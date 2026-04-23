Всеки трети възрастен в света живее с омазнен черен дроб, често без да подозира. Ново проучване сочи, че лечението на омазнен черен дроб може да получи неочакван съюзник, комбинация от две вече одобрени лекарства, които се използват за сърдечно-съдови заболявания.

Учени от Университета в Барселона откриват, че съчетанието между активните вещества пемафибрат и телмисартан значително намалява мазнините в черния дроб и понижава риска от инфаркт и инсулт.

Тиха, но опасна епидемия

Стеатозата на черния дроб или метаболитно-асоциирано стеатозно чернодробно заболяване е най-разпространеното чернодробно състояние в света. Развива се, когато в чернодробните клетки се натрупва излишна мазнина. Опасността е двойна, освен сериозно увреждане на черния дроб, забоялването значително повишава смъртността от сърдечно-съдови заболявания.

Симптомите на омазнен черен дроб често липсват в ранните етапи, което прави превенцията ключова.

Какво установява проучването?

Според проучването, публикувано в Biomedicine & Pharmacotherapy, екипът на проф. Марта Алегрет от Факултета по фармация на Университета в Барселона избира стратегията пренасочване на лекарства (drug repurposing), използване на вече одобрени медикаменти за нови индикации.

„Много експериментални лекарства за лечението на омазнен черен дроб не преминават клинични изпитвания поради безопасност. Затова се фокусирахме върху медикаменти, които вече са доказано безопасни при хора“, обяснява Алегрет.

Тествани са:

Пемафибрат – понижаващо липидите активно вещество;

Телмисартан – средство за контрол на кръвното налягане.

И двете се използват за управление на висок холестерол и кръвно налягане, чести спътници на стеатозата на черния дроб

Какво показват резултатите

Опитите върху плъхове дават обнадеждаващи резултати. Комбинираното лечение обръща натрупването на мазнини в черния дроб, причинено от диета, богата на мазнини и фруктоза.

Най-важното откритие е, че половинчати дози от двете лекарства, приемани заедно, дават същия ефект като пълна доза от едно от тях самостоятелно. Това означава:

по-малък риск от странични ефекти;

понижаване на триглицеридите и холестерола;

намалено кръвно налягане;

по-добър общ чернодробен метаболизъм .

Ролята на протеина PCK1

За първи път изследователите идентифицират ключовата роля на протеина PCK1 в механизма на действие на телмисартана. При стеатозата на черния дроб нивата му в черния дроб са ниски. Лечението ги възстановява и „пренасочва“ метаболитните потоци от синтеза на мазнини към синтез на глюкоза, без да повишава опасно кръвната захар.

„Смъртността от сърдечно-съдови причини при пациенти със стеатозата на черния дроб е значителна“, подчертава Алегрет. Затова намаляването на сърдечно-съдовия риск при мастен черен дроб е ключово предимство на този подход – ползите надхвърлят чернодробното здраве.

Въпреки обещаващите резултати, изследването на Марта Алегрет е все още в ранен етап. Нужни са клинични проучвания при хора. Екипът вече разработва модели, които включват превенция на чернодробна фиброза и по-напреднали стадии на заболяването.

Комбинацията между пемафибрат и телмисартан отваря нова посока в лечението на омазнен черен дроб в посока, която е едновременно по-безопасна, по-евтина и вероятно по-ефективна от много експериментални терапии. Ако клиничните изпитвания потвърдят резултатите, това може да промени начина, по който лекари и пациенти подхождат към здравето на черния дроб и сърцето.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

