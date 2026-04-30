Здравословният диапазон на сърдечната честота не е еднакъв за всеки и зависи от възрастта и нивото на активност.

Той се различава дори във вашето тяло, в зависимост от това какво правите – дали сте в покой, дали ходите нормално или извършвате по-интензивна физическа тренировка.

В тази статия разглеждаме всичко за сърдечната честота, колко е здравословният диапазон на различна възраст и при различна активност.

Каква е здравословната сърдечна честота според възрастта?

Като правило, нормалният пулс (сърдечната честота) в покой трябва да е около 60-100 удара в минута (bpm), докато извършвате нормални дейности, несвързани с упражнения, казва д-р Руванти Титано, доцент по кардиология в болница „Маунт Синай“.

Ето как се променят здравословните диапазони на сърдечната честота в зависимост от възрастта.

0-1 месец 100-160 удара в минута

1-12 месеца 80-140 удара в минута

1-3 години 80-130 удара в минута

3-5 години 80-110 удара в минута

6-12 години 70-100 удара в минута

13 години и повече 60-100 удара в минута



Има изключения от този диапазон – предимно в долния край на спектъра. Пулсът в покой на високо трениран спортист, например, може да е под 60 удара в минута поради неговата кондиция.

Какво влияе на сърдечната ви честота?

Редица фактори влияят на пулса (сърдечната честота). Например, генетиката играе роля в измерването.

Най-големият определящ фактор обаче вероятно е колко упражнения правите. „За повечето пациенти големият фактор е сърдечно-съдовата кондиция“, казват кардиолозите.

Други фактори, които трябва да се вземат предвид, включват:

Възраст

Някои лекарства

Емоции

Стрес и тревожност

Температура

Как се променя пулсът ви по време на тренировка

Пулсът ви ще се увеличи, когато тренирате. За този здравословен диапазон е необходимо да знаете максималната си сърдечна честота и целевата си сърдечна честота.

Можете да намерите максималната си сърдечна честота, като извадите възрастта си от 220. Това число ще бъде в горния край на вашия спектър. Добра идея е да си правите почивка по време на тренировка, ако сте близо до максималната си сърдечна честота.

По-добра стойност, към която да се стремите по време на тренировка, е целевата ви сърдечна честота или безопасен процент от максималната ви сърдечна честота:

По време на умерена тренировка, целевата ви сърдечна честота трябва да бъде 50-70% от максималната ви сърдечна честота.

По време на интензивни упражнения, тя трябва да бъде 70-85% от максималната ви сърдечна честота.

Редовната ви физическа активност влияе върху сърдечната ви честота по време на тренировка. Може да са необходими повече усилия, за да достигнете целевата си сърдечна честота, докато тренирате сърцето си.

Признаци, че сърдечната ви честота може да не е нормална

Ако по всяко време – по време на тренировка или по време на почивка, усетите, че сърцето ви бие твърде бързо, това е нещо, на което трябва да обърнете внимание.

Следете тялото си за други симптоми като замаяност или болка в гърдите. Потърсете медицинска помощ, ако забележите други предупредителни знаци, като задух или ако сърдечната ви честота не се нормализира в рамките на няколко минути.

Имайте предвид, че може изобщо да не забележите промяна в сърдечната си честота. Много пациенти са много чувствителни към сърдечната си честота. Те могат да усетят кога тя става твърде висока или забавена, но някои хора изобщо не осъзнават това.

Как да проверите пулса си (сърдечната си честота)

Най-лесният и най-точен начин да проверите сърдечната си честота е като проверите пулса си с пръсти.

Има четири места по тялото ви, където можете да направите това, включително:

Вътрешната страна на лакътя ви

Вътрешната страна на китките (радиална артерия)

Страничната част на шията (каротидна артерия)

Горната част на стъпалата ви

За да откриете числото си, настройте таймер за една минута. Пребройте колко пъти сте усетили пулса си през това време.

Можете също да използвате смарт часовник или подобно устройство, за да проверите сърдечната си честота. Въпреки това, точността при откриване на сърдечната честота може да бъде трудна за измерване от някои технологии. Може да е по-лесно да слушате тялото си по време на тренировка.

Кога трябва да посетите лекар?

Освен че бие твърде бързо, сърцето ви може да бие и твърде бавно или неравномерно. Може дори да забележите паузи в сърдечния си ритъм, като например прескачане на удари.

Говорете с лекар, ако забележите симптоми на някакъв вид аритмия (неравномерен сърдечен ритъм), като например:

Тревожност

Припадък

Умора

Изпотяване

Добър навик е да проверявате собствения си пулс, за да знаете изходното си число в покой и как то се променя по време на тренировка. Както винаги, най-добре е да се консултирате с лекар, ако нещо ви е нередно и ви тревожи.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

