне 87,5% (от 7 на 8) към юни 2024 година, съобщава здравното издание Health.

Търсенето на незабавна медицинска помощ при проявени симптоми може да изиграе ключова роля за оцеляването след миокарден инфаркт. Добре е да сте наясно с всички рискови фактори за инфаркт, както и какви промени в начина си на живот може да направите, за да предотвратите инфаркт, когато е възможно.

Възраст и проценти на преживяемост при инфаркт

Процентът на преживяемост след инфаркт варира в зависимост от възрастта в различните проучвания. Едно от изследванията проследява 22 187 възрастни с прекаран инфаркт.

Резултатите показват, че процентът на преживяемост е:

Най-висок – във възрастовата група 25-30 години

Най-нисък – във възрастовата група 55-60 години , при комбинирани проследявания след 28 дни, шест месеца и една година

Най-нисък – във възрастовата група 90-95 години при едногодишно проследяване

Друго проучване анализира данни от 283 пациенти, прекарали миокарден инфаркт с елевация на ST-компонентите – вид инфаркт, при който коронарната артерия е частично или напълно запушена. Те дефинират и назовават възрастовите категории за пациентите и установяват, че процентите на преживяемост са:

Най-високи – за пациентите в групата „Не стари“ (74 години и по-млади)

Най-ниски – за пациентите в групата „Много стари“ (85 години и по-възрастни)

Между процентите на другите две групи за групата „Стари“ (75 до 84 години)

Въпреки различията, общите резултати следват една и съща тенденция. Прогнозата за инфаркти обикновено е по-добра при по-млада възраст, но може да се влоши с напредването на възрастта в зависимост от взетите предвид фактори.

Снимка: iStock

Например, специално проучване изследва връзката между разликите в пола и възрастта и смъртността, свързана с миокарден инфаркт. Учените установяват, че младите мъже (под 55 години) имат по-висок процент на преживяемост в сравнение с младите жени (под 65 години).

Рискови фактори за инфаркт

Като цяло, вероятността от инфаркт зависи от рискови фактори, които можете или не можете да промените.

Важно е да се отбележи, че всички рискови фактори са от решаващо значение. Основните рискови фактори все още са най-тревожни, тъй като не могат да бъдат променени и показват повишен риск от сърдечни заболявания и инфаркти.

По-възрастните хора (на 65 или повече години) – имат по-висок риск от инфаркт. Инфарктите са по-вероятни при мъжете, отколкото при жените, а мъжете могат да получат инфаркти и в по-ранна възраст.

Наследствеността също може да играе роля във вероятността от инфаркт. Както фамилната история, така и произходът също могат да увеличат шансовете ви за инфаркт.

Съществуват и медицински състояния, които могат да ви изложат на риск от инфаркт, включително преждевременен миокарден инфаркт. Тези състояния включват заболявания и разстройства като диабет, високо кръвно налягане или затлъстяване.

Снимка: iStock

Рискът от инфаркт е допълнително по-висок при хора, които:

Физически са неактивни

Изпитват повишен стрес

Имат нездравословен начин на хранене

Пушат или употребяват алкохол

Как да преживеем инфаркт

Един основен начин да увеличите шансовете си за оцеляване след инфаркт е незабавно да потърсите медицинска помощ. Свържете се с екипа на спешна медицинска помощ възможно най-скоро, ако получите някой от тези симптоми, особено внезапно:

Болка или дискомфорт в гърдите

Дискомфорт или болка в ръката, гърба, челюстта, врата или рамото

Гадене, замаяност или умора – особено ако сте родени като жена

Задух

След като получите незабавното лечение за инфаркта, лекарите ще ви препоръчат план за лечение като част от последващите грижи. Важно е да следвате този план, който може да включва приемане на лекарства и промени в начина на живот.

Снимка: iStock

По-голямата физическа активност и промяната в начина на хранене могат да обърнат или контролират всякакви други състояния, като диабет или затлъстяване, които ви излагат на по-висок риск от инфаркти. Същите промени в начина на живот могат да намалят риска от последващи инфаркти.

Можете ли да живеете дълго време след инфаркт?

Дори и да получите инфаркт, нещата все още могат да изглеждат обещаващи. Експерти проследяват 239 402 души с инфаркти в продължение на до 7 години след прекарания инфаркт.

Те установяват, че процентът на преживяемост е 62,5% като цяло след този период. Те също така откриват, че за лица, които са претърпели инфаркт и са под 65 години, процентът на преживяемост е над 85%.

Инфаркти могат да се случат на всяка възраст. Рискът обаче се увеличава с напредване на възрастта. През последното десетилетие разпространението на инфаркти при хора под 40 години изглежда се увеличава.

Човек може да промени някои рискови фактори, като например промяна на навиците си за пушене, хранителните навици, нивата на физическа активност и консумацията на алкохол.

Хората трябва да се консултират с лекар, за да разберат как да намалят вероятността от инфаркт.