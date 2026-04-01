Вазектомията е минимално инвазивна хирургична процедура, извършвана при мъже, която предотвратява отделянето на сперматозоиди е много ефективен метод за контрол на раждаемостта.

Въпреки че се счита за безопасна процедура, през годините продължава да има опасения дали вазектомията увеличава риска от рак на простатата.

Вазектомията увеличава ли риска от рак на простатата?

Минали проучвания дават противоречиви резултати по този въпрос. Някои проучвания не показват връзка между вазектомията и рака на простатата.

Други проучвания откриват малка връзка с риска от рак на простатата, но не и със смъртността от рак на простатата. От проучванията, които показват връзка между вазектомията и рака на простатата, изследователите не откриват ясна причинно-следствена връзка между двете.

С други думи, няма доказателства, че диагнозата рак на простатата е причинена от мъж, претърпял вазектомия.

Голямо проучване в Journal of Clinical Oncology през 2017 г. добавя още подкрепа в полза на безопасността на процедурата. След като изследват над 84 000 мъже в продължение на 15 години, изследователите откриват, че няма повишен риск от рак на простатата в напреднал стадий като цяло или смърт поради рак на простатата след вазектомия.

Много по-ново проучване, публикувано през 2024 г. в списание „Простата“ , контролира тестовете за ИТМ и PSA и също не подкрепя вазектомиите като рисков фактор за рак на простатата.

PSA скрининговите тестове играят голяма роля

Голяма част от несъответствието произтича от факта, че много проучвания не отчитат фактори като скрининга за рак на простатата, обясняват д-р Вейва Сиех, епидемиолог, част от катедрата по превенция на рака към Тексаския университет. Тя посочва статия в Nature, която разглежда този въпрос.

Статията разглежда проучвания дали вазектомията е рисков фактор за рак на простатата.

Авторите отбелязват, че мъжете, които са претърпели вазектомия, често се подлагат на по-щателни скринингови изследвания за простатно-специфичен антиген (PSA) и медицински последващи прегледи. Скринингът за PSA е силно и положително свързан с общата диагноза рак на простатата, което завишава оценката на относителния риск.

„Скринингът за рак на простатата е големият объркващ фактор тук, защото мъжете, които имат по-голям достъп до здравни грижи, са по-склонни да се подложат на вазектомия, а също така е по-вероятно да бъдат изследвани за рак на простатата“, казва доктор Сиех. „Това може да увеличи диагностицираните случаи на рак на простатата.“

Освен това, авторите казват, че сравнително малко се знае за вазектомията и рака на простатата сред мъжете, които са изложени на висок риск от заболяването.

„Дори сред проучванията, които откриват връзка между вазектомията и рака на простатата, размерът на връзката е много малък“, добавя специалистката.

Може ли вазектомията да причини висок PSA?

Урологът, д-р Рун Уанг казва, че ако проверите нивата на PSA скоро след вазектомия, те може да са повишени или дори да се колебаят. Но това е доста малко вероятно.

„Повечето изследвания не показват, че вазектомията ще повиши нивата на PSA в дългосрочен план“, казва той. „Повечето от нашите пациенти, които се подлагат на вазектомия, са млади – на 20, 30 и понякога на 40 години. Така че, повечето от тях така или иначе не биха проверили нивата си на PSA, въз основа на настоящите насоки за скрининг на рак на простатата.“

Как можете да намалите риска от рак на простатата?

Няма начин напълно да се предотврати ракът на простатата. Но има неща, които можете да направите, за да намалите риска от рак на простатата.

Хранете се здравословно: Стремете се да ядете поне пет порции плодове и зеленчуци на ден, консумирайте по-малко червено месо и преработено месо и ограничете мазните храни.

Упражнения: Препоръчително е да правите поне 150 минути умерени упражнения или 75 минути енергични упражнения всяка седмица.

Поддържайте здравословно тегло: Говорете с Вашия лекар за това как изглежда здравословното тегло за Вас.

Информирайте Вашия лекар за всички хранителни добавки, които приемате. Някои добавки могат да понижат нивото на PSA.

Какво друго трябва да знаят мъжете за вазектомията и рака на простатата?

Има много причини, поради които може да изберете вазектомия, като например финансови проблеми, генетични заболявания, които не искате да предадете на децата си, или здравето на партньора си.

„Това е решение, което абсолютно насърчаваме мъжете да вземат с партньорката си, ако имат такава, защото ще засегне и двамата“, напомня доктор Рун Уанг.

„Уверете се, че вашият лекар е обсъдил с вас ползите и рисковете от процедурата. В момента нямаме доказателства, които да показват, че вазектомията причинява рак на простатата. Смятаме, че тази процедура е много безопасна.“

Въпреки дългогодишните дискусии, съвременната медицина е категорична: няма реални доказателства, че вазектомията повишава риска от рак на простатата или смъртността от него.

Статистическите разминавания през годините по-скоро отразяват факта, че мъжете, подложили се на процедурата, обръщат по-голямо внимание на здравето си и преминават през по-чести скринингови изследвания.

Обмисляте ли тази процедура? Консултирайте се с Вашия уролог, за да обсъдите индивидуалния си здравен профил и да вземете информирано решение.

