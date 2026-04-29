Възпалението на омазнен черен дроб, известно в медицинските среди като метаболитен стеатохепатит (MASH), е една от най-бързо разпространяващите се чернодробни болести в света и често протича без никакви симптоми до момента, в който увреждането вече е напреднало. Добрата новина?

В ранен стадий състоянието може да бъде обратимо. Вижте какво представлява метаболитният стеатохепатит, кога черният дроб може да се възстанови и какви са най-новите научно доказани подходи за лечение.

Какво е метаболитен стеатохепатит (MASH)?

Метаболитен стеатохепатит е напреднала форма на метаболитно-асоциираната стеатотична чернодробна болест (MASLD). Когато в черния дроб се натрупат твърде много мазнини, се развиват възпаление и чернодробна фиброза (образуване на белези).

Ако процесът не бъде спрян, той може да доведе до цироза, чернодробна недостатъчност или хепатоцелуларен карцином, най-честата форма на рак на черния дроб.

Според данни на Американската фондация за черен дроб (American Liver Foundation), около 25% от случаите на метаболитен стеатохепатит прогресират до цироза, ако не се вземат своевременни мерки.

Обратимо ли е възпалението на омазнен черен дроб?

Да, но само в ранните стадии. Колкото по-напреднала е чернодробната фиброза, толкова по-малък е шансът за пълно възстановяване. Веднъж развита, цирозата не може да бъде излекувана – само забавена.

Ето защо ранното диагностициране е ключово.

Как да обърнем уврежданията от метаболитен стеатохепатит

1. Отслабване чрез диета и движение

Намаляването на 7–10% от телесното тегло е считано за златен стандарт при лечение на метаболитен стеатохепатит. Отслабването и здравето на черния дроб са пряко свързани – по-малко мазнини в тялото означава по-малко мазнини в черния дроб и по-слабо възпаление.

Препоръки от експертите:

Балансирана здравословна диета за черния дроб с акцент върху растителни храни, пълнозърнести продукти и здравословни мазнини

Ограничаване на наситени мазнини, сол и захар

Поне 30 минути умерено физическо натоварване в повечето дни от седмицата

2. Медикаментозно лечение

Лечението на метаболитен стеатохепатит вече разполага с пробивни препарати:

Рездифра (resmetirom) – първият одобрен от FDA медикамент специално за MASH с умерена до напреднала фиброза. Помага на черния дроб да разгражда мазнините.

GLP-1 агонисти – използвани при диабет тип 2 и за отслабване, изследват се активно за намаляване на стеатозата и възпалението.

Статини – контролират холестерола и подкрепят сърдечно-съдовото здраве.

3. По-малко алкохол, повече кафе

Избягването на алкохол е задължително, дори малки количества са токсични за увредения черен дроб. От друга страна, полезните ефекти от кафето са документирани: според проучване, публикувано в Journal of Hepatology, 2 или повече чаши кафе на ден могат да намалят риска от чернодробна фиброза и рак.

4. Бариатрична хирургия

При хора със затлъстяване бариатричната хирургия може да намали телесното тегло с 15–30% и значително да обърне натрупването на мазнини в черния дроб. Според обзор на 30 проучвания, чернодробната мазнина е намаляла със 72% шест месеца след операцията.

5. Чернодробна трансплантация

При напреднала чернодробна недостатъчност трансплантацията на черен дроб е единствената опция. Метаболитен стеатохепатит вече е сред водещите причини за чернодробни трансплантации.

Свързани заболявания, които задължително трябва да контролирате

Диабет тип 2 и черен дроб са тясно свързани чрез инсулинова резистентност

Сърдечно-съдови заболявания и метаболитен стеатохепатит са най-честата причина за смърт сред пациенти с метаболитен стеатохепатит.

Кога да потърсите лекар?

Тъй като симптомите често липсват, проследявайте редовно чернодробните си ензими. Потърсете лекар при:

Умора или болка в горната дясна част на корема

Жълтеница (пожълтяване на кожата или очите)

Подут корем (асцит)

Загуба на апетит, гадене или объркване

При повръщане на кръв или черни изпражнения – незабавно посетете спешно отделение.

Възпалението на омазнен черен дроб не е присъда, ако бъде хванато навреме. Комбинацията от здравословна диета, движение, контрол на диабета и сърдечно-съдовото здраве, както и новите медикаменти, дават реален шанс за обратимост на чернодробните увреждания. Колкото по-рано действате, толкова по-голяма е вероятността черният Ви дроб да се възстанови.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

