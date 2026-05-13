Дълъг „Ковид" вече не може да се отхвърля като психосоматично състояние. Това е недвусмисленото послание на водещи германски експерти, представено на 132-ия Конгрес на Германското дружество по вътрешни болести във Висбаден.

Според най-новите данни, само в Германия над 1,5 млн. души са засегнати от постковид синдром и синдром на хроничната умора (ME/CFS) към 2024 г.

Какво всъщност е дълъг „Ковид"?

Дълъг „Ковид" попада в категорията на синдромите след остра инфекция (PAIS). За диагностициране се изискват няколко ключови характеристики:

Мултисистемни симптоми , засягащи различни органи

Поява след безсимптомна, лека или тежка първична инфекция

Симптоми, които персистират повече от 3 месеца след началната болест

Заболяване с продължителен, флуктуиращ или прогресиращ ход

Симптоми, които не могат да бъдат обяснени с друго медицинско състояние

Защо изследванията изглеждат „нормални"?

Според д-р Кристиан Гогол, специалист по вътрешни болести и пулмология от Евангелската белодробна клиника в Берлин, стандартните диагностични тестове, компютърна томография, спирометрия и лабораторни анализи, често не показват отклонения, дори при тежко засегнати пациенти. Това парадоксално „субективно болен, обективно нормален" представяне дълго време поддържаше заблудата, че състоянието е психологическо.

Биологични причини за дълъг „Ковид", какво показват проучванията

Според проучване, представено от проф. Кармен Шайбенбоген от Charité - Universitätsmedizin Berlin, патофизиологията на Long COVID има ясна биологична основа. Експертите идентифицират пораженията в няколко системи:

Неврологични : невропатия на тънките влакна, потвърдена чрез кожна биопсия

Мозъчни : невроинфламация и хипоперфузия, видими на PET и ЯМР

Имунологични : повишени възпалителни цитокини, корелиращи с тежестта на умората

Съдови : микроциркулаторни нарушения и ендотелиопатия

Вирусът SARS-CoV-2 отключва самоподдържащ се цикъл на цитокинова буря, оксидативен стрес и активност на ендотелин-1. Този процес уврежда съдовата стена и води до ускорено съдово стареене и мултиорганна дисфункция.

Пост-екзерционално неразположение (PEM) – ключов симптом

PEM засяга между 10% и 30% от хората с дълъг „Ковид" и е основен критерий за диагностициране на ME/CFS. При физическо натоварване се наблюдават:

Учестен сърдечен и дихателен ритъм

Намалено снабдяване на мускулите с кислород

Митохондриална дисфункция и мускулна некроза

Възстановяването след т.нар. „краш" може да отнеме седмици и понякога остава непълно.

Лечебни стратегии: пейсинг и индивидуален подход

Терапията остава симптоматично ориентирана и следва био-психо-социалния модел. За пациенти с PEM ключова е пейсинг (pacing) стратегията – строго съобразяване с индивидуалните енергийни лимити. Превишаването им предизвиква рязко влошаване.

Федералният съвместен комитет на Германия препоръчва няколко off-label опции:

Ивабрадин при синдром на постурална тахикардия

Агомелатин при умора, свързана с дълъг „Ковид" и ME/CFS

Вортиоксетин за подобряване на когнитивните нарушения след ковид

Метформин за намаляване на риска при ИТМ > 25

При пациенти с умора без PEM умерените упражнения и дихателната терапия могат да донесат облекчение.

Дестигматизация: следващата голяма стъпка

Според експертите от Charité Berlin, психологическите придружаващи състояния като тревожност и депресия трябва да се разглеждат като последствие, а не като причина за дълъг „Ковид". Лекарите се призовават да приемат сериозно симптомите на пациентите, да осигурят интердисциплинарна грижа и да продължат обучението си по PAIS.

Дълъг „Ковид" е реално, биологично обусловено състояние с измерими патологични промени в нервната, имунната и съдовата система. Разграничаването между обикновена умора и PEM, прилагането на пейсинг стратегия и индивидуализираният подход към лечението са крайъгълните камъни в съвременната грижа. Дестигматизацията на синдрома остава най-неотложната задача пред медицинската общност.

