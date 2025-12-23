Когато се събудите със запушен нос, главоболие и кашлица, първият ви въпрос вероятно е: "Защо пак се разболях?".

Въпреки че настинката се счита за обикновено заболяване, средностатистическият възрастен я преживява два до три пъти годишно, а децата още по-често. Около това ежедневно неудобство са се натрупали множество митове, които могат да ви объркат относно причините, лечението и превенцията на настинката.

Какво причинява настинката: Разделяне на фактите от митовете

Снимка: iStock

Фактите за причините

Настинката е вирусна инфекция на горните дихателни пътища, предизвикана от един от многобройните вируси. Заразяването може да стане по три основни начина:

Директен контакт с повърхности, съдържащи вируса.

Въздушно-капков път чрез кашлица или кихане.

Споделяне на лични предмети с инфектирано лице (прибори, одеяла).

Развенчани митове за причините

Митът за студеното време: Излизането навън в студено време само по себе си не причинява настинка. Студената температура не ви заразява с вирус. Обаче през зимата сте по-податливи на инфекция, защото вирусите оцеляват по-дълго при ниски температури, а хората прекарват повече време на закрито в близък контакт.

Митът за мократа коса: Според експертите излизането навън с мокра коса няма връзка с настинката. Косата ви може да замръзне, но това не повишава риска от вирусна инфекция. Единственият начин да се разболеете е чрез експозиция на вируса, а не чрез студ или влага.

Лечение на настинката: Какво работи и какво не

Доказани методи за облекчаване на симптомите

Въпреки че няма лекарство срещу настинката, можете да третирате симптомите:

Обилно хидратиране с вода и натурални сокове.

Почивка за възстановяване на организма.

Парацетамол за болки и треска.

Лекарства против кашлица и деконгестанти за облекчаване на симптомите.

Популярни митове за лечението

Независимо дали имате настинка или температура, организмът ви се нуждае от енергия от храната, за да се бори с инфекцията. Хидратацията също е критична, затова пийте обилно вода и течности.

Пилешката супа като чудодейно средство: Според проучвания пилешката супа може да помогне, но не е универсално лекарство. Горещата течност облекчава запушения нос и възпалението, а супата осигурява хидратация, зеленчуци и протеини. Това я прави добър избор за комфорт, но не и лечение.

Снимка: Canva

Витамин C: Въпреки че витамин C е важен за имунната система, десетилетия проучвания показват, че приемът му няма доказан ефект върху настинката и нейните симптоми.

Ехинацея и цинк: Резултатите от изследвания са противоречиви, но някои експерти вярват, че ехинацеята и цинкът могат леко да съкратят продължителността на настинката.

Антибиотиците са най-опасният мит: Много хора вярват, че антибиотиците лекуват всичко. Истината е, че антибиотиците действат само срещу бактериални инфекции, а настинката е причинена от вирус. Прекомерната употреба на антибиотици създава резистентни бактерии и "супербактерии". Никога не приемайте антибиотици за настинка или грип, освен ако лекарят не ви е предписал за специфична причина.

Грип срещу настинка: Митове за ваксината и лечението

Грипът не е "просто тажка настинка"

Макар и двете заболявания да причиняват подобни симптоми (болно гърло, кашлица, хрема), грипът е значително по-опасен. Според данните само за един грипен сезон могат да се регистрират милиони медицински посещения, стотици хиляди хоспитализации и хиляди смъртни случаи, включително сред деца.

Развенчани митове за грипната ваксина

"Ваксината причинява грип": Грипната ваксина се произвежда от инактивиран вирус, който не може да предизвика инфекция. Хората, които се разболяват след ваксинирането, вероятно вече са били изложени на вируса или се нуждаят от седмица-две, за да развият имунитет.

Снимка: Canva

"Здравите хора не се нуждаят от ваксина": Експертите препоръчват годишна ваксинация за всички над 6-месечна възраст, включително бременни жени. Дори здравите хора могат да се разболеят тежко от грип.

"Ваксината е достатъчна защита": Освен ваксинация трябва да избягвате контакт с болни, да миете често ръце и да обмислите антивирусни медикаменти, ако сте били изложени на вируса преди ваксинирането.

Други важни факти за грипа

20-30% от заразените нямат симптоми, но могат да предават вируса.

Необходима е годишна ваксинация , защото грипният вирус мутира всяка година.

Студеното време не причинява грип – заразяването става само чрез експозиция на вируса.

Кога да потърсите лекар

Ако симптомите на настинката не се подобрят в рамките на две седмици или се влошават, свържете се с личния си лекар. Това може да е признак за бактериална инфекция или усложнение, което изисква медицинска намеса.

Снимка: Canva

Митове и факти за настинката съществуват навсякъде около нас, но познаването на истината ви помага да вземате по-добри здравни решения. Настинката и грипът са вирусни инфекции, които изискват почивка, хидратация и симптоматично лечение – не антибиотици, не мистични средства, а доказана грижа за тялото.

Следващия път, когато се разболеете, не се поддавайте на митовете. Вместо това се грижете за себе си с проверена информация и потърсете лекар, ако е необходимо.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

