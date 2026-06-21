При летни температури от 30 градуса и по-високи, инстинктивната реакция на повечето хора е да посегнат към чаша ледена вода или ледено студена напитка.
Но веднага след това често се появява и стар въпрос, предаван от поколение на поколение – вредна ли е ледената вода в жегата за стомаха и за организма като цяло?
Разглеждаме какво показват научните данни за студената вода, кога може да е от полза, кога е по-добре да се избягва и какво всъщност е важно, когато става дума за хидратацията през лятото.
Откъде идва представата, че студената вода вреди
Според традиционната аюрведична медицина, студената вода може да наруши вътрешния баланс на тялото и да забави храносмилателния процес.
Според това разбиране, тялото поддържа постоянна вътрешна температура около 37°C и трябва да изразходва допълнителна енергия, за да компенсира приема на студена течност.
В аюрведичната традиция се смята, че студената вода "потушава вътрешния огън", който движи телесните процеси, докато топлата вода улеснява храносмилането.
Важно е да се отбележи, че тези представи произхождат от традиционна, а не от съвременна научна медицина.
Научните данни до момента не подкрепят твърдението, че студената вода вреди на храносмилането при здрави хора - напротив, достатъчният прием на течности, независимо от температурата им, помага на организма да се справя с токсините и да поддържа нормална чревна функция.
Опасна ли е студената вода в жегата: Кога наистина трябва да внимавате
Въпреки че за повечето хора студената вода не представлява риск, съществуват определени групи, при които тя може да влоши конкретни състояния:
- Ахалазия и проблеми с хранопровода: проучване отбелязва, че при хора с ахалазия (рядко състояние, затрудняващо преглъщането), студената вода може да изостри симптомите, докато топлата вода действа успокояващо и улеснява преглъщането.
- Главоболие и мигрена: според по-старо изследване с участието на близо 670 жени, около 7-8% от участничките съобщават за главоболие след прием на ледена вода през сламка. При хора с история на мигрена вероятността от такова главоболие е била два пъти по-висока в сравнение с останалите.
- Митове без научна подкрепа: твърдението, че студените напитки причиняват възпалено гърло или настинка, не се подкрепя от научни доказателства.
Тези данни показват, че рисковете от ледената вода през лятото не засягат масово населението, а по-скоро конкретни, чувствителни групи хора.
Ползи от студената вода: Особено при физическа активност в жегата
Доколкото има притеснения за рисковете, изследванията сочат и редица потенциални предимства на по-хладната вода, особено при висока температура и физическо натоварване:
- Изследване с участието на физически активни мъже установява, че приемът на студена вода по време на тренировка значително намалява покачването на телесната температура в сравнение с вода със стайна температура.
- Друго проучване, проведено в тропически климат с тренирани спортисти, отчита, че напитка с лед подобрява представянето в сравнение с вода с неутрална температура, а комбинацията с лек ментолов аромат дава най-добри резултати.
- По-нова публикация от 2022 г. посочва, че дори малки количества студена и газирана вода могат да предизвикат временно повишаване на кръвното налягане, което изследователите свързват с потенциална роля при определени случаи на ниско кръвно налягане.
Студена или топла вода: Има ли „идеална“ температура
Според проучване от 2013 г., оптималната температура на водата за рехидратация след физическо усилие е около 16°C, тоест температурата на хладка чешмяна вода.
В изследването участниците, пили вода с тази температура, са консумирали доброволно повече течност и са се потили по-малко в сравнение с други температурни варианти.
От друга страна, по-старо изследване с таекуондо спортисти не открива съществена разлика в нивата на хидратация при пиене на много студена вода (около 5°C) спрямо други температури, тоест по-важен фактор изглежда е общото количество приета течност, а не толкова конкретната ѝ температура.
Практични изводи за летните дни
С оглед на наличните данни, няколко прости насоки могат да бъдат полезни:
- Пийте достатъчно течности през горещите дни, независимо дали водата е студена, хладка или със стайна температура.
- Ако спортувате или сте физически активни на жега, умерено хладната вода (около 16°C) изглежда насърчава по-висок прием на течности и по-добра рехидратация.
- Ако имате проблеми с преглъщането, хранопровода или сте склонни към чести мигрени, наблюдавайте как реагирате на ледена вода и при нужда изберете по-топла алтернатива.
- Не разчитайте на температурата на водата като фактор за настинки или възпалено гърло, причините за тях са различни.
Ледената вода не вреди
Въпреки разпространените опасения, ледената вода в жегата не вреди за здрави хора. Напротив, при физическа активност в горещ климат, по-хладната вода може дори да подобри представянето и да насърчи по-добра хидратация.
Изключение правят хора с конкретни здравословни състояния като проблеми с хранопровода или склонност към мигрена, при които студената вода може временно да изостри симптомите.
Най-важният извод остава прост, достатъчният и редовен прием на течности през лятото има значение много повече от точната температура на водата.
Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.
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Източници
- Medical News Today (2019): Безопасно ли е да се пие студена вода?
- Ayurveda Next Door: Да слагаме ли лед, или не? Аюрведичният въпрос
- European Journal of Nutrition (2015): Сърдечно-съдови и метаболитни реакции при прием на чешмяна вода при млади хора: има ли значение температурата на водата?
- Международен журнал за клинична и експериментална медицина IJCEM (2013): Ефектът от температурата на водата и доброволния прием на течности върху потенето след рехидратация
- Списание за физиологична антропология — „Journal of Physiological Anthropology“: Пресорната реакция (повишаване на кръвното налягане) при пиене на студена вода и студена газирана вода при здрави млади и по-възрастни хора (2022)
- Журнал на Международното дружество по спортно хранене — JISSN (2012): Ефектът от студена напитка по време на тренировъчна сесия, комбинираща тренировка за сила и за издръжливост, върху вътрешната температура и маркерите за ефективност
- Научно списание Cephalalgia (2001): Главоболието, причинено от пиене на студена вода, е често срещано и е свързано с активна мигрена
- Journal of Gastroenterology (2012): Реакция на хранопровода към високи и ниски температури при пациенти с ахалазия
- Научно списание PLOS ONE (2014): Физическо и сетивно охлаждане с напитки за повишаване на колоездачната ефективност в тропически климат