Физическата активност, дори с ниска интензивност, може да подобри паметта, концентрацията и цялостната мозъчна функция. Това показва мащабен научен анализ, обхващащ данни от над 250 000 души и повече от 2 700 изследвания.

Заключенията, цитирани от The Independent, подчертават, че редовното движение има измерим положителен ефект върху когнитивните способности във всички възрастови групи – от деца до възрастни хора.

Какво показва науката

Данни от над 250 000 участници

Анализът включва т.нар. „umbrella review“ – преглед на над 130 висококачествени научни обзора. Резултатите са последователни:

Подобрена когнитивна функция – по-добро мислене и учене;

По-добра памет – особено краткосрочна;

По-силни изпълнителни функции – концентрация, планиране, контрол на емоциите.

Ефектите са определени като малки до умерени, но достатъчно значими, за да се отразят на ежедневното функциониране.

Кои упражнения стимулират мозъка най-ефективно

Един от най-важните изводи е, че не е необходима висока интензивност, за да се постигне ефект.

Сред най-ефективните активности са:

Разходки и колоездене;

Йога и тай чи;

Танци;

Активни видео игри (т.нар. exergames).

Тези дейности комбинират движение и умствена ангажираност, което ги прави особено полезни за мозъка.

Защо работят

Някои от тези активности изискват:

координация;

запомняне на движения;

бързи реакции.

Това активира едновременно различни мозъчни зони и тренира паметта и вниманието в реално време.

Какво се случва в мозъка

Увеличаване на ключова зона за паметта

Според експертите, аеробните упражнения могат да увеличат размера на хипокампуса – частта от мозъка, отговорна за ученето и паметта.

В едно от цитираните изследвания: възрастни хора, тренирали 1 година, увеличават обема на хипокампуса с около 2%

Това на практика обръща процеси на стареене на мозъка с 1–2 години.

По-добра невропластичност

По-интензивните тренировки (като бягане или интервални упражнения) допълнително:

стимулират невропластичността;

подобряват способността на мозъка да се адаптира;

подпомагат по-бързото учене.

Колко движение е необходимо

Експертите препоръчват:

минимум 150 минути умерена активност седмично

(напр. бързо ходене);

или 75 минути по-интензивна активност;

плюс силови упражнения 2 пъти седмично.

Подобрения в мозъчната функция могат да се появят още след 12 седмици редовна активност.

Кои хора печелят най-много

Проучването показва, че ползите са налице при всички възрастови групи, но:

децата и тийнейджърите имат най-голям напредък в паметта;

хора с ADHD показват значително подобрение в концентрацията.

Това прави движението особено важно като част от ежедневието още в ранна възраст.

Движението в ежедневието също има значение

Експертите подчертават, че дори малките промени могат да имат ефект:

ходене пеша вместо кола;

изкачване на стълби;

кратки активни паузи през деня.

Но за максимален ефект е важно да има и структурирана активност – например йога клас или тренировка.

Реални примери от ежедневието

Кратка 20-минутна йога сесия между работни срещи;

Танцов курс за подобряване на концентрацията;

Активни игри с деца или внуци.

Тези активности не само движат тялото, но и дават „тренировка“ на мозъка.

Натрупващите се научни данни показва, че леките упражнения за по-добра памет са достъпен и ефективен инструмент за поддържане на мозъчното здраве. Не е нужно да прекарвате часове във фитнеса – дори умереното движение може да доведе до реални подобрения в концентрацията, ученето и паметта.

Ако искате да подкрепите здравето на мозъка си в дългосрочен план, движението е една от най-сигурните инвестиции.

