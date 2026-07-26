Лятото носи слънце, пътувания, къмпинг и спорт на открито, но заедно с тях идват и повече възможности за дребни травми и инциденти. От изгаряния на скарата до ужилвания от пчели по време на разходка, първата помощ при летни наранявания често се основава на остарели и погрешни представи. Разбирането на правилните стъпки може да ускори възстановяването и да предпази от усложнения.

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Изгаряния: защо маслото е лоша идея

Един от най-разпространените митове е, че маслото облекчава изгаряне. Всъщност то задържа топлината и увеличава риска от инфекция. Според препоръки на лекари, публикувани от WebMD, правилният подход включва:

Охлаждане на изгорялото място под студена течаща вода за поне 10 минути;

Нанасяне на антибиотичен крем без рецепта;

При болка: покриване с чиста марля и студен, сух компрес (например пакет замразени зеленчуци).

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Кървене от нос: не отмятайте главата назад

Отмятането на главата назад при кървене от нос е погрешен и потенциално опасен навик, тъй като кръвта може да се стече в гърлото. Вместо това:

Притиснете меката част на носа, точно под костта;

Задръжте натиска непрекъснато в продължение на 10 минути , без да проверявате междувременно;

Ако кървенето не спре, започнете процедурата отначало, вместо да я прекъсвате.

Дълбоко забити предмети

При порязвания с малки трески подходът е прост: може да се извадят внимателно. Но при по-големи предмети, като тръни, кука за риболов, пирон, е препоръчително да не се опитвате да ги извадите сами. Необходима е медицинска намеса, а понякога и инжекция против тетанус.

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Рани и ожулвания: вода и сапун, не кислородна вода

Философията "оставете раната да диша" вече отстъпва място на по-новите препоръки. Превръзка върху чиста рана намалява риска тя да се отвори отново. Основни стъпки:

Измийте с вода и сапун;

Избягвайте кислородна вода, тъй като може да забави заздравяването;

Нанесете антибиотичен крем и покрийте с лека превръзка;

При кървене, което не спира, потърсете лекарска помощ.

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Навяхвания и подуване на стави

При навяхване на става е препоръчително прилагането на студен компрес, ако има подуване. Ако отокът продължи с дни или дори седмици, е добре да се консултирате с лекар, особено ако не можете да стъпвате или ходите нормално.

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Слънчево изгаряне: студени компреси, не оцет

При слънчево изгаряне оцетът не се препоръчва, въпреки че е популярен домашен метод. По-ефективни са студените компреси. Противовъзпалителни средства като ибупрофен могат да облекчат дискомфорта, освен ако лекар не го е забранил.

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Ужилване от пчела: не притискайте жилото

При ужилване от пчела, ако жилото е останало в кожата, не го притискайте, това може да изтласка повече отрова. Вместо това остържете внимателно с твърд предмет, например карта. При затруднено дишане е задължително незабавно да потърсите спешна помощ, тъй като алергичните реакции могат да бъдат животозастрашаващи.

Ухапване от змия: не изсмуквайте отровата

При ухапване от змия старите методи за изсмукване на отровата са опасни и неефективни. Препоръчва се разхлабване на дрехите, премахване на пръстени и незабавно транспортиране до болница, без тичане.

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Морска болест и алергична реакция от контакт с растения

При морска болест е добре да намерите неподвижно място или чист въздух, а не алкохол. При контакт с отровен бръшлян, измиването на ръцете предотвратява разпространението, реакцията не е заразна за други хора.

При химическо вещество в окото

Промиването с вода в продължение на 15 минути е първата стъпка при попадане на химическо вещество в окото. Ако болката продължи, е необходим лекарски преглед.

https://svetatnazdraveto.bg/alternativna-meditsina/uhapvane-i-uzhilvane-ot-nasekomo-kak-reagira-kozhata.html

Дребните летни инциденти са неизбежна част от активния сезон, но познаването на правилните реакции може да направи разликата между бързо възстановяване и усложнение. Независимо дали става дума за изгаряне, ужилване или порязване, спазването на доказани практики, а не на бабини рецепти, е ключово за безопасността през лятото. При съмнение или тежки симптоми, винаги е препоръчително да потърсите медицинска помощ.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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Източници