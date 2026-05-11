Едва ли има ден, в който социалните мрежи да не лансират поредния странен уелнес тренд. Този път обаче става въпрос за нещо особено тревожно, никотинът е представен от инфлуенсъри като „естествено“ средство за подобряване на концентрацията, продуктивността и дори за отслабване.

Експертите обаче категорично предупреждават, че зад привидно безобидните дъвки, лепенки и пауч-продукти с никотин се крие сериозен риск от пристрастяване и дългосрочни здравословни последици.

Как никотинът се превърна в „биохак“

Никотинът е естествено срещащ се стимулант в тютюневите растения, известен с високата си способност да предизвиква зависимост, тъй като освобождава допамин в мозъка. Макар най-често да се асоциира с цигарите, продуктите за никотинова заместителна терапия набират популярност в нови форми, вейп устройства, дъвки и орални пауч-продукти.

Според Националните здравни институти на САЩ, продажбите на орални никотинови пауч-продукти нарастват с 113% годишно в глобален мащаб между 2020 и 2024 г. Тази експлозия съвпада с появата на т. нар. „биохакъри“, хора, които оптимизират физическото и психическото си здраве чрез лайфстайл трикове, които активно популяризират никотиновите дъвки за концентрация като чудодейно решение.

Защо инфлуенсърите печелят доверието на потребителите

„Хората са по-склонни да слушат инфлуенсър или своите връстници, отколкото официални източници“, обяснява Анджела Дифенг Уу, старши изследовател в Nuffield Department of Primary Care Health Sciences, пред Euronews Health.

Тя допълва, че уелнес инфлуенсърите често вземат частица истина и я преувеличават отвъд научните доказателства. Никотинът наистина действа върху мозъчните рецептори и може да предизвика краткосрочни ефекти върху вниманието, апетита и настроението, но това не го прави здравословна терапия.

Възходът на ноотропиците и функционалните напитки

Годините след пандемията носят експлозивен интерес към ноотропиците и когнитивните способности, природни или синтетични съединения, които подобряват умствените функции. Сред популярните ноотропици са:

Кофеин – най-широко използваният стимулант

Ашваганда – адаптогенно растение

L-Теанин – аминокиселина от зелен чай

Пазарът на функционални напитки, такива, обогатени с витамини и растителни стимуланти се очаква да достигне 300–400 млрд. евро до средата на 30-те години, според проучване на Grand View Research. Никотиновите продукти се вписват в същия бум, като инфлуенсърите често ги представят като бърз отговор на сложни психологически проблеми.

Вреден ли е никотинът? Какво казват експертите

Краткият отговор е да, дори без цигарите.

„Не разполагаме с епидемиологични данни, които да показват, че трябва да се притесняваме за вредите от никотина така, както за тези от тютюна, например сърдечно-съдови заболявания. Но това не означава, че е безвреден“, подчертава Уу.

Сред основните рискове са:

Пристрастяване към никотин , самостоятелна вреда, която често се пренебрегва

Странични ефекти от никотинови лепенки , раздразнение на кожата, гадене, нарушен сън, ускорен пулс

Повишен риск от сърдечно-съдови проблеми при чувствителни лица

Риск нови потребители, които никога не са пушили, да развият дългосрочна зависимост

Особено тревожно е, че никотинът за отслабване се рекламира като безопасна алтернатива, въпреки че научните доказателства за дългосрочната му безопасност при здрави, непушачи са ограничени.

Алтернативи на пушенето или нова зависимост?

Никотиновите заместители остават полезни за хора, които искат да откажат цигарите. Проблемът се появява, когато същите продукти се продават на млади, никога непушили потребители като „здравословен“ начин на живот, което е една от опасните уелнес трендове на нашето време.

Регулациите в Европа се затягат

Държавите в Европа постепенно въвеждат нови правила. Миналия месец Великобритания одобри закон против тютюнопушенето, който забранява продажбата на тютюневи продукти, включително вейпове, на всеки, роден след 2008 г.

Лекарите подчертава, че регулациите трябва да отчитат и културния контекст: „Важно е да предоставим истински възможности на хората, които пушат, да откажат цигарите, и същевременно да разберем, че никотинът има различен профил на вреди, по-малко вреден от цигарите, но не и безвреден.“

Никотинът не е здравословен биохак. Краткосрочните ефекти върху концентрацията не оправдават риска от пристрастяване, особено за хора, които никога не са пушили. Уелнес инфлуенсъри често превръщат частична научна истина в опасна заблуда, а липсата на дългосрочни проучвания за никотиновите пауч-продукти и дъвки трябва да бъде червен флаг, а не зелена светлина.

Преди да последвате поредния онлайн „биохак“, потърсете информация от официални здравни източници и ако обмисляте употреба на никотинови продукти, се консултирайте с лекар.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

