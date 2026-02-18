Колко пъти сте притискали носа си, за да потиснете кихането си по време на среща, в театър или по време на важен разговор?

Повечето от нас го правят автоматично, без да се замисляме за последствията. Оказва се обаче, че задържането на кихането може да крие ненужни рискове за здравето – от лека инфекция на ухото до, в изключително редки случаи, разкъсване (руптура) на мозъчна аневризма.

В тази статия ще разберете защо никога да не задържате кихането си, какви са реалните рискове според специалистите по УНГ, и как да се справите с неудобното желание за кихане по безопасен начин.

Какво се случва, когато задържите кихане?

Кихането е защитен рефлекс на тялото. То изхвърля прах, микроби и алергени от носните проходи с мощна въздушна вълна. Когато потиснете кихането, като притиснете носа или затворите устата, цялото налягане, което търси изход, остава в тялото ви.

„Когато кихането се задейства, в белите дробове се натрупва огромно налягане, което излиза наведнъж с голяма сила. Ако задържите кихането, тялото ви задържа това налягане," обяснява д-р Кристофър Чанг, УНГ специалист, в интервю за Health.

6 потенциални рискове от задържането на кихане

1. Разкъсване на тъпанчето

Ако стискате носа си, за да задържите кихането, вие насочвате налягането, което търси изход, към лицето ви.

Прищипването на носа може да насочи налягането през евстахиевата тръба, която свързва задната част на носа със средното ухо. Промените в налягането могат да причинят спукване на тъпанчето.

Макар и рядко, разкъсаната тъпанче може да причини усложнения като:

Хронична инфекция на ухото

Загуба на слух

Инфекция на костта зад ухото

Световъртеж и замаяност

2. Инфекция на ухото

Кихането нормално изхвърля дразнителите навън. Кихането със затворени дихателни пътища може да изтласка тези дразнители обратно в средното ухо, където те могат да причинят инфекция.

Тя обикновено се придружава от болка и усещане за пълнота в ухото и, ако не се лекува, може да доведе до разкъсване на тъпанчето.

3. Увредени кръвоносни съдове в очите или носа

Повишеното налягане от задържане на кихане може да разкъса повърхностен кръвоносен съд в окото или носа ви. Това може да причини зачервяване на окото или субконюнктивален кръвоизлив - временно образуване на кръв върху окото.

4. Подкожен емфизем

Подкожният емфизем представлява натрупване на въздух под кожата. Може да забележите гладки издутини по кожата си, които издават пукащ звук, ако ги натиснете.

Фрактура на лицевата кост, тъпа травма и силна кашлица обикновено причиняват подкожен емфизем.

5. Разкъсване (руптура) на мозъчна аневризма

Това е може би най-сериозният, макар и изключително рядък риск. Задържаното налягане може теоретично да предизвика разкъсване на вече съществуваща мозъчна аневризма.

Липсват изследвания за това как задържаният натиск от потиснато кихане може да причини разкъсана аневризма, но в един случай силно кихане е предизвикало мозъчен кръвоизлив (кървене) при мъж на 55 години.

6. Фрактури

Макар и малко вероятно, задържаното кихане може в редки случаи да причини фрактури. Описани са случаи на фрактури на ларинкса и „чукчето” (първата и най-голяма от трите слухови костици в средното ухо) след мощно кихане.

Задържаното кихане може да се разпространи по тялото ви, „в зависимост от това къде се намира клапанът за налягане“, казва д-р Ерих Фойгт, специалист по уши, нос и гърло пред Health.

Снимка: Canva

Хората, които затварят гърлото си, за да задържат налягането в гърдите си, са по-податливи на фрактури на ребрата, отколкото тези, които си стискат носа.

Може ли задържаното кихане да причини инфаркт?

Не. Задържаното кихане не е доказано като причина за инфаркт. Налягането може леко да повлияе на кръвното налягане и сърдечния ритъм за кратко, но и двете обикновено се нормализират бързо след това.

Може ли да е смъртоносно?

Вероятността от смърт, причинена от задържано кихане, е толкова ниска, че учените нямат достатъчно случаи за статистически значими изследвания.

Те прибягват до така наречените доклади за случаи, които описват подробно опита само на един конкретен човек с потиснато кихане.

„Изолиран докладван случай е рядко събитие. Може би дори по-малко вероятно от един на милион“, обясняват експертите.

Може да сте изложени на малък риск от нараняване, свързано с кихане, ако имате здравословен проблем, като например малка дупка в основата на черепа или отслабена белодробна лигавица.

Някои хора може да не знаят, че имат проблем, докато кихане не ги изпрати в спешното отделение.

Как да предотвратите нежеланото кихане (без да го задържате)?

Най-добре е да кихате, ако имате нужда.

„Общият съвет е никога да не задържате кихането, защото може да се случи нещо лошо. Но нищо лошо не се случва, ако кихате, без да се опитвате да го задържите," казват УНГ специалистите.

Други начини за предотвратяване на кихане, вместо да се задържа, включват:

Избягвайте пикантните храни , ако те провокират кихане

Не използвайте назални спрейове без лекарска препоръка

Ограничете контакта с алергени – прах, мухъл, косми от домашни любимци, полен

Минимизирайте излагането на замърсен въздух и сух въздух, доколкото е възможно

Стойте далеч от ярка светлина , която може да провокира кихане

Лекувайте своевременно сезонните или хроничните алергии

Какво е лечението при непрекъснато кихане?

Самото кихане обикновено не се нуждае от лечение. То е естествена защитна функция на тялото – изхвърля алергени, микроби и дразнители от носните ходове.

Ако кихате по-често от нормалното, това може да е симптом на неконтролирана алергия, настинка или грип – признаци, при които е подходящо да се консултирате с лекар.

Задържането на кихане изглежда незначителен жест на учтивост, но тялото ни го оценява по-малко от колкото мислим. Съществуват известни рискове и те са съвсем реални, макар и рядко срещани.

Ако изпитвате чести или необичайни симптоми след кихане – болка в ухото, замайване, нарушение на слуха или зрението, потърсете консултация с Вашия лекар или УНГ специалист.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

----------------------------------------------------

Източници