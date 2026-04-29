Има киста на бъбрека. За повечето хора това изречение предизвиква тревога, но дали е основателна?

Отговорът зависи изцяло от това дали става дума за обикновена киста или за поликистоза на бъбреците – две съвсем различни по своята природа, сериозност и прогноза състояния.

Научете как да ги разграничите, какви са симптомите и кога е задължително да потърсите консултация с лекар.

Какво е проста киста на бъбрека?

Кистата на бъбрека представлява заоблен, изпълнен с течност сак, който се развива върху единия или и двата бъбрека. Когато говорим за проста киста, имаме предвид единично образувание, което при повечето хора не нарушава работата на бъбреците.

Причини и рискови фактори

Точната причина за появата на обикновените кисти не е напълно изяснена, но се предполага, че блокирането на малките тубули в бъбреците може да играе роля, а и недостатъчното кръвоснабдяване на органа се смята за възможен фактор. Важно е да се знае, че липсват данни за наследствена обремененост при простите кисти.

Проучване показва, че 1 на всеки 10 души има прости бъбречни кисти, а при хора на 50 и повече години, всеки 1 от 5.

Симптоми

В по-голямата си част простите кисти протичат без никакви оплаквания. Те се установяват случайно при ехографско изследване или КТ на коремни органи по друг повод, като характерен клиничен белег е слабата и непостоянна болка в лумбалната област.

При по-голям размер на кистата е възможно:

Болка между ребрата и хълбоците

Натиск върху съседни органи

При инфекция – температура и засилена болка

Лечение на киста на бъбреците

Киста, която предизвиква болка или блокира притока на урина или кръв към бъбрека, може да се лекува чрез процедура, наречена склеротерапия – при нея кистата се пробива с тънка игла и се изпразва. При много уголемени кисти може да се извърши лапароскопска операция за отстраняването им.

Какво е поликистоза на бъбреците?

Поликистозата на бъбреците е генетично заболяване, при което бъбречните тубули стават структурно ненормални, което води до развитие и растеж на множество кисти в бъбреците.

Тези кисти могат да започнат да се развиват по време на вътреутробното развитие на плода, в ранна детска възраст или в зряла възраст.

За разлика от обикновената киста, при поликистозата в двата бъбрека се оформят и прогресивно нарастват множество кисти, водещи до хронична бъбречна недостатъчност.

Два вида поликистоза

Автозомно доминантна поликистоза (ADPKD) – най-честата форма. Болестта се среща при приблизително 1 на 800 до 1 на 1000 души и представлява 2,5% от всички случаи на краен стадий на бъбречно заболяване. При нея рискът детето да наследи заболяването от болен родител е 50%.

Автозомно рецесивна поликистоза (ARPKD) – рядка форма. Среща се при около 1 на всеки 20 000 новородени. Едно на три бебета, родени с това заболяване, не преживяват първите четири седмици от живота си.

Симптоми при поликистоза

Автозомно доминантната поликистоза клинично се проявява с десетилетия наред хипертония, болки в хълбоците, хематурия (наличие на червени кръвни телца в урината) и бъбречни инфекции при възрастни.

Разлика между обикновена киста и поликистоза на бъбреците

Двете състояния се различават съществено в няколко основни аспекта.

По отношение на броя на кистите – при обикновената киста обикновено се открива само едно или две образувания, докато при поликистозата те са множество и непрекъснато нарастват.

Генетичната обусловеност е друга ключова разлика. Обикновената киста не е наследствена и не се свързва с генетична предразположеност, докато поликистозата е изцяло генетично заболяване, предавано по наследство.

Що се отнася до размера на бъбреците – простата киста не променя структурата или обема на органа, докато при поликистозата бъбреците прогресивно се уголемяват с течение на годините.

Рискът от бъбречна недостатъчност при обикновена киста е много нисък и се среща рядко. При поликистозата хроничната бъбречна недостатъчност е реална и честа последица в напреднала възраст.

Поликистозата може да засегне и съседни органи – черен дроб и панкреас, което при обикновената киста не се наблюдава.

Накрая, подходът към лечението е коренно различен. Обикновената киста най-често изисква само периодично наблюдение, евентуално еднократна интервенция. Поликистозата налага доживотно медицинско управление и системно проследяване на бъбречната функция.

Кога трябва да посетите лекар?

Консултирайте се с нефролог или уролог при:

Случайно открита киста на бъбрека при образна диагностика

Фамилна история на поликистоза или бъбречна недостатъчност

Упорита болка в лумбалната или коремната област

Кръв в урината (хематурия)

Повишено артериално налягане без ясна причина

Диагностика

И двете състояния се потвърждават с образни изследвания. Диагнозата може да се докаже с ехография, компютърна томография (КТ) или ядрено-магнитен резонанс (ЯМР).

В ранна детска възраст, още преди да могат да се видят кистите с образни изследвания, диагнозата се поставя с генетично изследване.

Не всяка киста е причина за паника

Обикновената киста на бъбрека и поликистозата са коренно различни по причина, развитие и прогноза. Простата киста в повечето случаи е доброкачествена находка, която изисква само периодично наблюдение.

Поликистозата, от друга страна, е генетично прогресиращо заболяване, което изисква специализирано дългосрочно лечение.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

