Подутите глезени в края на деня изглеждат безобидно, стоене прав, дълго пътуване или прекалено топло време.

Но подуване и отичане на глезените без явна причина, повтарящи се редовно или придружени от други симптоми, могат да са ранен сигнал за сериозно заболяване.

Разберете кои са 4-те най-важни медицински причини за оток на глезените, за да знаете кога е моментът да потърсите лекарска помощ.

Какво представлява периферният оток?

Периферният оток е натрупване на течност в тъканите на краката, глезените или ръцете. Настъпва, когато нормалният баланс на течностите в клетките се наруши, гравитацията притегля излишната течност надолу, причинявайки видимо подуване.

Според специалистите, подути глезени вечер са сред най-честите оплаквания при по-възрастни хора и бременни жени, но могат да засегнат всяка възраст.

Докато епизодичният оток след дълго стоене на крака или прием на повече сол обикновено е безвреден, постоянно подуване на глезените без умора или болка може да е признак на системен проблем, изискващ медицинска оценка.

4 сериозни причини за подути глезени

1. Хронична венозна недостатъчност

Хроничната венозна недостатъчност (ХВН) е едно от най-честите съдови заболявания. При нея вените и клапите на краката не работят ефективно, затруднявайки кръвообращението. Това води до застой на кръв, оток, болка, тежест в краката и видими варикозни вени.

Според специалистите типичният модел е следният:

Отокът се влошава прогресивно в края на деня с натрупване на гравитационно налягане

Придружен е с тежест, болка или умора в краката

Могат да се появят разширени вени (варикози)

ХВН може да засегне дълбоките, повърхностните или перфориращите вени на краката. При ранно установяване, прогресията може да бъде забавена значително.

2. Сърдечна недостатъчност

Застойната сърдечна недостатъчност е хронично заболяване, при което сърцето не може да изпомпва достатъчно кръв, за да задоволи нуждите на организма. Според данни, цитирани от Cleveland Clinic това заболяване е водеща причина за хоспитализации при хора над 65 години.

Когато долните камери на сърцето (вентрикулите) не работят ефективно, течността се натрупва обратно във венозната система и прониква в тъканите на ходилата и глезените.

Сериозни предупредителни знаци, изискващи незабавна помощ:

Оток и в двата глезена едновременно

Задух, особено в легнало положение

Болка в гърдите

Бързо наддаване на тегло

3. Бъбречно или чернодробно заболяване

Бъбреците и черният дроб играят ключова роля в регулирането на течностния баланс в организма. Нарушената им функция може да доведе до подути глезени без умора и без очевидна физическа причина.

Бъбречно заболяване

При хронична бъбречна болест или нефротичен синдром бъбреците не успяват да филтрират излишната течност и сол. Те се натрупват в кръвоносните съдове и изтичат в тъканите. Характерен допълнителен белег е подпухналост около очите, особено сутринта.

Чернодробно заболяване (цироза)

Увреденият черен дроб произвежда недостатъчно албумин — протеин, който задържа течността в кръвоносните съдове. При дефицит на албумин, течността изтича в тъканите. Специфичен симптом е едновременното натрупване на течност в корема (асцит).

Според Mayo Clinic, отокът при двете заболявания е „питинг" тип — при натиск с пръст върху подутото място, вдлъбнатината остава видима за кратко.

4. Дълбока венозна тромбоза: Спешен случай

Дълбоката венозна тромбоза е образуване на кръвен съсирек в дълбока вена, най-често в крака. Тя е единственото от разгледаните състояния, което изисква незабавна медицинска помощ.

Симптомите включват:

Внезапен оток само в единия крак

Болка или крампи, започващи от прасеца

Зачервяване или промяна на цвета на кожата

Усещане за топлина в засегнатата област

Кръвният съсирек може да се откъсне и да достигне белите дробове, причинявайки белодробна емболия, което е животозастрашаващо усложнение. Важно е да се знае, че ДВТ понякога протича без никакви симптоми.

Кога да потърсите лекар?

Специалистите препоръчват консултация с лекар при:

Внезапен оток в единия крак с болка или зачервяване

Оток, придружен от задух или болка в гърдите

Постоянно подуване на глезените без причина , продължаващо повече от няколко дни

Оток с вдлъбнатина при натиск (питинг оток)

Едновременно подуване на корема и краката

Подутите глезени вечер не са винаги безобидни. Докато умората е честа и безвредна причини, постоянният или асиметричен оток може да сигнализира за хронична венозна недостатъчност, сърдечна или бъбречна болест, чернодробно увреждане или дълбока венозна тромбоза.

Познаването на придружаващите симптоми е ключово, а ранната диагностика при всички тези заболявания значително подобрява прогнозата.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

