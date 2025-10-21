Есенни алергии: Защо са по-тежки и има ли начин да ги облекчите

Oчите сълзят и носът тече... Колкото и красива да е есента, тя може да бъде доста мъчителна за хората предразположен към сезонни алергии

Есенните алергии могат да се проявят по-лошо от пролетните поради концентрирани алергени като амброзия и мухъл, по-дълъг сезон на излагане и повторна поява на вътрешни алергени, като прахови акари.

Чести симптоми на есенни алергии

Есенната алергия попада в категорията на алергичния ринит, наричан още сенна хрема, която се появява, когато имунната система на тялото реагира на вдишан полен във въздуха. Тя може да причини:

Запушване на носа

Сърбеж в очите

Хрема

Кихане

Постназалнa секреция (чувството за постоянна нужда от прочистване на гърлото от слуз)

Алергичният ринит обхваща сезонни алергии – тези, които се появяват с настъпването на определен сезон, както и алергии, които имате през цялата година, известни като целогодишни алергии, пише Cleveland Clinic.

Целогодишните алергени включват хора, които са чувствителни към животински пърхот (като котки и кучета), както и акари, хлебарки и плесени. Сезонните алергени включват пролетни и есенни полени, а за пролетните алергени са дървета и треви.

Какво причинява есенните алергии

Есента е толкова красив сезон, но е трудно да му се насладите, когато не можете да спрете да кихате. И така, какво причинява есенните алергии?

Основният виновник за есенните алергии е цветният прашец на амброзията. Това издръжливо растение отделя милиарди цветен прашец от края на август до първите слани.

В България повечето находища на амброзия са по Черноморието, Североизточна България, Дунавската равнина, Предбалкана и Софийското поле. Расте на предимно влажни тревни площи, около пътища, пасища, сметища и непочистени места около жилищни сгради. Сериозен плевел е в обработваемите земи, овощни и цветни градини.

Само едно растение амброзия може да произведе до един милиард цветен прашец за един сезон и тези микроскопични частици могат да „пътуват” стотици километри от вятъра, който традиционно също е по-силен през есента.

Други често срещани есенни алергени:

Мухъл от разлагащи се листа във влажни условия.

Прахови акари, които се размножават, когато включите. отоплителните системи за първи път.

Пърхот от домашни любимци, който става по-концентриран, когато прозорците се затварят и времето, прекарано на закрито, се увеличава.

Други “опасни” растения разпространени у нас са:

Щир

Пелин

Коприва

Как да облекчите симптомите на есенна алергия

Най-добрият начин да се опитате да предотвратите проблеми с алергиите е да стоите далеч от нещата, към които сте алергични. Но това може да е трудно, когато сте алергични към цветен прашец, който духа в свежия есенен бриз и се утаява върху всичко по пътя си.

Затворете прозорците

Отворените прозорци приветстват цветния прашец. През есента, когато алергиите са силни, използвайте климатика или отоплението на дома си, ако е възможно (в зависимост от температурата навън).

Мийте ръцете и лицето си

Кой не обича есенни дейности като бране на ябълки, туризъм или разходки навън? Но колкото и забавни да са те, всички те ви излагат на цветен прашец. След като сте прекарали време на открито, не забравяйте да измиете ръцете и лицето си, когато се върнете вътре, което ще ви помогне да се отървете от застоялия цветен прашец.

Сменяйте по-често дрехите си

Не е само кожата – цветният прашец се „настанява” дори върху дрехите ви. В допълнение към измиването, сменяйте по-често дрехите си, като така ще намалите възможността новите дрехи да са замърсени с полени.

Избягвайте някои дейности, ако е възможно

Някой трябва да коси тревата, но ако е възможно, избягвайте дейности на открито, които отделят алергени, като плевене и събиране на листа.

Носете маска

Пандемията не е единствената причина да носите маска за лице. Покриването на устата и носа с маска може да предотврати контакта на полените с тях.

Въпреки че тези съвети ще ви помогнат да влезете в контакт с по-малко полени, е почти невъзможно да ги избегнете напълно. Ако все още кихате, опитайте лекарство без рецепта, предназначено да облекчи симптомите на алергия. Ако и това не помогне, е време за консултация с лекар.

Често задавани въпроси

Към какво съм алергичен през есента? Повечето есенни алергии се дължат на спори на мухъл и прахови акари. Влажното време увеличава броя на спорите на мухъл, пренасяни във въздуха, докато гъбични спори могат да бъдат открити както вътре, така и извън дома. Настинка ли е или алергия?

Някои симптоми на настинка и алергичните реакции са еднакви, като например хрема или запушен нос и кихане. Но има разлики. Например, хората със сезонни алергии почти никога нямат болки в гърлото или кашлица. Вирусните инфекции, от друга страна, често причиняват този симптом. Могат ли есенните алергии да причинят главоболие?

Често срещани сезонни и целогодишни алергени, като цветен прашец, мухъл и пърхот от домашни любимци, могат да накарат имунната система на тялото ви да реагира със синусово главоболие, дори ако нямате други алергични симптоми.