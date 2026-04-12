Представете си 8 милиарда души. И в този огромен човешки океан само няколко, които носят в себе си не един, а два нови живота – с ново сърце и черен дроб. И днес такъв човек е тук, в България, пред нас.

В студиото е Богдана Савов – жена, преживяла една от най-редките и най-сложни операции в света – двойна трансплантация.

В студиото е и д‑р Боян Кунев, изключителен човек, носител на най-високото отличие за млад лекар „Златен Хипократ“, лекар с дългогодишен клиничен опит, специалист по сърдечни ритъмни нарушения, кардиолог от Националната кардиологична болница. Човек, който стои зад тази история не само като лекар, а и като част от пътя на Богдана.

Какво представлява саркоидозата на сърцето?

„Това е едно автоимунно системно заболяване, което е много рядко. Сърдечното засягане при саркоидозата се среща при около 14 случая на 100 000 души“, обяснява кардиологът д-р Боян Кунев.

Саркоидозата на сърцето представлява форма на системното възпалително заболяване саркоидоза, при която в сърдечния мускул се образуват възпалителни грануломи – малки струпвания от имунни клетки, способни с времето да доведат до фиброза и увреждане на сърдечната тъкан.

Това може да наруши електрическата проводимост и помпената функция на сърцето, като предизвика аритмии, проводни нарушения, сърдечна недостатъчност или дори внезапни синкопи.

Заболяването често е диагностично предизвикателство, тъй като симптомите могат да бъдат неспецифични или дълго време да липсват напълно, поради което ранното разпознаване е ключово за ограничаване на трайните увреждания.

Как Богдана приема новината, че е необходима трансплантация?

„Трудно е да го асимилираш, трудно е да повярваш, че си стигнал до там и че си на финалната права“, откровена е Богдана Савов. В нейния случай двойната трансплантация е неизбежна.

„Черният дроб е увреден заради сърцето. Сърцето, когато дълго време не може да изтласква кръвта, течността се натрупва и голямото налягане и задържане на течности увреждат и черния дроб. И така постепенно, ако не се лекува сърцето, се стига до недостатъчност на различни органи“, обяснява д-р Кунев.

Черният дроб и бъбреците са само част от органите, които могат да бъдат засегнати.

Прави му впечатление, че Богдана не се предава. Дори когато сърдечната ѝ дейност е само 6%. „Тя беше получила на някои места отказ от трансплантация и въпреки това не се отказа“, споделя специалистът.

