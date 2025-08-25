Каква е истинската причина за посивяването на косата

Посивелите коси за едни са чар, за други – притеснение. С напредването на възрастта обаче процесът по посивяване, а след това побеляване на косата, е неизбежен. Каква е истинската причина зад този процес?

„Виновни” за посивяването на косата са меланоцитни стволови клетки, които имат уникалната способност да се движат между растежните раздели в космените фоликули.

С напредването на възрастта обаче някои от тези клетки се заклещват и така губят способността си да съзряват и да поддържат цвета на косата, разкрива проучване, публикувано в списание Nature на изследователи от Медицинския факултет „Гросман“ на Нюйоркския университет.

Така тези клетки не могат да произвеждат протеина, необходим за пигментиране на косата, което потенциално обяснява появата на сиви коси, пише MensHealth.

Какво се случва, за да посивее косата

Използвайки мишки като обекти на изследване, екипът открива, че въпросните меланоцитни стволови клетки се движат спокойно между отделенията на развиващите се космени фоликули в здравословна ситуация.

Различните отделения позволяват на клетките да узреят и да поемат протеина, който може да се регенерира в пигментни клетки и непрекъснато да оцветява косата, докато расте.

Това означава, че по време на нормален растеж на косата, такива клетки непрекъснато се движат напред-назад по оста на зрялост, докато преминават между мембраните на развиващия се космен фоликул. Именно вътре в тези компартменти (раздели на клетката, отделени с мембрани) клетките са изложени на различни нива на протеинови сигнали, влияещи върху съзряването им.

Снимка: iStock

Но в някои случаи стволовите клетки могат да заседнат в изпъкналата част на космения фоликул и да не могат да се върнат в зародишната част, където сигналните молекули (WNT сигнали) ги стимулират да се регенерират в пигментни клетки. Засядането означава липса на пигментни клетки, което води до посивяване на косата.

„Загубата на хамелеонската функция на меланоцитните стволови клетки може да е причината за посивяването и загубата на цвета на косата“, казва Маюми Ито, старши изследовател и професор в Катедрата по дерматология и Катедрата по клетъчна биология в Нюйоркския университет.

„Тези открития показват, че подвижността и обратимото диференциране на меланоцитните стволови клетки са ключови за поддържането на здрава и оцветена коса.“

По принцип, ако тези стволови клетки могат да продължат да се движат – или, ако заседнат, можем по някакъв начин да ги подтикнем да продължат да се движат – трябва да очакваме по-цветни коси по целия свят.

Снимка: iStock

„Нашето проучване допринася за основното ни разбиране за това как стволовите клетки на меланоцитите оцветяват косата“, допълват още експертите.

„Новооткритите механизми повдигат възможността, че същото фиксирано позициониране на стволовите клетки на меланоцитите може да съществува и при хората. Ако е така, това представлява потенциален път за обратното развитие или предотвратяване на посивяването на човешката коса, като се помага на заседналите клетки да се движат отново между развиващите се фоликули на косата“, твърдят учените.

Косата може да расте и без пигмент

Въпросните стволови клетки се фокусират върху производството на пигмент и са различни от клетките, отговорни за растежа на косата, така че косата може да продължи да расте дори без пигмент.

Проучването показва, че с напредването на процеса на растеж на косата, броят на меланоцитните стволови клетки, настанени в издутината на космения фоликул, продължава да се увеличава. В някои моменти тази издутина на фоликула, която не произвежда пигмент, съдържа приблизително 50% от всички стволови клетки.

Меланоцитните стволови клетки, които остават подвижни, запазват способността си да произвеждат пигмент, но с постоянно променящите се изисквания на тези клетки, които се разграждат с течение на времето, появата на сиви коси съвпада с остаряването.

Това проучване също така показва, че меланоцитните стволови клетки са много трилиони пъти по-малко изложени на WNT сигнали в издатината на космения фоликул, отколкото в отделението за космен зародиш, което е разположено непосредствено под издутината.

Оказва ли влияние стресът върху посивяването на косата

Макар стресът също да се свързва с посивяването на косата, несвързано проучване на Харвардския университет показва, че стресът просто увеличава модела на растеж на косата, ускорявайки процеса на стареене на космените фоликули.

Снимка: iStock

„По неизвестни причини, системата на меланоцитните стволови клетки се разпада по-рано от другите популации на възрастни стволови клетки, което води до появата на сиви коси при повечето хора и мишки“, обясняват учените от Нюйоркския университет.

Следващата стъпка за екипа на Нюйоркския университет е да проучи как тези меланоцитни стволови клетки, които веднъж вече са заклещени, да се движат отново. Защото веднъж щом се движат, те създават пигмент. А това може да означава край на сивите коси.