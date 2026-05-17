Лаймската болест, пренасяна чрез ухапване от заразени кърлежи, засяга хиляди хора по света всяка година. Докато ранното диагностициране е от решаващо значение, настоящите методи за лечение често крият рискове от сериозни странични ефекти и невинаги са напълно ефективни. Сега, нов научен пробив от Northwestern University разкрива, че един вече съществуващ антибиотик може да промени изцяло правилата на играта, предлагайки по-прецизна и щадяща алтернатива.

Новият антибиотик дава надежда за по-ефективно лечение на лаймска болест

Според проучване, публикувано в престижното списание Science Translational Medicine, учените са идентифицирали пиперацилин като потенциално революционно средство срещу бактерията Borrelia burgdorferi. Изследователите установяват, че този медикамент, представител на класа на пеницилините, успява да излекува лаймска болест при лабораторни модели при дози, които са 100 пъти по-ниски от тези на доксициклина (настоящият "златен стандарт" в медицината).

Защо доксициклинът вече не е достатъчен?

Въпреки че доксициклинът е основното оръжие на лекарите от десетилетия, той притежава няколко съществени недостатъка:

Унищожаване на микробиома: Широкоспектърното му действие убива не само патогените, но и "добрите" бактерии.

Неуспех при лечение: Статистиката показва, че между 10% и 20% от пациентите не се повлияват от терапията.

Ограничения при деца: Препаратът не е одобрен за употреба при малки деца – групата с най-висок риск.

Прецизност вместо "груба сила"

Ръководителят на изследването, Брандън Л. Джутрас, подчертава прехода към персонализирана медицина. Екипът е открил, че пиперацилинът се прицелва изключително в специфичния модел на синтез на клетъчната стена, общ за бактериите на Лайм.

Възможност за превантивна намеса

Особено вълнуваща е възможността пиперацилинът да се използва за превантивни интервенции. Една-единствена доза след ухапване може да предотврати заболяването.

