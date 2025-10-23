Сивата коса може и да възстанови цвета си. Учените откриват, че процесът на избледняване на цвета се случва, когато пигментните стволови клетки се „заклещват“ във вътрешността на космените фоликули, вместо да се преместят в зоната, която произвежда цвят.

В същото време друго проучване предполага, че посивяването на косата е защитен път, който потенциално може да намали риска от рак.

Каква е връзката на косата и защитата от рак

Учени от Япония използват най-съвременните експериментални подходи и се възползват от мултидисциплинарна перспектива, интегрираща биология на стволовите клетки, дерматология, изследвания на рака и молекулярна генетика.

Изследването изрично пояснява, че посивяването на косата не е защита от рак само по себе си, а представлява видим маркер на основен защитен клетъчен механизъм – сенодиференциация – който ограничава натрупването на потенциално онкологични клетки.

По този начин връзката между посивяването на косата и биологичното стареене получава допълнително измерение като показател за управление на увреждането на ДНК на тъканно ниво, пише bioengeneer.com.

Какво кара косата да посивява

Според изследователи, виновникът не е самото стареене, а движението – или липсата му – на специализирани пигментни стволови клетки, известни като меланоцитни стволови клетки (McSCs). Тези клетки генерират меланоцити, които произвеждат меланин, пигментът, който придава цвета на косата, откриваме в business-standart.

Снимка: iStock

В здрав фоликул, McSCs постоянно се местят между две зони: едната ги държи в латентно състояние, а другата ги активира, за да произвеждат цвят по време на нов цикъл на растеж на косата.

С течение на времето обаче тези стволови клетки могат да се блокират в „безопасната“ зона, неспособни да се върнат обратно в зоната, произвеждаща пигмент. Когато това се случи, косата все още расте, но без естествения си цвят, посивявайки или побелявайки.

Какво откриват учените

При тестове с мишки, изследователите проследяват как се държат отделните пигментни стволови клетки по време на множество цикли на растеж. Те откриват, че когато косата е принудена да расте отново многократно, повече McSCs се обездвижват в грешното отделение на фоликула.

Това нарушено движение означава, че се генерират по-малко меланоцити, произвеждащи пигмент, което води до сиви кичури. С други думи, процесът на посивяване не се причинява от смъртта на пигментните клетки, а от тяхната неспособност да „превключат“ косата във фоликула.

Как пигментните стволови клетки поддържат косата млада

Новите открития опровергават дългогодишното схващане, че пигментните стволови клетки са или постоянно активни, или постоянно спящи.

Вместо това, тези клетки са далеч по-динамични, способни да превключват между състояния и дори да се връщат от зрели клетки, произвеждащи пигмент, обратно в стволови клетки, процес, известен като дедиференциация.

Тази уникална способност може да бъде използвана за възстановяване на цвета на посивяващата коса. Ако учените могат да намерят начини да подтикнат тези усукани стволови клетки да се движат отново или да реактивират сигналните сигнали, които ги водят, естествената пигментация може да се възстанови без бои или химикали.

Какво означава това за бъдещето

Въпреки че откритията все още са в експериментален етап, потенциалът е значителен. Чрез разбиране и потенциално манипулиране на сигналния път, който помага на пигментните клетки да узреят, изследователите могат да разработят терапии за подмладяване на цвета на косата.

Снимка: Canva

Вместо да принуждават косата да расте или да наводняват фоликулите с изкуствени пигменти, бъдещите лечения биха могли да съживят естествения процес на създаване на цвят, като възстановят правилното движение на клетките.

Целта, казват учените, не е да се „включи“ пигментацията за постоянно, а да се поддържа балансиран ритъм на регенерация, като някои клетки произвеждат цвят сега, докато други остават в резерв.

Може ли това да доведе до край на посивяването

Не веднага, тъй като проучването е проведено върху мишки, въпреки че човешките космени фоликули споделят подобна структура. Ще са необходими допълнителни изследвания, за да се потвърди дали същите механизми действат и при хората.

И все пак откритието дава истинска надежда. То предполага, че посивяването на косата не е непременно признак на увреждане или упадък, а проблем с времето, който науката може скоро да успее да отстрани.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.