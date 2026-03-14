Задухът е често срещан симптом, който може да се появи внезапно или постепенно.

Ако изпитвате задух, това не означава непременно, че трябва да се притеснявате за рак на белия дроб или сериозни състояния като сърдечни заболявания, но трябва да посетите Вашия лекар възможно най-скоро.

Има много причини за задух и те са лечими. Ще трябва да говорите с Вашия лекар, да направите физически преглед и вероятно диагностични тестове, за да разберете защо имате задух.

Ако почувствате внезапен задух, има някои важни стъпки за първа помощ, които могат да се използват и за лечение на задух.

Симптоми при задух

Повечето хора описват този симптом като субективно усещане за затруднено дишане. Може да имате усещане, че не можете да си поемете достатъчно въздух или че дишането изисква повече усилия от обикновено. Някои хора описват и усещане за стягане в гърдите.

Задухът може да се появи бързо в рамките на минути или часове, или може да се засилва и намалява в продължение на дни, седмици, месеци или дори години.

Кога се налага да посетите лекар

Понякога може да е трудно да се определи колко сериозен е задухът ви. Всъщност, понякога най-силният задух може да не е животозастрашаващ – като хипервентилация или паническа атака, а най-леките симптоми могат да бъдат свързани със сериозни причини.

Сериозните причини могат да бъдат придружени от други симптоми.

Симптомите, които предполагат, че задухът може да е сериозен, включват:

Болка в гърдите

Синкав оттенък на пръстите или устните (цианоза)

Подуване или усещане за пълнота в гърлото или устните

Замаяност

Невъзможност за говорене поради затруднено дишане

Бързо влошаване на симптомите ви

Зачервяване или подуване на краката

Кашляне на кръв

Ако се опитвате да решите дали да се обадите на 112, най-добре е да получите спешна помощ.

Някои от причините за задух могат да бъдат животозастрашаващи и изискват незабавна медицинска помощ.

Медицински термини на задух

Ще видите различни термини, използвани във връзка със задух. Кратък преглед на някои от тези термини включва:

Диспнея се отнася до усещането за задух

Тахипнея се отнася до учестено дишане със или без усещане за задух

Брадипнея означава забавена честота на дишане

Каква е нормалната дихателна честота

Нормалната дихателна честота при възрастни се счита между 12 и 20 вдишвания в минута в покой и варира при децата в зависимост от възрастта.

Важно е да се отбележи, че може да се чувствате задъхани при нормална дихателна честота. Обратното също е вярно - може да имате абнормна дихателна честота, без да имате затруднения с дишането.

Причини за появата на задух

При 85% от хората, задухът се дължи на медицинско състояние, което засяга сърцето или белите дробове.

Често срещани причини

Някои от по-честите причини включват:

Астма

Хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ)

Инфекции като бронхит и пневмония

Застойна сърдечна недостатъчност

Сърдечен удар

Белодробна емболия

Пневмоторакс, колапс на белия дроб

Други често срещани причини включват:

Пушене

Анемия: При анемия може да изпитате и умора, бледа кожа и замаяност.

Заболявания на щитовидната жлеза: Както хипертиреоидизмът , така и хипотиреоидизмът могат да причинят задух

Липса на редовни упражнения

По-рядко срещани причини за появата на задух

По-рядко срещани, но важни причини за задух могат да включват:

Доброкачествени и злокачествени тумори, включително рак на белия дроб

Тревожност и панически атаки

Предмети, случайно вдишани в белите дробове

Горещи или токсични пари

Проблеми със сърдечните клапи

Киселинен рефлукс

Анафилаксия (тежък вид алергична реакция)

Неврологични заболявания като множествена склероза

Други белодробни заболявания като саркоидоза и бронхиектазия

Преди да отхвърлите задуха като причинен от неактивност, говорете с вашия медицински специалист

Каква ситуация причинява задухът

При лечение на задух е важно да се помисли какво може да причинява състоянието. Въпреки че може да е нормална реакция на пренапрежение, тя може да е свързана с друго здравословно състояние или спешна медицинска помощ.

Въпреки това, ако вие или някой, когото познавате, изпитва задух, е важно да имате предвид следното:

Обстановка: Може да е нормално да изпитвате задух след физическа активност или излагане на голяма надморска височина или екстремни температури. В такива случаи лечението може да включва почивка и/или преместване в по-комфортна среда.

Медицинска анамнеза: Определете дали задухът е причинен от известно медицинско състояние, като астма, хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ) или алергична реакция. Ако за някое от тези състояния е предписан инхалатор или кислород, той трябва да се използва. Ако човекът се задави с храна или чуждо тяло, незабавно извършете необходимите действия, като удари по гърба или притискане на корема.

Възраст на пациента: Някои здравословни състояния, които причиняват задух, може да са по-често срещани в определени възрастови групи. Чести причини за проблеми с дишането при деца включват астма, респираторни инфекции или чуждо тяло в дихателните пътища. При възрастни и по-възрастни хора, честите причини могат да включват сърдечна недостатъчност, ХОББ, пневмония, анемия и други.

Признаци за спешна медицинска помощ: Трябва да потърсите спешна медицинска помощ, ако задухът е тежък или е придружен от други симптоми като:

Болка в гърдите

Припадък

Променено психическо състояние

Цианоза (синкаво-лилаво оцветяване на кожата и лигавиците, което сигнализира за недостиг на кислород в тъканите)

Гадене

Трябва също да потърсите помощ, ако задухът не се подобрява или ако човекът диша учестено, навежда се напред в „позиция на триножник“ или има затруднения с говоренето на пълни изречения.

Стъпки за лечение на задух

Следните стъпки за първа помощ могат да се използват за лечение на задух:

Оставете пострадалия да си почине. Колкото повече енергия изразходвате, толкова повече кислород използвате и толкова по-голям задух ще изпитвате. Помислете за добра тренировка във фитнеса. Ако спортувате достатъчно усилено, ще почувствате задух. Лечението? Починете си. Не сте сигурни дали пострадалият има проблеми с дишането? Разгледайте тези симптоми на задух.

Оставете пострадалия да седи, да стои или да лежи, както е най-удобно. Треньорите понякога казват на спортистите да държат ръцете си над главите си, за да увеличат максимално разширяването на гръдния кош. Парамедиците използват „позицията на триножник“, като седнат на ръба на стол или легло и се навеждат напред, подпрени с ръце или лакти на коленете. Всеки човек е различен, така че оставете пострадалия да реши коя позиция е най-удобна.

Помогнете на пострадалия да използва всички предписани лекарства. Това може да включва инхалатор за астма или домашен кислород.

Обадете се на 112. Ако почивката или лекарствата не помогнат след две или три минути, е време да се обадите на 112. Ако смятате, че пострадалият има силен задух или изпитва спешна медицинска помощ, незабавно се обадете на 112.

Задухът е сериозен симптом, който никога не бива да бъде пренебрегван, независимо дали се появява внезапно или се засилва с времето. Макар в много случаи причината да е лечима или свързана с физическо натоварване, задухът често е сигнал за скрити проблеми със сърдечно-съдовата или дихателната система.

Ако вие или ваш близък изпитвате необичаен задух, не отлагайте прегледа. Консултирайте се с Вашия лекар възможно най-скоро, за да установите точната причина и да започнете подходящо лечение. При внезапно и тежко влошаване на дишането, незабавно се обадете на тел. 112.

Съдържанието е информативно и не представлява медицинска консултация. При въпроси относно вашето здраве, моля, консултирайте се с квалифициран медицински специалист.

