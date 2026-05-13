Дълъг „Ковид" вече не може да се отхвърля като психосоматично състояние. Това е недвусмисленото послание на водещи германски експерти, представено на 132-ия Конгрес на Германското дружество по вътрешни болести във Висбаден.
Според най-новите данни, само в Германия над 1,5 млн. души са засегнати от постковид синдром и синдром на хроничната умора (ME/CFS) към 2024 г.
Какво всъщност е дълъг „Ковид"?
Дълъг „Ковид" попада в категорията на синдромите след остра инфекция (PAIS). За диагностициране се изискват няколко ключови характеристики:
- Мултисистемни симптоми, засягащи различни органи
- Поява след безсимптомна, лека или тежка първична инфекция
- Симптоми, които персистират повече от 3 месеца след началната болест
- Заболяване с продължителен, флуктуиращ или прогресиращ ход
- Симптоми, които не могат да бъдат обяснени с друго медицинско състояние
Защо изследванията изглеждат „нормални"?
Според д-р Кристиан Гогол, специалист по вътрешни болести и пулмология от Евангелската белодробна клиника в Берлин, стандартните диагностични тестове, компютърна томография, спирометрия и лабораторни анализи, често не показват отклонения, дори при тежко засегнати пациенти. Това парадоксално „субективно болен, обективно нормален" представяне дълго време поддържаше заблудата, че състоянието е психологическо.
Биологични причини за дълъг „Ковид", какво показват проучванията
Според проучване, представено от проф. Кармен Шайбенбоген от Charité - Universitätsmedizin Berlin, патофизиологията на Long COVID има ясна биологична основа. Експертите идентифицират пораженията в няколко системи:
- Неврологични: невропатия на тънките влакна, потвърдена чрез кожна биопсия
- Мозъчни: невроинфламация и хипоперфузия, видими на PET и ЯМР
- Имунологични: повишени възпалителни цитокини, корелиращи с тежестта на умората
- Съдови: микроциркулаторни нарушения и ендотелиопатия
Вирусът SARS-CoV-2 отключва самоподдържащ се цикъл на цитокинова буря, оксидативен стрес и активност на ендотелин-1. Този процес уврежда съдовата стена и води до ускорено съдово стареене и мултиорганна дисфункция.
Пост-екзерционално неразположение (PEM) – ключов симптом
PEM засяга между 10% и 30% от хората с дълъг „Ковид" и е основен критерий за диагностициране на ME/CFS. При физическо натоварване се наблюдават:
- Учестен сърдечен и дихателен ритъм
- Намалено снабдяване на мускулите с кислород
- Митохондриална дисфункция и мускулна некроза
Възстановяването след т.нар. „краш" може да отнеме седмици и понякога остава непълно.
Лечебни стратегии: пейсинг и индивидуален подход
Терапията остава симптоматично ориентирана и следва био-психо-социалния модел. За пациенти с PEM ключова е пейсинг (pacing) стратегията – строго съобразяване с индивидуалните енергийни лимити. Превишаването им предизвиква рязко влошаване.
Федералният съвместен комитет на Германия препоръчва няколко off-label опции:
- Ивабрадин при синдром на постурална тахикардия
- Агомелатин при умора, свързана с дълъг „Ковид" и ME/CFS
- Вортиоксетин за подобряване на когнитивните нарушения след ковид
- Метформин за намаляване на риска при ИТМ > 25
При пациенти с умора без PEM умерените упражнения и дихателната терапия могат да донесат облекчение.
Дестигматизация: следващата голяма стъпка
Според експертите от Charité Berlin, психологическите придружаващи състояния като тревожност и депресия трябва да се разглеждат като последствие, а не като причина за дълъг „Ковид". Лекарите се призовават да приемат сериозно симптомите на пациентите, да осигурят интердисциплинарна грижа и да продължат обучението си по PAIS.
Дълъг „Ковид" е реално, биологично обусловено състояние с измерими патологични промени в нервната, имунната и съдовата система. Разграничаването между обикновена умора и PEM, прилагането на пейсинг стратегия и индивидуализираният подход към лечението са крайъгълните камъни в съвременната грижа. Дестигматизацията на синдрома остава най-неотложната задача пред медицинската общност.
Източници
- Medscape. Биологичните доказателства могат да преобразят диагностиката и грижата за дълъг „Ковид" (2026).
132-ри Конгрес на Германското дружество по вътрешни болести (DGIM), Висбаден.
Федерален съвместен комитет на Германия (G-BA). Прессъобщение относно терапевтични препоръки.
Coliquio. Дълъг „Ковид", какво знаем за него: неврологични аспекти.