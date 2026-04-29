Има киста на бъбрека. За повечето хора това изречение предизвиква тревога, но дали е основателна?
Отговорът зависи изцяло от това дали става дума за обикновена киста или за поликистоза на бъбреците – две съвсем различни по своята природа, сериозност и прогноза състояния.
Научете как да ги разграничите, какви са симптомите и кога е задължително да потърсите консултация с лекар.
Какво е проста киста на бъбрека?
Кистата на бъбрека представлява заоблен, изпълнен с течност сак, който се развива върху единия или и двата бъбрека. Когато говорим за проста киста, имаме предвид единично образувание, което при повечето хора не нарушава работата на бъбреците.
Причини и рискови фактори
Точната причина за появата на обикновените кисти не е напълно изяснена, но се предполага, че блокирането на малките тубули в бъбреците може да играе роля, а и недостатъчното кръвоснабдяване на органа се смята за възможен фактор. Важно е да се знае, че липсват данни за наследствена обремененост при простите кисти.
Проучване показва, че 1 на всеки 10 души има прости бъбречни кисти, а при хора на 50 и повече години, всеки 1 от 5.
Симптоми
В по-голямата си част простите кисти протичат без никакви оплаквания. Те се установяват случайно при ехографско изследване или КТ на коремни органи по друг повод, като характерен клиничен белег е слабата и непостоянна болка в лумбалната област.
При по-голям размер на кистата е възможно:
- Болка между ребрата и хълбоците
- Натиск върху съседни органи
- При инфекция – температура и засилена болка
Лечение на киста на бъбреците
Киста, която предизвиква болка или блокира притока на урина или кръв към бъбрека, може да се лекува чрез процедура, наречена склеротерапия – при нея кистата се пробива с тънка игла и се изпразва. При много уголемени кисти може да се извърши лапароскопска операция за отстраняването им.
Какво е поликистоза на бъбреците?
Поликистозата на бъбреците е генетично заболяване, при което бъбречните тубули стават структурно ненормални, което води до развитие и растеж на множество кисти в бъбреците.
Тези кисти могат да започнат да се развиват по време на вътреутробното развитие на плода, в ранна детска възраст или в зряла възраст.
За разлика от обикновената киста, при поликистозата в двата бъбрека се оформят и прогресивно нарастват множество кисти, водещи до хронична бъбречна недостатъчност.
Два вида поликистоза
Автозомно доминантна поликистоза (ADPKD) – най-честата форма. Болестта се среща при приблизително 1 на 800 до 1 на 1000 души и представлява 2,5% от всички случаи на краен стадий на бъбречно заболяване. При нея рискът детето да наследи заболяването от болен родител е 50%.
Автозомно рецесивна поликистоза (ARPKD) – рядка форма. Среща се при около 1 на всеки 20 000 новородени. Едно на три бебета, родени с това заболяване, не преживяват първите четири седмици от живота си.
Симптоми при поликистоза
Автозомно доминантната поликистоза клинично се проявява с десетилетия наред хипертония, болки в хълбоците, хематурия (наличие на червени кръвни телца в урината) и бъбречни инфекции при възрастни.
Разлика между обикновена киста и поликистоза на бъбреците
Двете състояния се различават съществено в няколко основни аспекта.
По отношение на броя на кистите – при обикновената киста обикновено се открива само едно или две образувания, докато при поликистозата те са множество и непрекъснато нарастват.
Генетичната обусловеност е друга ключова разлика. Обикновената киста не е наследствена и не се свързва с генетична предразположеност, докато поликистозата е изцяло генетично заболяване, предавано по наследство.
Що се отнася до размера на бъбреците – простата киста не променя структурата или обема на органа, докато при поликистозата бъбреците прогресивно се уголемяват с течение на годините.
Рискът от бъбречна недостатъчност при обикновена киста е много нисък и се среща рядко. При поликистозата хроничната бъбречна недостатъчност е реална и честа последица в напреднала възраст.
Поликистозата може да засегне и съседни органи – черен дроб и панкреас, което при обикновената киста не се наблюдава.
Накрая, подходът към лечението е коренно различен. Обикновената киста най-често изисква само периодично наблюдение, евентуално еднократна интервенция. Поликистозата налага доживотно медицинско управление и системно проследяване на бъбречната функция.
Кога трябва да посетите лекар?
Консултирайте се с нефролог или уролог при:
- Случайно открита киста на бъбрека при образна диагностика
- Фамилна история на поликистоза или бъбречна недостатъчност
- Упорита болка в лумбалната или коремната област
- Кръв в урината (хематурия)
- Повишено артериално налягане без ясна причина
Диагностика
И двете състояния се потвърждават с образни изследвания. Диагнозата може да се докаже с ехография, компютърна томография (КТ) или ядрено-магнитен резонанс (ЯМР).
В ранна детска възраст, още преди да могат да се видят кистите с образни изследвания, диагнозата се поставя с генетично изследване.
Не всяка киста е причина за паника
Обикновената киста на бъбрека и поликистозата са коренно различни по причина, развитие и прогноза. Простата киста в повечето случаи е доброкачествена находка, която изисква само периодично наблюдение.
Поликистозата, от друга страна, е генетично прогресиращо заболяване, което изисква специализирано дългосрочно лечение.
Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.
------------------------------------------
Източници
- News-Medical: Обикновени бъбречни кисти срещу поликистоза на бъбреците
- Mayo Clinic: Каква е разликата между бъбречните кисти и поликистозното бъбречно заболяване?
- Американска бъбречна фондация: Обикновени бъбречни кисти